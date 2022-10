Un solo Uruguay rechaza reforma jubilatoria impulsada por el gobierno

A las críticas de varios sectores del Frente Amplio a la reforma jubilatoria que impulsan los integrantes de la coalición de gobierno, se sumó este sábado el de la organización Un solo Uruguay (USU), grupo que mayormente nuclea a simpatizantes del oficialismo. Tras la sesión de su Mesa Nacional, USU emitió un comunicado en el que señala que “se manejó no dar apoyo apoyo” a la reforma del gobierno “ debido a que "no aborda las principales temáticas de fondo que necesita el país, perdiendo una oportunidad única de modificar las jubilaciones más sumergidas, privilegiando sí una vez más a los beneficiarios históricos, los cuales no se tocan porque llevaría a una compleja discusión nacional".

"Lamentable estamos presenciando una reforma que mantiene los mismos lineamientos que hace mucho tiempo y le da nuevos clientes al sistema mixto que ya ha fracasado en el BPS", señala la organización. El gobierno tiene previsto aprobara la reforma previsional, que entre otras cosas sube la edad de jubilación a partir de los nacidos en 1974, a más tardar en marzo del próximo año.