Un integrante de los Backstreet Boys llega por primera vez a Uruguay como solista

Nick Carter cantará en Uruguay. El músico, que inició su carrera a los 12 años, se convirtió rápidamente en una superestrella internacional del pop como el miembro más joven de la icónica banda Backstreet Boys.

En 2002, Carter se lanzó a una carrera solista con su álbum de debut Now or Never, que lo ubicó en el puesto 17 de la lista Billboard 200 y recibió la certificación de oro en Estados Unidos, Japón y Canadá. Desde entonces, Carter ha publicado otros dos álbumes en solitario: I'm Taking Off, en 2012, y All American, en 2016.

En particular, su sencillo de 2023 Hurts to Love You se convirtió en su canción de mayor éxito.

Carter se presentará el 20 de enero a las 21.00 en la Sala Eduardo Fabini del Auditorio del Sodre. Será la segunda vez que el cantante se presente en Uruguay.

Las entradas saldrán a la venta a el viernes 11 de diciembre en la plataforma Tickantel, pero la preventa será del 8 al 11 únicamente para aquellos que abonen las entradas con débito bancario y efectivo presencial en locales de pago.

En 2020 los Backstreet Boys se presentaron con su formación original –que incluye también a Brian Littrell, Kevin Richardson, Howie Dorough y AJ McLean– en el Antel Arena.

Los Backstreet Boys mantienen el título de la boyband con más ventas de la historia. El grupo formado en 1993 lleva más de 130 millones de discos vendidos a nivel mundial, 10 álbumes de estudio y cinco nominaciones a los premios Grammy.

Carter llega a Uruguay en medio de una investigación por tres denuncias por abuso sexual. En diciembre de 2020 una mujer autista y con una ligera parálisis cerebral lo demandó acusándolo de haberla violado en 2001 cuando ella tenía 17 años.

A esa acusación se sumaron dos más: una segunda mujer dijo que fue agredida en el yate de Carter, en Florida, dos años más tarde y en una denuncia posterior otra mujer sostuvo que fue abusada a sus 15 años en el mismo lugar ese mismo año.

Carter ha negado las acusaciones y –según informó Los Ángeles Times– su defensa presentó este año una contrademanda en la que alegó difamación, asociación delictiva y abuso de proceso legal.