Una docena de días para fortalecer la unión entre el campo y la ciudad

Desde el próximo miércoles y durante 12 jornadas la Expo Prado pondrá en escena el potencial de los agronegocios, con la exposición de genética ganadera como principal protagonista, no obstante la muestra de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) seguirá acentuando su característica de feria polifacética, atractiva para públicos variados.

En un momento adverso para varios rubros, será una plataforma de gran utilidad para exponer dificultades y, al mismo tiempo, dejar en claro que sigue intacta la actitud de redoblar el esfuerzo y darle batalla a cada crisis.

La 113ª edición de la clásica fiesta del campo y la ciudad, organizada por una ARU que se aproxima al siglo y medio de existencia, se desarrollará este año desde el miércoles 5 al domingo 16 de setiembre.

Este año a un eslogan que ya se ha impuesto en las últimas ediciones –¡Imaginate más!–, que deja en claro que siempre habrá algo sorprendente en el predio ferial, se le añadió en el acto de lanzamiento otra frase distintiva de la muestra ganadera de la ARU: ¡Expo Prado nos une!

Durante el lanzamiento de la Expo Prado 2018, realizado en el salón Multiespacio de la Rural del Prado, Pablo Zerbino –presidente de la ARU– destacó que los animales, que comenzarán a ingresar al predio al inicio de la semana que viene son y seguirán siendo “los grandes protagonistas”, señalando también la relevancia de la plataforma comercial y agroindustrial de la muestra.

Admitió que La Expo Prado “mucho ha cambiado, mucho se ha incorporado y cada evento despierta notablemente la necesidad de renovación y de poder continuar con esos mensajes”, aludiendo a la defensa del sector productivo que hizo este ámbito de la ARU desde que su existencia se inició a fines del siglo XIX.

Para resaltar la trascendencia de la actividad cabañera, explicó que como en pocos países en Uruguay se ha incorporado a las medidas objetivas para complementar la evaluación “al ojo” de los reproductores, algo determinante para que el país se haya diferenciado en los mercados, para beneficio no solo de los productores. Los animales del Prado son, pues, no solo los más bonitos, también son los más capaces para trasladar a su descendencia las características más adecuadas, detalló quien es, precisamente, uno de los cabañeros de elite.

Zerbino resaltó como ejemplos de contenidos a recomendar en el programa de la muestra a dos propuestas, El campo ¿una opción de futuro y HackathonAgro.

También agradeció el apoyo dado por la Intendencia de Montevideo a esta exposición y a la Expo Melilla, a los funcionarios de la ARU –“comprometidos al máximo, dijo”– y a todos quienes hacen posible la exposición.

Y mencionó, tras agradecer al periodismo por sus aportes, a Bimbo Rodríguez, comunicador recientemente fallecido: “lo vamos a extrañar en la Expo Prado”.

A propósito de Zerbino (ver la entrevista en la página 16), será un Prado especial para él, dado que luego del mismo trasladará la responsabilidad de presidir a la ARU a Gabriel Capurro.

El intendente Martínez, por su parte, en el lanzamiento señaló que cada Expo Prado permite avanzar en la búsqueda de la excelencia mediante el intercambio de conocimientos.

Se trata de un espacio, indicó, que une al país agropecuario con la ciudad puerto, lo cual celebró, “porque somos un poquito parte de todo”, señalando que es una alegría para la intendencia trabajar junto con la ARU promoviendo propuestas que “son lo que nos permitirá vivir mejor a todos los orientales”.

Tras mencionar con alegría el reciente inicio de las obras en la Unidad Alimentaria de Montevideo –se desarrolla en la ruta 5 y camino Pérez–, Martínez instó a dejar de ver todo blanco o todo negro y a sumar esfuerzos. “Es bueno en esta instancia que nos permite unirnos a los uruguayos, conocernos, entendernos, festejar que empezaron las obras, apostemos a eso, dejémonos de embromar un poco con tanta división entre buenos y malos”, dijo.

Y, finalmente, sobre la Expo Prado deseó que sea “como siempre, una fiesta popular, una fiesta de tecnología , una fiesta que nos permita mirar hacia el futuro”.

Expectativa por los discursos

El miércoles 5, a la hora 14.30, se realizará el acto de apertura –en el ruedo– con la presencia de Zerbino, Carvalho y Martínez, entre otras autoridades.

El acto de clausura se hará el sábado 15, cuando a la hora 11 comience la parte oratoria con el discurso de Zerbino, al que le seguirá el del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech. En el año previo al de las elecciones nacionales, con la reciente irrupción en la actividad del momiento Un Solo Uruguay y el nuevo ministro en funciones desde enero, hay expectativa por lo que dirán uno y otro.

Tras esa instancia se realizará el desfile de los grandes campeones, en el marco de un espectáculo con un conjunto de atractivos que se mantienen en reserva.

No hay confirmación, pero en la ARU aguardan que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, visite el predio. Si se sabe que lo harán varios ministros con sus equipos para los tradicionales almuerzos con la junta directiva de la institución anfitriona.

Si bien en la gran mayoría del área de exposiciones habrá propuestas del sector privado, dirán presente entidades públicas, como el Ministerio de Turismo y Deporte, en cuyo pabellón irán participando día a días distintas intendencias del interior.

En relación a las cámaras de comercio y embajadas, esta vez habrá propuestas de España, Gran Bretaña y Argentina.

El pabellón empresarial y el agroindustrial y tecnológico se estrenarán renovados.

En el ciclo de conferencias, en un extenso programa, destacan: Uruguay y su competitividad: responsabilidad de todos (Confederación de Cámaras Empresariales); Una visión estratégica para acceder y competir mejor en los mercados cárnicos (INAC); y La mujer en la agroindustria (Embajada Británica y ARU).

En la Expo Prado habrá para todos los gustos. Lanzamientos de productos, remates de genética líder, concursos de producción, pruebas, actividades deportivas, instancias gremiales –entre ellas la reunión de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur–, innovaciones en maquinaria, agroinsumos y otros rubros, firma de convenios, conferencias técnicas y la 2a edición de Identidad & Diseño son ejemplos que se añaden a servicios gastronómicos, desfiles de moda, propuestas de entretenimientos, muestras de artesanos y un nutrido programa de espectáculos que se detallan en www.expoprado.com.uy.

En cinco días se abrirán las porteras de un ámbito atractivo y útil para la gente de campo y de la ciudad, la fiesta que nos une, un rincón que sintetiza lo que desde la ruralidad se aporta para enriquecer a la economía nacional y beneficiar a toda la sociedad.

Novedades en el predio de exposiciones

Truco. Más de 250 parejas van a participar de la 1a edición del Campeonato de Truco Expo Prado 2018 con un premio de US$ 1.000 para los ganadores.

100 años. El Automovil Club del Uruguay celebrará sus 100 años aportando actividades relacionadas con la seguridad vial y el sorteo de un auto cero kilómetro.

Franquicias. La Cámara Uruguaya de Franquicias organizará, por primera vez, la Feria de Franquiciados.

Gastronomía. Se realizará la 1a edición del denominado Mercado Gastronómico.

Concurso. Se programó el 1er. Concurso Nacional e Internacional de Danza Folklórica y Malambo Expo Prado 2018 Crear en Libertad.

Compras. Otro espacio que se anuncia entre las innovaciones es el Mercado de Compras.

Cifras destacadas

147 años cumple la Asociación Rural del Uruguay en 2018.

105 años cumplen los tres grandes galpones que cobijarán al grueso de los reproductores.

1913 año en el que por primera vez la exposición ganadera de la ARU se realizó en el predio actual.

7,5 hectáreas ocupa la Expo Prado. La ARU utiliza un predio mayor a las 6,5 has del predio ferial. Se añade el Vivero Municipal para vacunos y stands y áreas del Parque Saroldi para cabañeros y del Parque Viera para actividades con los equinos.

La Rural en el celular

ARU, en una gestión conjunta con Antel, brindará al público la posibilidad de descargar la aplicación La Rural. Se podrá tener en el celular, en forma gratuita, una herramienta para un recorrido más eficiente del área de exposiciones. El usuario podrá ver todos los stands desde la APP, obtener descripciones e imágenes de los mismos, además de ubicarse en el mapa y hallarlos fácilmente. También se podrá participar de sorteos. Se podrá ver el programa de actividades y al cierre de cada jornada un video de resumen de la jornada. Y se podrá votar en la elección del mejor stand según el público visitante.

El campo ¿una opción de futuro?

1.350 inscriptos... hay de cara a la 3a edición de las jornadas “El campo ¿una opción de futuro”, declaradas de interés ministerial por el MGAP y de interés educativo por el Ministerio de Educación y Cultura. Organiza Duplex Comunicación con auspicio de ARU e INIA y el apoyo del MGAP y de la Universidad de la República. Expondrán los agrónomos del INIA José Buenahora y Ernesto Restaino. El objetivo es que, más allá de dónde vivan o a qué se dediquen, los jóvenes –de tercero de liceo en adelante– conozcan mejor y tengan más en cuenta a la agropecuaria.