Eutanasia: cátedras penales de universidades se oponen al proyecto de ley

En los últimos días fue el turno de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Montevideo, representada por los penalistas Jorge Barrera y Santiago Peluffo, y de la Universidad Católica pero antes se expresó el Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República y todos se manifestaron contrarios al proyecto por razones jurídicas.

En el caso de la Udelar, el catedrático Germán Aller afirmó que tiene “fallas conceptuales” ya que abarca solo al actuar médico cuando en la práctica “hay muchas cosas que no son propiedad de la profesión”. Además, según informó La Diaria, cree que tiene defectos de redacción graves.

Lo mismo planteó ahora ante la comisión de Salud de la cámara de Diputados.

En concreto opinó que “crear una categoría de eutanasiables sería dividir la protección penal del elemento vida en dos clases de personas: los eutanasiables y los no eutanasiables”.

“Para unos habría protección del derecho penal en forma íntegra y para otros no les sería aplicable en determinadas circunstancias. Eso es lo que genera la resistencia de nuestra cátedra en cuanto a que, si la protección a la vida y el derecho a la vida es inherente a la naturaleza humana y a la dignidad humana, la creación de dos categorías distintas de tutelas del derecho penal no solamente vulnera la unidad que debe tener el bien jurídico protegido «vida», sino que comienza un camino que es casi sin retorno”, sostuvo Barrera.

Sobre el derecho a la vida afirmó que es previo al Estado y la Constitución por lo que no depende de la voluntad del legislador sino de que su titular sea humano, de ahí que sea un derecho inherente a esa condición.

Barrera afirmó que comparten con Aller “en todos sus términos lo que ha planteado el profesor de la Universidad de la República a través de la cátedra de Derecho Penal con respecto a cuáles podrían ser las alternativas sin que se vulnere lo que ha sido, desde 1830 hacia acá, la garantía constitucional de la protección de la vida”.

En este sentido, propuso la modificación del artículo 37, sobre el homicidio piadoso que permite a los jueces exonerar de castigo a quien “animado por un móvil de piedad (…) a reiterado pedido de la víctima, diere muerte a una persona sometida a sufrimientos que considere insoportables, o le ayudara a suicidarse”.

La iniciativa propone agregar al artículo la exoneración de la pena cuando se constate además “que no existían otros medios a los que pudiera acceder o a los que tuviera derecho la víctima para poder superar el sufrimiento” y que “no podía matarse sin ayuda del victimario”.

En caso en que la víctima tenga derecho a la asistencia paliativa integral se considerará que se configuró homicidio piadoso cuando se esté ante síntomas que generen sufrimiento, y no se haya podido acceder a la sedación paliativa o esta no fuere suficiente para superar el sufrimiento.

Mitos sobre la eutanasia

En representación de la Universidad Católica estuvo el mismo día Miguel Pastorino, director del centro CORE que nuclea las humanidades, y quien sostuvo que la posición de la UCU sobre el proyecto de ley no es una posición religiosa sino que “está basada en derechos humanos, es decir, en el entendido de que la dignidad humana es inherente a todo ser humano: no hay vidas menos dignas que otras”.

El profesor se refirió a mitos y falsas creencias que se repiten sobre el tema y dijo que “no se ha de confundir la eutanasia con el derecho a que me dejen morir en paz, sin sufrimiento y sin que me prolonguen la vida artificialmente”.

“Esto ya está en nuestra legislación en la Ley n.º 18.335, relativa a los derechos del paciente, y en la referente a voluntades anticipadas se establece que si no quiero que me alarguen la vida y que me dejen morir en paz porque considero que vivir más sería mayor sufrimiento, tengo derecho a elegirlo. A eso nuestra legislación le llama ya muerte digna”, indicó.

En el mismo sentido dijo que “uno escucha a gente decir que quiere la eutanasia para evitar que la conecten a una máquina” cuando eso “ya es legal” y que “se confunde la sedación paliativa con la eutanasia”.

”El mal llamado «cóctel» -no existe hace más de quince años y ya lo han aclarado los paliativistas– no mata ni adelanta la muerte; de hecho, se puede dar de manera intermitente para que el paciente pueda despertar y verse con un familiar que está en otro país. La sedación puede ir y volver algunas veces, al punto de que nunca es lo que mata al paciente; es decir, no es una forma encubierta de eutanasia sino una sedación que lo mantiene en un coma artificial y puede despertarlo. Lo que encuentra al paciente es la muerte –recientemente lo he vivido con familiares cercanos–, o sea, yo sé que la persona va a morir, por lo tanto, me despido, la sedan y muere a los tres días, pero no por la sedación”, aclaró.

En su opinión el proyecto de ley admite diferencias en la auto percepción subjetiva es decir si la persona se siente valiosa, digna, amada, cuidada o si es una carga.

También objetó que, según el texto, la comisión de ética que evalúa los casos sea post mortem. “De encontrarse alguna irregularidad no lo van a resucitar, claramente el paciente ya habría fallecido. A veces se plantea el contraargumento de que esto sería una gran tranca burocrática, pero se trata nada menos que de la vida de la persona”, dijo.

Asimismo, señaló que los candidatos –de acuerdo con el artículo 2.°–, no son solo pacientes terminales, como a veces se esgrime sino que hay una amplia situación de enfermedades crónicas.

En otro orden dije que le parece “muy grave” que se le informará que existen cuidados paliativos para que decida entre ser aliviado o eutanasia. “Es muy irresponsable; si se habla de libertad, solo puede elegir quien de verdad fue aliviado. A veces los cuidados paliativos se presentan como una opción. Se puede elegir cuidados paliativos o eutanasia. ¡No! No, primero alíviame, y después conversamos. Me parece que es de Perogrullo que los cuidados paliativos no son una opción”.

Por último objetó que “una persona psíquicamente apta puede tener una baja autoestima tremenda, sentirse una carga para toda la familia, y además tener episodios de depresión”.