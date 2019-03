Un choque entre un auto y un camión dejó tres muertos

Un auto colisionó con un camión en el kilómetro 33 de la ruta perimetral 102, en el noreste de Montevideo. Como resultado del choque que se produjo en la madrugada del sábado, sobre las 5:25 de la mañana, murieron los tres ocupantes del coche, que además se incendió.

🛣️❌ | ATENCIÓN



Según nos informa la Policía Nacional de Tránsito de @MI_UNICOM, siniestro de tránsito en Ruta 102 y Repetto, se encuentra cortada la senda de ingreso a Montevideo. Personal policial se encuentra en el lugar.



¡Recomendamos evitar la zona! — Montevideo Tránsito (@imtransito) March 2, 2019

El auto, matriculado en Maldonado y que circulaba en dirección oeste, se despistó, salió de su carril y cruzó a la senda opuesta, en la que chocó de frente con el camión. El vehículo quedó incrustado debajo del camión y se incendió.

Al conductor del transporte se le realizó una espirometría que registró que no había consumido alcohol, según informó el vocero de Policía de Tránsito, Marcelo Moreira. Los tres fallecidos aún no han sido identificados, y no se conocen las razones por las que el auto se despistó.