Un juvenil con proyección y futuro, quien jugó en Primera, no llegó a un acuerdo y se fue de Peñarol

El juvenil Jairo O'Neill, primo de Fabián O'Neill y que en su momento eligió Peñarol para venirse de sus pagos de Pueblo Centenario, pegado a Paso de los Toros, por encima de otros clubes, dejó de ser futbolista aurinegro definitivamente este miércoles.

El vínculo del jugador con la institución había terminado el pasado 31 de julio, aunque seguían en tratativas para intentar su continuidad.

Hacía ocho años que había llegado a las inferiores del club mirasol en el que hizo toda la escalera de formativas hasta llegar a Primera.

Su primer técnico en el club fue Martín García.

“Cuando le pregunté el nombre me dijo Jairo O’Neill de Paso de los Toros y le dije: ‘¿No tenés nada que ver con Fabián?’. ‘Es mi primo’, me respondió. Y le contesté: ‘¡Qué raro viniste acá a Peñarol y no a Nacional!’. Su respuesta no tardó: ‘Yo soy de Peñarol’”, dijo el Tato García a Referí, en una nota publicada el año pasado.

Jairo O'Neill se tomó una selfie en el Estadio Campeón del Siglo el día de su debut

Martín García lo tuvo primero en Séptima junto a Facundo Pellistri, Valentín Rodríguez y el Canario Álvarez, entre otros, y luego en la Quinta.

Según informaron fuentes aurinegras a Referí este miércoles, "O'Neill no renovó con Peñarol y se fue del club. No se llegó a un acuerdo con sus representantes y continuará en otra institución".

Javier Gutiérrez, el empresario que maneja al futbolista, no acordó con los directivos del club la continuidad del lateral izquierdo.

O'Neill jugó cinco partidos con Peñraol -uno de ellos, por Copa Libertadores-, ya que Mauricio Larriera lo hizo debutar el 21 de mayo ante Boston River y lo hizo de muy buena forma.

El representante y el futbolista, ahora buscan un nuevo club en el que pueda seguir su carrera, luego de ocho años en los carboneros.