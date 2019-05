Lacalle Pou y el paralelismo de "las gabardinas de Ancap" con un gobierno de coalición

La lluvia de toda la noche del sábado y que prácticamente no cesó este domingo obligó al precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou a buscar un abrigo en su casa que hacía un tiempo que no usaba. Lo buscó un buen rato pero no lo encontraba y mientras intentaba dar con él se reía solo. Era la gabardina que usó el 19 de abril de 2016, cuando representantes de tres partidos de la oposición se presentaron en el Juzgado de Crimen Organizado a denunciar presuntas irregularidades del caso Ancap.

La risa del precandidato se debía a que la mayoría de los dirigentes que fueron hasta la calle Bartolomé Mitres aquel día eligieron ponerse gabardinas idénticas. Pese a que pasaron más de tres años, la causa Ancap se cerró con varios procesamientos, entre ellos el del exvicepresidente de la República Raúl Sendic, el precandidato líder del sector Todos volvió a recordar aquel día para insistir en la necesidad de acordar con la oposición.

“Todo eso de la gabardina nos tiene que llamar a tener presente lo que se nos viene por delante. Se nos viene una oportunidad histórica de cohesión entre gente con distintas raíces, con distintas tradiciones, ideológicamente ubicados en distintos lugares aunque no tan lejanos”, dijo en acto de la lista 40 en el Prado.

Para Lacalle Pou “esas gabardinas fueron las que investigaron, las que llevaron a la Justicia y terminaron procesando a gente que actuó irregularmente”.

“Esas gabardinas que mucho ironizaron y se rieron tienen un valor simbólico. No estamos como los gurises chicos que llamamos para ver cómo vamos a ir vestidos a la fiesta. Cada uno agarró una pilcha de acuerdo al momento y estaba lloviendo. Agarró lo mejor que tenía y de tres partidos políticos distintos, cinco personas llevaron gabardina. Eso era sentido común”, dijo en un acto de la lista 40 en el Prado y destacó que “, dijo y agregó: “Vamos a competir sabiendo que el día después nos vamos a tener que poner la gabardina. No podemos acordar un camino que no es solo electoral, que tiene que ser de gobierno. Busquemos las coincidencias”.

En un escenario al que le faltaba techo pero le sobraba agua, Lacalle Pou estaba rodeado por el senador Javier García (líder de la lista 40), los diputados Sebastián Da Silva y Rodrigo Goñi y dirigentes de la agrupación.

Lacalle Pou saludó especialmente a Goñi y le agradeció “el haber hecho las cosas que tenían que hacer”, por ser uno de los denunciantes en la causa del Fondes por la que el fiscal Luis Pacheco pidió el procesamiento del diputado del MPP Daniel Placeres, por su vinculación con la cooperativa Envidrio. Luego de unos minutos también se sumaron Pablo Bartol, integrante del equipo técnico de Lacalle Pou, y el expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Sebastián Bauzá, que se sumó hace algunos meses a las filas del sector Todos.

En un acto realizado el viernes en Barros Blancos, Lacalle Pou se refirió al pedido de procesamiento que enfrenta de Placeres y recordó cuando en 2016 se planteó formar una comisión investigadora en el Parlamento por los negocios de Uruguay con Venezuela, la cual no prosperó por falta de votos. “Dijimos que Uruguay estaba haciendo cosas muy feas. Dijimos que unos pocos al amparo y al calor del poder estaban haciendo mucho dinero, negocios hechos porque el gobierno les dio la posibilidad de hacer los negocios con sus amigos, muy cercanos al expresidente Mujica y a Tabaré Vázquez”, expresó.

Por su parte, en el Prado García insistió en la necesidad de que se vaya a votar el 30 de junio. “Si el gobierno hubiera querido ser ayudado, acá nos tiene ayudando. Y si no quiere ser ayudado el, instrumento lo tenemos todos. Hay que estar el 30 de junio”, dijo.