Una buena para Ancap: el petróleo cayó 5% y quita presión a ajuste de nafta

Los precios del crudo cayeron fuerte este jueves, ampliando el desplome de la víspera por un aumento de los inventarios petroleros en Estados Unidos en medio de una reducción en la actividad de las refinerías y una escalada de las tensiones comerciales, que afectaron al panorama de la demanda. El crudo Brent -de referencia para Ancap- bajó 4,55% y se descolgó de los US$ 70 por barril.

La baja del crudo en los mercados internacionales implica una buena noticia para los números de Ancap que veía un panorama complejo para no ajustar los combustibles cuando cierre el semestre en junio, producto de la fuerte suba del Brent y el dólar en el mercado cambiario uruguayo, los dos principales variables de su paramétrica de costos que tiene vigente para el período enero-junio. A principios de año, la empresa estatal uruguaya definió su paramétrica inicial para 2019 con un crudo como base a US$ 54,5 y un tipo de cambio a $ 33,60, ello arroja una cotización en pesos de $ 1.831.

Sin embargo, prácticamente desde enero ambas variables comenzaron a jugar en contra de los intereses del ente petrolero estatal. Sobre fines de abril el valor teórico de importación en pesos del Brent para Ancap llegó a estar 41% por arriba de su paramétrica de costos y ponía presión para que el Poder Ejecutivo corrigiera las tarifas para el segundo semestre. En ese entonces, el crudo Brent cotizaba a US$ 73 en los mercados internacionales y el tipo de cambio estaba en $ 35. Un mes más tarde, el desfasaje con la paramétrica se redujo en 10 puntos porcentuales (a 30%) producto del debilitamiento del crudo, ya que el tipo de cambio prácticamente se mantuvo estable. Este jueves el crudo Brent en pesos cotizaba para Ancap en $ 2.386. En lo que va del año, el desequilibro promedio con la referencia del ente es del 26%.

Una fuente de Ancap habían revelado a El Observador que el ente se había cubierto en febrero y apostó una nueva modalidad de importación en el mercado internacional. Ese mes, acordó una opción por la cual cerró la compra con el valor spot del siguiente día para los embarques de abril y mayo. Esos negocios se pactaron en un eje de US$ 63 a US$ 65 por barril, en línea con el valor de la referencia y bastante más abajo de lo que hoy muestra el mercado internacional. “Tomamos la decisión de cubrirnos corto y salió bien. No siempre pasa”, reconoció.

Otro factor que tiene la empresa es que cuenta con cierto "colchón" de reserva de la ganancia de US$ 88 millones que obtuvo del ejercicio 2018. La semana pasada, la presidenta de Ancap, Marta Jara, aclaró en el Parlamento que todavía no hay nada definido sobre el ajuste de tarifas y que se esperará el cierre del semestre para tener más elementos antes de sugerir alguna modificación al Ejecutivo.

Las razones de la baja

Las acciones mundiales han pasado cuatro de los últimos días en rojo, por un aumento de la preocupación por la posibilidad de que el conflicto comercial entre China y Estados Unidos se convierta rápidamente en una guerra tecnológica entre las dos mayores economías mundiales. Estos factores llevaron al Brent a caer hasta un mínimo desde de marzo con una cotización de US$ 67,8 y se se encamina a su mayor declive semanal en seis meses.

Los inventarios de crudo en Estados Unidos subieron en la última semana, tocando sus niveles más altos desde julio de 2017, informó el miércoles la gubernamental Administración de Información de Energía (EIA).

En el ambiente bajista está pesando también la prolongada guerra comercial entre Washington y Pekín, que está ensombreciendo el crecimiento económico y, por extensión, las previsiones de demanda de crudo.

Frente a estos factores bajistas se alza la continuidad del pacto de reducción de suministro liderado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y un grupo de productores aliados liderado por Rusia.

Con Reuters