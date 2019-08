Un Más Emprendedoras con un espíritu de orden y ejecución

El emprender a veces tiene un halo de fascinación que puede llevar a las personas a creer que se trata de un camino fácil. Pero no se trata justamente de una actividad sencilla, y para que pueda ser exitosa resulta necesario ordenarse para bajar los sueños a tierra y concentrarse en la ejecución (sin esperar a tener todo perfecto para pasar a la acción). Esos dos temas fueron justamente los ejes transversales de la última edición del seminario Más Emprendedoras, que reunió a unas 500 personas en el Movie de Montevideo Shopping. Así lo manifestó a El Observador Graciela Foggia, líder del programa e integrante del consejo directivo de la Organización de Mujeres Empresarias (OMEU).

Con preguntas clave, el argentino Sergio Corán, autor del libro Marketineate, abrió el juego a ese espíritu de orden y acción, instando a poner por escrito los objetivos. Algunas de sus preguntas fueron: ¿Hacia dónde voy? ¿Cuánto dinero debería ganar si con este emprendimiento pudiera cubrir todos mis gastos? ¿Quiénes me van a comprar mi producto o servicio? ¿En qué “isla” están los compradores y cómo voy a construir el “puente” para llegar a ellos (porque los clientes no vienen solos)?

En tanto, a través de su propia vivencia, la empresaria y diseñadora Majo Rey invitó a no tener miedo, pero también a pedir ayuda porque “las herramientas” están, y a veces es levantar un teléfono.Rey contó cómo en 2015 su empresa llegó a un punto de inflexión luego de participar de una importante feria en París. La empresa estaba madura, pero ella se quedó con el sabor amargo de visualizar una “competencia inmensa” y preguntarse si se estaba a la altura. Fue así que decidió hacer borrón y cuenta nueva para pensar cómo reposicionar la marca. “A veces uno piensa que hay fórmulas y no las hay. Uno tiene que encontrar su propia ecuación”, admitió Rey, que 15 años después de fundar su empresa recurrió a una mentoría para identificar puntos débiles y lograr dar el gran salto de las exportaciones.Instó a aprender de los errores y a prepararse.

De la experiencia emprendedora de Martín Larre, los asistentes también pudieron llevarse varios lineamientos claros. Para Larre, director de Sinergia y country manager de Grow Mobility, prioriza el “estar más informado que formado” y el atreverse a lanzarse a emprender sin uno ser especialista.“La formación no puede ser un límite. Antes eras lo que estudiabas y hoy no. Emprender tiene mucho de re aprender, detectar oportunidades y tratar de validarlas No hay que tener miedo de aprender de cero”, sentenció al tiempo que compartía otra frase relacionada con el miedo al error (“El que hace se equivoca, y el que se equivoca aprende”).

A Larre, con varios emprendimientos en su haber, le gusta verse como un hombre que ejecuta ideas. Para poder avanzar con múltiples emprendimientos e inversiones considera imprescindible escuchar activamente y saber delegar.

Otro trimestre de mentoría

Está abierta la inscripción para el tercer trimestre 2019 de mentoría grupal Más Emprendedoras. Serán seis sesiones que irán del 9 de setiembre al 22 de noviembre. Se reciben postulaciones aquí.

Foggia destacó que este año se abrió justamente la posibilidad de contar con una tercera instancia que implica que 60 emprendedoras se capaciten y reciban mentoría grupal.

Recordó que aquellas que pasen por una mentoría grupal pueden postularse a recibir mentorías de forma individual, y que además es posible presentar proyectos para capital semilla ante la Agencia Nacional de Desarrollo (Ande).