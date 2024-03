Ulises Bueno presentó su nuevo videoclip junto a Sabrina Rojas, en medio de los rumores de un posible romance

En las últimas semanas surgió un considerable interés en torno a los rumores que vinculan sentimentalmente a Ulises Bueno y Sabrina Rojas. La rubia, quien recientemente se separó de Luis "El Tucu" López, había estado disfrutando de su etapa de soltería hasta que, según se informa, habría cruzado caminos con el reconocido cantante de cuarteto cordobés. Los primeros indicios de esta posible relación surgieron cuando ambos compartieron escenario en Villa Carlos Paz, Córdoba, durante la representación teatral de "Misterio en el Lago".

Posteriormente, circuló una serie de imágenes que los mostraban juntos en una cama, abrazados y con gestos sugerentes, lo que alimentó aún más las especulaciones. No obstante, se confirmó que dichas fotografías correspondían al detrás de escena del videoclip de "No puedo fingirlo", tema en el cual Ulises Bueno colabora con el grupo de cuarteto DesaKTa2 y cuyo lanzamiento tuvo lugar el jueves pasado por la noche. En el video, se puede apreciar a Sabrina Rojas luciendo lencería y manteniendo una proximidad sugestiva con el cantante.

"Borracho de amor me encuentro por vos, caen planetas cada vez que tu me besas, voy directo al sol / estoy loquito, loquito de amor / Me gusta tu piel, tu forma de ser / son tus besos que se apoderan de mi corazón / Me pongo muy loco al mirarte, mi amor", entonan los artistas mientras se intercalan imágenes de Sabrina en actitud sugerente y sensual.

En una declaración previa, Betty Olave, madre de Ulises, expresó su aprecio por Sabrina Rojas, “Yo la quiero mucho a ella. La amo desde el día que la vi, la seguí siempre, tuvo una hermosa pareja, tiene hermosos hijos y si algún día me tocara como nuera la aceptaría perfectamente”. Ante estas palabras, Sabrina respondió con humor y afecto, sumándose al diálogo durante una entrevista con el cronista de Intrusos: “La quiero, qué lindo. Esto es lo que tiene venir a Córdoba... Yo te amo de toda la vida. Así que es un placer conocerte y haber conocido a tu hijo”.

Durante la conversación, se profundizó sobre cómo se conocieron, momento en el cual Sabrina reveló en exclusiva que pronto colaborarán en un proyecto conjunto: "No sé si se podía decir, pero he sido convocada para hacer un video con Ulises así que en breve lo vamos a estar filmando". Esta revelación fue bien recibida por Betty, quien destacó la decisión de su hijo de involucrar a Sabrina en su trabajo.

En un tono jovial, Sabrina expresó su gratitud y su vínculo afectuoso con Ulises, “Me lo merecía. De lo cholula que soy de tu hijo, me lo merecía”.

Para finalizar, Olave elogió a Sabrina Rojas, “Es tan bella que puede estar en cualquier lado”, lo cual sugiere un respaldo implícito a la relación entre Ulises y la modelo. Sin embargo, subrayó que respeta la autonomía de su hijo en sus decisiones personales, “No, yo no me meto en la vida de mi hijo”, sumó y concluyó: “Ah, sí, la quiere mucho Ulises, le gusta le gusta. Ahora que se dé, yo no tengo la culpa. Ojalá, qué sé yo, que tenga suerte Ulises, ya que está solo”.

Es importante señalar que los rumores sobre un posible romance entre ambos surgieron al comienzo de la temporada en Carlos Paz. “Recordemos que Ulises se presentó cuando debutaron con la obra, que le hizo un tema a Sabrina y que la actriz fue a verlo dos veces a sus recitales en Córdoba. Y el día miércoles Ulises saca un videoclip protagonizado por ella”, se acordó. Además, se observó un intercambio en redes sociales entre Ulises y Sabrina, que captó la atención de los seguidores y aumentó aún más las conjeturas sobre su relación.