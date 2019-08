Una oposición cada vez más fragmentada

Tener el ejemplo de las tres elecciones ganadas por el FA no ha servido de mucho. La lección no se aprende y la posible alianza electoral entre el PN y el PC se mantiene tan elusiva como en el pasado. Los referentes de ambos partidos siguen empeñados en hacer todo lo posible para proteger sus respectivas chacritas electorales. El ingreso de Ernesto Talvi al PC y Juan Sartori al PN acentúa el problema ya que estos necesitan a su vez establecer las suyas.

El PN y el PC competirán una vez por el segundo puesto en las elecciones de octubre y por el consiguiente derecho a enfrentar al FA en el balotaje de noviembre. En las elecciones anteriores era claro que el PN no tendría problema en prevalecer frente a un disminuido PC. Esta vez las encuestas muestran un panorama muy diferente. No solo la diferencia se ha acortado significativamente sino que el PN va en caída y el PC en alza. Es de esperar por lo tanto una contienda aun más reñida que las anteriores.

El mayor beneficiado de esta contienda será el FA que, ya pasada la interna de junio, puede concentrar toda su atención a la campaña para la reelección. Los múltiples conflictos entre sus distintos sectores quedarán en buena medida sumergidos dado que, algo que une todos sus integrantes, es su lógica preferencia por mantenerse en el gobierno y no tener que pasar a la oposición.

En vista de que una alianza electoral continúa siendo un tema tabú para los partidos tradicionales, se ha barajado la posibilidad de que formen un gobierno de coalición. Inicialmente se asumía que este sería liderado por el PN. En esa primera tesitura, Julio María Sanguinetti apoyó en forma clara la candidatura de Luis Alberto Lacalle Pou. Este debe haberse sentido halagado cuando Sanguinetti resumió un encuentro organizado por Búsqueda en diciembre del año pasado como “una charla entre un expresidente con un prepresidente”.

Para mayo de este año, cuando la encuestas mostraban a Sanguinetti como favorito para ganar la interna del PC, el tono ya fue diferente. Al señalar que “como todo joven tiene para madurar” y que “está madurando”, en forma no demasiado sutil, Sanguinetti transmitió el mensaje que en realidad Lacalle Pou no está aún preparado para ser presidente. Sería entendible que, frente a estas declaraciones, Lacalle Pou se preguntase aquello de que con este tipo de aliados, quien necesita enemigos.

Es lógico asumir que la retórica electoral no se suavizará. Un Talvi fortalecido por su claro triunfo en la interna del PC y por su ascenso en las encuestas, hará todo lo posible para destacar las vulnerabilidades de Lacalle Pou. Este a su vez deberá responder en forma enérgica. Durante esta competencia, que seguramente será cruenta y que recién se dilucidará en octubre, es difícil imaginar a ambos candidatos enfocados en planear, establecer y acordar las bases para un posible gobierno de coalición.

En las pocas semanas que separan la primera vuelta del balotaje, ambos candidatos deberán llegar a un entendimiento y unir fuerzas para enfrentar al FA. Si el que prevalece es Talvi, a un disminuido Lacalle Pou no le será fácil montar una campaña que muestre un genuino y entusiasta apoyo que vaya más mucho más allá de que “mejor Talvi que otro gobierno del FA”. De prevalecer Lacalle Pou, el apoyo de Talvi probablemente estará ligado a la formación de un gobierno de coalición en el que él seguramente pretenderá jugar un papel preponderante. En ambas opciones resultará difícil mostrar al electorado una visión de gobierno conjunta y coherente.

Como lo mencionó en una entrevista en Búsqueda, el plan de Sartori sería trabajar desde el senado si esto fuese útil para el país. Implícito en este plan está su deseo de posicionarse para ganar la interna del PN en el 2024. Este planteo se vería favorecido por una buena votación en la primera vuelta y por un triunfo del FA en el balotaje. Esto no significa que no vaya a apoyar al candidato que enfrente al FA en noviembre. No es claro, sin embargo, cual será el nivel de intensidad de ese apoyo.

Los partidos minoritarios, en particular Cabildo Abierto, estarán por su parte enfocados exclusivamente en lograr la mejor votación posible en octubre. Es válido preguntarse, por ejemplo, que posición tomará Guido Manini Ríos y que tipo de condiciones tratará de imponer para otorgar su respaldo.

La oposición llega a estas elecciones más dividida que en las anteriores. A pesar de ello, todo parece indicar que le será difícil al FA lograr un cuarto período de gobierno. Si bien su gestión ha sido muy sólida, quince años en el poder desgastan y las encuestas indican un claro deseo por un cambio de gobierno en el electorado. Esto puede terminar siendo positivo para el país ya que, en toda democracia, la alternancia en el poder entre distintos partidos políticos es una necesidad esencial.

Una de las obvias ventajas de la alternancia es que muestra claramente cuanto más fácil es criticar a un gobierno desde la oposición que gobernar. De perder el FA las próximas elecciones, no sería sorprendente que se comience, tres o cuatro años más tarde, a sentir nostalgia por su capacidad para gobernar. l

*Nicasio del Castillo: Contador uruguayo que completó el International Tax Program en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard y ejerció su profesión en Nueva York