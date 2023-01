Un Solo Uruguay: "La sociedad está enferma porque el sistema político lo está"

"La sociedad está enferma porque el sistema político lo está, el ejemplo que derrama es malo, y contagia". Eso afirmó, con notorio énfasis, Norberto Pereira, integrante de Un Solo Uruguay (USU) y responsable este lunes de leer una nueva proclama de este colectivo, la sexta anual en la existencia del movimiento que nació con el nombre de "Autoconvocados" y realizó su primera gran movilización el 23 de enero de 2018.

Desde aquella instancia que sucedió en un campo en Santa Bernardina, en Durazno, a la que concurrieron decenas de miles de personas, cada 23 de enero USU se reunió para exponer sus conceptos mediante una proclama pública. Lo hizo siempre en distintos puntos del territorio nacional y esta vez eligió realizarlo en Montevideo, en el hotel NH Columbia, en la Ciudad Vieja, donde primero se realizó una asamblea nacional de delegados y luego se leyó la proclama.

Federico Holzmann, vocero de USU, tras la actividad comentó a El Observador que en la asamblea fueron considerados varios temas, entre ellos el de la reforma educativa, el de la reforma en la previsión social y el tema caminería rural. Otros temas que preocupan son el de la competitivdad y el gasto del Estado, señaló.

Pese al valor de esos temas, marcó que estratégicamente en esta proclama "lo que se hizo fue darle un sacudón al espectro político, en general, no pegarle solamente a este gobierno, sino al conjunto del sector político".

Holzmann indicó que en el movimiento visualizan que se han formado dos grandes bandos y que eso "no le hace nada bien al país, porque lo que se necesita es unión, no los precisamos a todos peleados".

La idea, remarcó, "es moverles el piso para ver si las políticas se concretan y llegan, porque no es sostenible un Uruguay de la forma en la que viene siendo manejado desde hace ya más de 40 años".

La proclama

En un momento de la misma, Pereira aludió a situaciones que USU fue señalando desde su creación, hace cinco años, cuando se hizo la primera movilización (un 23 de enero, en 2018): "Crecimiento desmedido del Estado, endeudamiento, extranjerización, mal uso del valor de la moneda, beneficios fiscales dirigidos, costos insoportables y otros, sin siquiera una estrategia de país, gobernando solamente para apagar incendios que el mismo sistema ha creado, mientras fanfarronean con discusiones estériles que bajan hasta los fieles y distraen de lo importante, un país endeudado hasta la médula y agravándose".

Aludiendo al sistema político, dijo: "Éste sistema, no se está ganando el sueldo, solo está votándoselo, pero no son celebridades, son ciudadanos que deberían entender que están a nuestro servicio, a la orden de mejorar nuestra calidad de vida, de imponernos menos y brindarnos más".

Otro cuestionamiento al sector político consideró lo siguiente: "Dicen que las carreras políticas comienzan con los cargos honorarios de los ediles, ya no existe lo de honorario y lo que allí se inicia es la violación a la constitución y las normas así empiezan los supuestos futuros líderes o autoridades de los destinos de nuestro país (...) respeten la constitución, instauremos salarios de decoro y actúen honradamente, terminemos con la farsa de ser distintos entre ustedes porque no lo son".

"Inventaron el tercer nivel de gobierno, alcaldes que en su mayoría solo están para tener más operadores, promotores de la actividad partidaria. Parlamentos regionales, donde aumenta la capacidad de viajar, de disfrutar el ser reyes en democracia con viáticos, oficinas y autos oficiales", se expuso.

¿Fuerza política?

En la proclama también se aludió al anhelo que incluso integrantes de USU han expresado en estos últimos tiempos, que el movimiento se transforme en una fuerza política: "A nuestros voceros se les consulta si seremos un partido político y nuestra respuesta es unánime, no, el movimiento no será un partido político, USU no lo será. Pero sí discutimos cómo incidir con las propuestas del movimiento, convencidos de que son el sentir de muchos orientales".

Otro contenido de la proclama señaló: "Queremos transmitirle a cada uno de ustedes que somos pertinaces en cambiar nuestro país, generando un cambio cultural donde la política no sea un tema de colores, que sea una actividad racional, practicada por quienes quieren la superación individual de cada uno de los uruguayos, tanto como la propia, sin exigirle al Estado más que el arbitraje de lo injusto".

En la sala de reuniones donde se desarrolló la asamblea y se leyó la proclama había una pancarta con una frase que pronunció el comunicador Walter “Serrano” Abella: “Un Solo Uruguay es el derecho a la protesta, pero el deber a la propuesta”.

Al inicio de la proclama, cuyo contenido completo se puede leer a continuación, Pereira recordó a Marcelo Nougué, fallecido en 2022 y quien fuera uno de los principales promotores de la existencia y crecimiento de USU.