Una frase de la número dos de Facebook para motivar tu lunes de Carnaval

“Cuando las mujeres están sentadas junto a hombres que tienen el mismo nivel de rendimiento, ellos creen que son mejores de lo que nosotras creemos que somos, y hay que cambiar eso”.

Sheryl Sandberg es una de las empresarias más poderosas del mundo. Fue la primera mujer en entrar en el comité directivo de Facebook y es considerada como una gran representante del feminismo corporativo.

Autora del best seller Lean In: Women, Work, and the Will to Lead (Vayamos adelante: las mujeres, el trabajo y la voluntad de liderar), dedicado a ayudar a las mujeres a alcanzar sus metas, habla de por qué los hombres aún dominan las funciones de liderazgo tanto en los negocios como en el gobierno y anima a que las mujeres sean proactivas en la vida profesional.

La idea del libro surgió en 2010, cuando la empresaria ofreció una charla TED en la que describía los retos a los que se enfrentan las mujeres que desean asumir el liderazgo y la forma en que a menudo de forma involuntaria, se ponen trabas a sí mismas en el desarrollo de sus carreras. En Lean In, profundiza más en estas cuestiones, reuniendo datos innovadores, historias personales y consejos prácticos.

Lean In ha sido traducido a 33 idiomas, incluyendo el español, el francés y el chino. Cada edición cuenta con datos localizados y prólogos escritos por algunas de las mujeres más destacadas del mundo.

Junto con el libro, Sandberg fundó LeanIn.Org, una organización sin fines de lucro que desarrolla programas para desmentir los estereotipos de género y ofrecer oportunidades para todas las mujeres, a través de los denominados Círculos Lean In (pequeños grupos de mujeres que se reúnen de forma regular para aprender y crecer juntas), la concientización de la opinión pública a través de campañas e investigaciones, y de colaboraciones con corporaciones.

En una entrevista de julio de 2017 con la BBC, Sandberg defendió la importancia de "pagar bien a las mujeres" y habló de incorporar políticas públicas para ayudar a las madres trabajadoras. Afirmaciones como esas le valieron la fama de luchadora y de ejemplo a seguir entre las mujeres empresarias de todo el mundo.