El desgarrador relato de una persona con ELA que pide que la eutanasia sea ley: "Vivir recluida es sobrevivir sin honrar la vida"

La organización Empatía Uruguay, dedicada a promover la legalización de la eutanasia en el país, publicó el relato de una mujer con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que pide por la ley para poder decidir "llegado el momento, si vale la pena, seguir el calvario o no".

El video muestra a Beatriz Gelos, una docente de idioma español jubilada de 69 años que sufre de ELA hace 17 años, junto a la integrante de Empatía Florencia Salgueiro, quien comenzó leyendo una carta redactada por Gelos.

"Sería más digna mi vida si pudiera higienizarme sola, escribir a mano, hablar por teléfono, rascarme, tomar agua cuando tenga sed u ocuparme de los demás, especialmente de mis nietecitos a quienes nunca pude cambiarles un pañal ni la vida me dio el placer de hacerlos dormir en mis brazos. Eso no se lo perdono a la ELA", leyó Salgueiro, mientras Beatriz negaba con la cabeza.

Para Gelos, casada y con dos hijos y dos nietos, "vivir recluida es sobrevivir sin honrar la vida", y adelantó que su "ruta" se "irá haciendo más penosa" debido a que las consecuencias de la esclerosis son progresivas, lo que Gelos entiende que significa "más dificultades motrices, económicas, más encierro, más y más renuncias".

"Estoy muy agradecida con los cuidados paliativos, que me han atendido amorosa y compasivamente. No sé si con las dificultades en aumento, aún con los cuidados, el día a día será llevadero. Por eso quiero tener la tranquilidad de que podré elegir llegado el momento, si vale la pena, seguir el calvario o no", dijo Salgueiro en palabras de Gelos.

En ese momento, Beatriz tomó la palabra: "Llegado el momento en que la vida se me haga imposible, a mi me gustaría tener una ley de eutanasia, muy bien redactada, clara, sin ambigüedades, que a mi me permita decir 'o sigo en el caballo, o no'".

De decidir no seguir, la mujer indicó que se dirigirá a los paliativistas y les dirá: "Chau muchachos, me bajo en la próxima. No viajo más, gracias por todo".

Al final la pantalla se torna negra y se lee que "decidir con libertad al final de la vida, es consagrar un derecho humano" junto a la frase "eutanasia, que sea ley" que es utilizada por Empatía.