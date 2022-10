Una guía para no perderse nada en la Feria del libro, que empieza este martes

Tengo una imagen guardada en algún rincón de mi cabeza que se vincula directamente con la génesis de mi interés —o en realidad: amor— por los libros. Es un recorte parcial, algo difuso y nada esclarecedor de un recuerdo que me pone frente a una serie de largos pasillos en un galpón gigantesco, en el que los anaqueles y los puestos se acumulan a los costados, donde lo único que parece haber son pilas enormes de libros que nunca leí y que seguramente nunca voy a leer. Sé que estoy en Montevideo y que es una de las primeras veces que paso por la ciudad. Sé que Paysandú queda lejos pero ahí adentro, en esa inmensidad, yo estoy bien. Se siente más o menos como estar en casa. Sé que están mis padres por ahí, sé que me voy a ir con un botín de tres o cuatro libros, sé que no voy a recordar sus títulos o incluso haberlos leído, pero también sé que la imagen se me va a quedar así: grabada. Que la voy a poder reproducir con fidelidad. Y supongo que si tiene esa fuerza hoy, veinte años después, debe ser porque la imagen refleja la primera vez que pisé una feria del libro. Un lugar parecía estar diseñado para personas como yo. Creo que en ese momento tenía seis o siete años. Y que el galpón era del LATU.



No volví a la feria del libro de Montevideo hasta mucho tiempo después. Era, por ejemplo, una de las cosas que tenía marcadas para mi primer año como estudiante en la capital, y eso hice cuando me mudé: fui. Junté plata, esperé a noviembre y me metí en la carpa que había pasado de los galpones de Av. Italia a la explanada de la Intendencia. Tampoco recuerdo demasiado de aquella visita, pero sí tengo claro el peso que ganó la mochila: la llené hasta el tope con libros de Stephen King (vivía, en ese momento, un pico de obsesión por sus historias), un par de usados en descuento y algunos descubrimientos significativos. Y el ritual se repitió todos los años: fui solo, con amigos, en pareja, con poco tiempo, con apuro, con holgura, con ganas y, en ocasiones, un poco por inercia.



Como es probable que ya haya quedado subliminalmente claro, Epígrafe estará dedicado, en octubre, a la 44 edición de la Feria Internacional del Libro, ese evento que la Cámara Uruguaya del Libro organiza cada año y que pretende ser la fiesta principal de la literatura en el país. La del 2022 empieza este martes 1° de noviembre y va hasta el domingo 13. Se puede visitar de lunes a sábados de 10 a 22 horas, y los domingos de 14 a 22.



Creo que, en el marco de sus posibilidades, Montevideo tiene una buena feria. Es acorde, al menos, al tamaño de la ciudad, del país y del mercado. Es cierto: está muy lejos de eventos mastodónticos como las de Buenos Aires, Bogotá o Guadalajara, a donde van a parar autores de todo el mundo y de primer nivel, pero de vez en cuando la que tenemos acá guarda alguna que otra sorpresa.



Este año, por ejemplo, habrá un par de visitantes foráneos a destacar, como el ya casi local Pedro Mairal, el italiano Alberto Prunetti, la francesa Julia Deck y la argentina Dolores Reyes, entre otros. También algunas mesas de debate que suenan interesantes, presentaciones de libros que pueden reportar alguna que otra revelación y más. Por eso, a partir de ahora, tomá nota: seleccioné para vos algunas de las actividades más interesantes de los días que vienen para que puedas armarte el plan y saber cuándo dejarte caer en la explanada de la IM. Eso sí: no te olvides de revolver. A fin de cuentas, es una feria. Y están hechas para eso.

Camilo dos Santos La Feria del Libro: un mapa día a día Martes 1



Las inauguraciones no suelen entusiasmarme demasiado y, acá entre nos, suelo faltar con aviso. Sin embargo, la lectura inaugural de la feria este año tiene la particularidad de que está a cargo de la inquebrantable Ida Vitale, que el día previo a su cumpleaños número 99 (!!!) se encargará de abrir el evento con un discurso. Es a las 19 horas y, además, se publican los finalistas del premio Bartolomé Hidalgo, que se entregan el último día de la feria y que este año me regalaron el gran honor de estar entre el jurado que definirá el premio en la categoría narrativa, junto a Alicia Torres y Gabriel Lagos.



Miércoles 2



En el día de los muertos tiene, también en la feria, un lugar preponderante la cultura mexicana, que celebrará dos eventos diferentes: una charla sobre la fecha y la importancia de la efeméride para México a cargo del embajador Víctor Manuel Barceló (18 horass), y una charla virtual sobre Sor Juana Inés de la Cruz a cargo de la Universidad del Claustro de Ciudad de México (14). Sin embargo, hay que agendar también el conversatorio con el autor italiano Alberto Prunetti, que llega a Montevideo a presentar una trilogía de novelas sobre la clase obrera que estoy leyendo en este mismísimo momento, que son muy buenas, y que se titulan Amianto, 108 metros. The working class hero y El círculo de los blasfemos (19).



PD: este día, Casa Editorial Hum cumple años y hay fiesta. Es a las 19 en el piso 1 y ½ de la IM.



Jueves 3



El primer jueves de la feria es un día cargado. Para empezar, hay dos presentaciones a cargo de dos grandísimos narradores: Martín Otheguy y Fidel Sclavo. El primero conversa con Rodolfo Santullo “Sobre lobos y monstruos” a raíz de las novelas El invierno es un lobo que viene del norte y Los cazadores del rey a las 11 horas, y el segundo presenta Las mil y una noches a las 18. Ese día a las 20 también estará el argentino Pedro Mairal, que hablará sobre su nuevo libro, Esta historia ya no está disponible, y por último, a las 21, se destaca una charla en honor a María Esther Gilio y su amor por la entrevista. Se titula, justamente, La entrevista: homenaje a María Esther Gilio, y está a cargo de Gustavo Rey, Fernando Medina, Cecilia Bonino y Pía Supervielle.



Viernes 4



Dos autoras internacionales para conocer este día. En primer lugar, la francesa Julia Deck, editada en español por Eterna Cadencia, que será la protagonista de un encuentro a las 19 horas con traducción simultánea en el que hablará sobre su obra e influencias. Por otro lado, la argentina Dolores Reyes ahondará en su novela Cometierra, un pequeño gran fenómeno de la literatura independiente argentina de los últimos años. Es a las 20 horas.



Sábado 5



Día dominado por la francofonía. La lista de actividades vinculadas es larga, y estas son tres de ellas: una mesa redonda titulada «Idas y vueltas» entre Francia y Uruguay a cargo de Carlos Rehermann, Antoine Barral y Anne Gauthey (14 horas); charla sobre autores uruguayos traducidos al francés: Rafael Courtoisie, Mario Levrero y Robert Amutio (15); una presentación a cargo de Anne Gauthey por la traducción de la Premio Nobel Annie Ernaux (17). Leonardo Carreño



Domingo 6



Fragmentado, crónica de un trava anunciado, la novela autoficcional de Ciro Benjamín, se apunta como uno de los títulos a tener en cuenta en la última parte del 2022. El autor, que publica por primera vez, lo presentará junto a Colette Spinelli y Andy Falcone a las 20 horas. Leé también Annie Ernaux, Nobel de literatura 2022: escribir desde la experiencia sin concesiones Lunes 7



Así como el sábado la feria le pertenece a Francia, el lunes es propiedad de China y unas cuantas actividades que la incluirán como centro y que parecen ser, al menos, interesantes. Sin embargo, creo que la atención del día se la lleva el diálogo sobre ficción y nuevas masculinidades que el argentino Enzo Maqueira, autor de Electrónica, tendrá con Ramiro Sanchiz, que acaba de publicar la novela Un pianista de provincias.



Martes 8



En agosto de este año se celebró el centenario de Homero Alsina Thevenet, un hombre que hizo escuela en el periodismo y la crítica cinematográfica dentro y fuera de fronteras. Como parte de los festejos de esa efeméride, el Instituto de Letras propone el conversatorio “Crítica cinematográfica en Uruguay: homenaje a Homero Alsina Thevenet” a cargo de Mariana Amieva, Ana Solari, Fernán Cisnero y Diego Recoba. Empieza a las 19 horas.



Miércoles 9



No suelo poner demasiado énfasis en la poesía en estos envíos y sé que hay varios adeptos del otro lado. Así que para aquellos que estén buscando una actividad relacionada, este día se propone una lectura de poesía del mundo que incluye las voces delos uruguayos Gustavo Wojciechowski, Mariella Nigro, Elbio Chitaro, Luis Marcelo Pérez, el español Gonzalo Escarpa, el ecuatoriano Xavier Oquendo, la boliviana Valeria Sandi y, con un pie entre Suecia y Uruguay, Anne-Marie Almada.



Jueves 10



Es probable que el antropólogo Gustavo Laborde sea uno de los especialistas en la historia gastronómica del Uruguay más relevantes. Y así como es recomendable escucharlo en sus emisiones recurrentes en el programa de radio No toquen nada, también vale la pena leerlo y escucharlo en vivo. A las 21 del jueves, Laborde va a presentar Los sabores de la nación. Cocina e identidad en la historia de Uruguay junto a Ana Ribeiro, Gerardo Caetano y Pablo Zouain.



Viernes 11



Un día dedicado a la no ficción. Se presentan: La última fuga, de Iván Kirichenko; Cinco naves para la victoria. El primer paso hacia la globalización, de Juan Antonio Varese; una nueva edición de La revolución imposible, de Alfonso Lessa; Charlando con Pepe Mujica: semillas al viento, de Mario Mazzeo y Carlos Martell; y A donde nos lleven los caminos, la biografía musical de Larbanois & Carrero, a cargo de Martín Duarte. Después de la presentación, hay show de los músicos. Sábado 12



Dedicado a la literatura portuguesa, el último sábado de la feria ofrece un par de actividades destacadas. Una es Múltiples libertades y heteronimia en la obra de Fernando Pessoa, a cargo de la profesora María Victoria Fernández Gamarra. La otra cierra la jornada: un conversatorio sobre generalidades de la literatura portuguesa, a cargo de Gabriel Fernández Gamarra. Camilo dos Santos



Domingo 13



Domingo 13

Como en cualquier evento que baja la persiana, el último de la Feria no suele ser el mejor momento para visitarla. Sin embargo, si llegó el 13 y todavía no fuiste, aprovechá: recorré los puestos, revolvé las estanterías, preguntá dónde aparecen los hallazgos y ponele atención a aquellas editoriales que a veces no alcanzan los circuitos predominantes. Y con eso, hasta el año que viene. *Nota: este artículo fue parte de la edición de octubre de Epígrafe, la newsletter de libros de El Observador.