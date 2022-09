Una que cantemos todos: llega el ciclo que cuenta la historia de las canciones que marcaron la música uruguaya

El proyecto de El Observador, que comienza la próxima semana, fue seleccionado por el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) y surgió tras la participación en la Video Digital Masterclass: un programa en línea que el centro ofreció a los medios de América Latina, de mayo a junio de 2022. Se trató de una capacitación para acelerar las estrategias y competencias en video, dentro de las redacciones.

Luego, El Observador presentó Una que cantemos todos y recibió una beca con mentoría exclusiva y fondos para desarrollar la iniciativa, que cuenta con el apoyo de Meta y de Proto, una organización que trabaja con instituciones que invierten en el futuro digital.

Newsrooms across #LatAm finished the online course phase of our Digital Video Masterclass in partnership with @heyproto and #MJP. Now, 15 of them are getting grants and exclusive training to complete their projects. Learn more about them below 👇 pic.twitter.com/8annzTTXix