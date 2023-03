Un jugador de Paris Saint-Germain se suma a Dani Alves y fue inculpado de violación

El defensa marroquí del París Saint-Germain Achraf Hakimi fue inculpado el jueves por violación, según indicó el viernes la fiscalía de Nanterre al ser contactada por AFP.

De esa manera se suma al brasileño Dani Alves, quien desde enero pasado está preso debido a una violación que está siendo juzgada a investigada y que ocurrió en una fiesta de fin de año en Barcelona.

El jugador de PSG de 24 años compareció el jueves ante los investigadores de la Seguridad Territorial de Hautes-de-Seine, tras lo cual fue inculpado por un juez de instrucción y puesto bajo control judicial.

Una mujer, también de 24 años, lo acusa de haberla violado el sábado pasado en su domicilio en Boulogne-Billancourt, en las afueras al oeste de París.

Su control judicial le impide ponerse en contacto con la joven, precisa la fiscalía. En cambio está autorizado a abandonar territorio francés.

Hakimi el pasado lunes cuando fue elegido en los premios The Best de FiFA como integrante del equipo indeal de 2022

La investigación preliminar, abierta el lunes por la fiscalía de Nanterre, queda ahora en manos de un juez de instrucción.

Al ser contactada por la AFP, la abogada del jugador Fanny Colin no se encontraba disponible. El martes aseguró al diario Le Parisien que las acusaciones eran "falsas" y que Hakimi "sereno" se ponía "a disposición de la Justicia".

El equipo del internacional marroquí, París Saint-Germain "muestra su apoyo" al jugador y "confía en la Justicia", según anunció el viernes un portavoz del club.

"El club no hará ningún comentario" sobre este caso, continuó, mientras que el entrenador Christophe Galtier anunció en rueda de prensa que no "respondería a ninguna pregunta sobre asuntos extradeportivos de Achraf Hakimi" en la víspera del partido Paris Saint-Germain-Nantes en Ligue 1.

Contacto por Instagram

Por su parte, la mujer declaró el miércoles ante los investigadores, según indican fuentes cercanas al caso.

"Tomamos nota de la inculpación", reaccionó a la AFP su abogada, Rachel Flore Pardo. "Mi clienta mantiene todas sus declaraciones. Ha elegido expresarse solamente ante la justicia y no desea convertir en mediático el caso, en especial para preservar su seguridad", continuó.

La joven se desplazó el domingo a una comisaría de Val-de-Marne, donde declaró haber sido violada sin presentar una denuncia.

Según una fuente policial, contó entonces haber conocido a Achraf Hakimi en enero en la red social Instagram y haber ido a su casa el sábado en un VTC (Vehículo de Transporte con Conductor) encargado por el jugador.

Hakimi jugó un gran Mundial Qatar 2022 con Marruecos

Una vez en el domicilio, la joven declaró que Hakimi la besó y tocó sin su consentimiento, antes de violarla, añadió la fuente policial.

Tras lograr alejar al futbolista, dijo que una amiga, a la que contactó por mensaje de texto, fue a buscarla.

Achraf Hakimi llegó a Paris Saint-Germain en 2021 procedente de Internazionale de Milán. Considerado uno de los mejores laterales derechos del mundo, forma parte del once ideal 2022 designado por la FIFA en los premios The Best y revelado el lunes en París.

El jugador acudió a la noche de gala organizada por la FIFA el lunes en la Salle Pleyel de París, horas después de que se revelara la apertura de una investigación en su contra por violación.

Este viernes el jugador estaba presente en el entrenamiento de Paris Saint-Germain, según constató una periodista de la AFP.

