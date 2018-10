Un maravilloso tipo de amor

Hace 30 años esta semana, en todas las radios del mundo sonaba casi al unísono la misma canción, la cual alcanzaba una popularidad inesperada, considerando que no era nueva. El 29 de octubre de 1988 llegaba al primer lugar de la revista Billboard, Groovy Kind Of Love en la versión de Phil Collins, quien volvía a demostrar que podía calificar para ser considerado el solista de mayor popularidad de la década de 1980.

La discografía del cantante era ya notable y en el potpurrí de la misma destacaba una apabullante variedad de ritmos, una lozanía de melodías, un tono inconfundible propio de aquellos que han descubierto algo y lo convirtieron en marca registrada. Tres años antes Collins había tenido un año espectacular, colocando cuatro hits con éxito mundial, Sussudio, One More Night,Don’t Lose My Number y Take Me Home, todos los cuales integraron el top ten de Billboard. Las dos primeras alcanzaron la posición principal. A eso había que agregar, Separate Lives, canción cantada a dúo con Marilyn Martin, perteneciente a la banda sonora de la película White Nights (Sol de medianoche), que también llegó al número 1 de Billboard en noviembre de 1985, y la canción Easy Lover (llegó al número dos de Billboard la primera semana de febrero de ese año), grabada con Phil Bailey, de Earth, Wind & Fire.

El éxito de Groovy Kind Of Love fue sorpresivo en varios frentes. Antes que nada, porque no se trataba de una canción original, sino que había tenido varias versiones antes, unas diez, entre ellas la primera y más conocida a cargo del grupo inglés The Mindbenders. En 1988 alguien le dijo a Collins que la canción era ideal para su voz y que podría hacer la versión “definitiva” de la misma. La canción había sido escrita por Toni Wine (compositor de infinidad de éxitos de la música pop, entre ellos Candida, que tuvo extraordinaria popularidad en Uruguay a comienzos de la década de 1970 en la versión de Tony Orlando and Dawn) y Carole Bayer Sager, una de las mejores compositoras de la historia de la música pop, autora de más de 30 éxitos, entre otrosNobody Does It Better, canción de la película de James Bond La espía que me amó. Creo que ninguna compositora, en el género musical que sea, ha escrito tantas canciones con reconocimiento mundial.

Cuando le llegó la propuesta de grabar Groovy Kind Of Love, Collins sugirió que la nueva versión la cantara Stephen Bishop, intérprete de It Might Be You, canción principal de la película Tootsie. Bishop había escrito Separate Lives para Collins. Tras varias idas y vueltas, Collins finalmente decidió grabar Groovy Kind Of Love y el resto de la historia es conocida. A fines de octubre de 1988 se convirtió en la única canción del repertorio de Collins en llegar al número uno en Gran Bretaña y Estados Unidos, país donde, como ocurriría 30 años después, la ciudadanía se preparaba para participar en una elección decisiva, que marcaría el preámbulo del fin de la era de Ronald Reagan.