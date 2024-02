Un niño de tres años se quedó atrapado en máquina de sacar peluches

"El aventurero Ethan" —como lo describe la policía local— se metió en el interior del juego a través del hueco por donde se entregan los muñecos.

Ethan and the Police: 1

Claw Machine: 0



Police were called in to rescue the adventurous Ethan, who had crawled up into a toy machine at a Capalaba shopping centre on Saturday. pic.twitter.com/E7szqYznjI