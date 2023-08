El relato de las víctimas de violación de los policías de la Republicana: un viaje con desvíos, un descampado y una cerveza

Este martes tres oficiales de la Guardia Republicana fueron condenados a nueve años y tres meses de prisión por violar a dos mujeres en una camioneta de la fuerza el 23 de febrero de 2022.

Ambas jóvenes, de 23 y 20 años, fueron violadas por dos de los tres oficiales involucrados en un descampado de la calle Islas Canarias, luego de que los oficiales ofrecieran acercarlas a sus casas cuando caminaban solas por la calle Luis Batlle Berres, del barrio Nuevo París, y se desviaran del camino.

El juez Matías Porciúncula los encontró culpables de los delitos de violación, como autores y coautores, y abuso sexual especialmente agravado. La Fiscalía quería que los tres pasaran 18 años en prisión, por lo que evalúan apelar la sentencia para examinar los años de condena.

Además, a los tres se les quitó el derecho de ejercer la patria potestad y se los inhabilitó por 10 años a ejercer funciones en la educación, la salud, o todo trabajo en el que exista un "trato directo con niñas, niños y adolescentes". También se les ordenó pagar 12 salarios mínimos a una víctima y la familia de la otra, que se suicidó en noviembre de 2022, intención que había adelantado a las autoridades en su declaración.

El testimonio de las víctimas ante la justicia fue clave para lograr la condena de los policías, según se lee en la sentencia judicial del caso a la que accedió El Observador. Sin embargo, también fue el principal argumento de la defensa de los policías para intentar demostrar la inocencia de sus clientes, bajo el argumento de que había inconsistencias en el relato de las mujeres.

La cronología

Sobre las 3 de la mañana del 23 de febrero de 2022 las dos jóvenes estaban caminando por la calle Luis Batlle Berres. Habían salido a tomar aire y caminar luego de una discusión entre una de ellas y su novio, pero en un momento se dieron cuenta que se habían alejado varias cuadras de sus casas.

A los pocos minutos una camioneta de la Guardia Republicana pasó cerca de ellas, dio una vuelta manzana y frenó a su costado para ofrecerles llevarlas a sus casas. Una de las víctimas relató ante la justicia que aceptaron porque la otra se sentía mal, mientras que esta mujer indicó que accedieron porque "el barrio estaba feo, gente sospechosa" y tenían miedo. "Como eran policías confiamos en ellos", agregó.

En primera instancia los oficiales subieron por la calle Campichuelo y rodearon un complejo de viviendas, para luego volver a Batlle Berres esquina Gowland y parar en un almacén 24 horas. Allí un policía se bajó y compró cervezas, que forzaron a tomar a las víctimas.

El radar del vehículo, que fue parte de la prueba de la Fiscalía, marca que subió por la calle Yugoeslavia hasta la avenida Islas Canarias, donde pasadas las 3:00 se detuvo en un descampado en la esquina de la calle Ruano.

Allí, según se lee en los relatos, los oficiales violaron y abusaron sexualmente de las víctimas, a una adentro y a otra afuera del vehículo, que se bajó ya que tenía "ansiedad social" y le molestaba en un espacio cerrado con mucha gente.

"No sentía nada, de acá para abajo no sentía nada, mi cabecita pensaba en mi hijo", declaró una de las mujeres. "El menor de ellos agarró, empieza a tocarme, besarme, le decía que no, (que) parase que tenía novio y que no quería", relató la otra.

"No me importa que no me hayas dicho nada, no me importa no me hayas dado permiso básicamente, lo voy a hacer igual", fue la respuesta que recibieron de uno de los oficiales.

Cuando los oficiales pararon, cerca de las 4:00, llevaron a las mujeres a la estación Ancap de Bulevar Manuel Herrera y Obes (continuación de Uruguayana) y Ángel Salvo, en Paso Molino, ubicada frente a la casa de una de las jóvenes. En el viaje hacia la estación, uno de los policías quiso darle su número de teléfono a una de las mujeres, pero ella solo simuló anotarlo en su celular para abrir una aplicación y verificar su ubicación.

Cuando bajaron del auto, las jóvenes tocaron una puerta equivocada para que los guardias no supieran cuál era su casa y se fueran. "Ella conoce al pistero y vio cómo estaba mal. Ella le hizo (un gesto) con la cabeza que no le preguntara nada, pero después le dijo lo sucedido y llamó al 911", se lee después en la transcripción del relato de una mujer.

Las pericias psicológicas comprobaron que las dos mujeres sufrieron "estrés postraumático" con "flashback" del hecho, "síntomas de ansiedad, pensamiento intrusivo, desconfianza hacia otros" e "hipervigilancia".

La menor de ellas, de 20 años, reconoció en su declaración que pensaba quitarse la vida: "Me cuesta mucho, me cuesta demasiado seguir adelante con mi vida, deje de estudiar por esto mismo, hay noches que me da una ansiedad tremenda, lo único que quiero es tomarme todas las pastillas que tengo en mi casa y que sea lo que Dios quiera, no puedo...". El 12 de noviembre de 2022 se suicidó.

La "inocencia" de tomar cerveza y una "fiesta": la defensa de los policías

Los abogados de los oficiales cuestionaron el relato de las víctimas como "inconsistente" y "fluctuante", además de que acusaron fue la única prueba valedera de la defensa.

Descartaron que las víctimas hayan sido violentadas de forma alguna ya que no existe prueba de ello. También desacreditaron que hayan sido violadas de forma múltiple debido a la falta de lesiones, ya que una de las forenses que realizó el peritaje les contestó que "no" es probable que "no queden lesiones en una violación múltiple".

Por otra parte, alegaron que existió un "consentimiento implícito" de una de las víctimas al declarar: "Primero que nada me gusta la cerveza y segundo no tenia ni idea lo que iba a pasar después, para mí era algo inocente tomar una cerveza". También creen que el hecho de que una de ellas se bajó de forma voluntaria del auto fue otra forma de consentir los hechos.

"Es raro que mencione que tenía novio, no es lo habitual que se trate de evitar una relación aludiendo un estado sentimental. Sin embargo, es muy probable que el motivo de todo eso haya sido que su novio no debía enterarse de la fiesta de la que venía", declaró uno de los letrados.

Los abogados de los policías indicaron que las mujeres venían de una fiesta porque "en el exudado anal" de una de las jóvenes "aparecen tres ADN diferentes de tres masculinos diferentes que no coinciden con ninguno de los imputados". Sin embargo, las pruebas forenses relacionaron el ADN a los oficiales, e incluso afirmaron que comprueba que cada una se relacionó con dos de ellos.

El juez Porciúncula desacreditó estos argumentos de la defensa de los acusados. Calificó los relatos de las mujeres como "coherentes", y remarcó que una de ellas "manifestó en su declaración que le gustaba la cerveza" como "un sentimiento", pero aclaró que "lo consideró una inocencia".

Para el juez, "detrás de la conclusión 'no es lo habitual que se trate de evitar una relación aludiendo a un estado sentimental' o 'Ninguna de ellas dio cuenta de alguna conducta verbal, ni física de resistencias que evidencie intención de reencausar una situación que resultaba extraña', se esconde una máxima" de una "víctima ideal" que "se resiste física y verbalmente asumiendo el riesgo de las consecuencias por su resistencia". Sin embargo, entiende que la asimetría de poder entre ambas partes tornaba imposible este tipo de conducta.