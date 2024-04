Arranca el Brasileirao sin Luis Suárez, pero con dos uruguayos entre las figuras destacadas

La joya brasileña, de 17 años, disputará sus últimos partidos con el Palmeiras de Sao Paulo, ganador de las dos últimas ligas.

Después de que cumpla la mayoría de edad, en julio, se unirá al Real Madrid. Dejará un vacío en una ofensiva muy dependiente de su talento.

Endrick

El atacante, que brilló el mes pasado con la 'Canarinha' en los amistosos contra Inglaterra y España, se despedirá con cinco títulos conquistados en menos de tres años como profesional: dos ligas, dos Campeonatos Paulistas y una Supercopa de Brasil.

Gran fichaje del Brasileirao 2024, el ex River Plate de Argentina Nicolás de la Cruz ya es un inamovible del Flamengo que dirige el exseleccionador brasileño Tite.

Ahora como volante mixto, el uruguayo, de 26 años, se ha convertido en el motor de uno de los grandes favoritos al título.

De Arrascaeta y De La Cruz

La esperanza de la 'torcida' rojinegra, la más popular de Brasil, es que forme una dupla de era junto a su compatriota Giorgian de Arrascaeta, armador y capitán.

A falta del suspendido Gabigol, apartado de los campos hasta abril de 2025, el goleador Pedro estará dichoso si los uruguayos lo alimentan de asistencias.

Amado por la hinchada del Fluminense, campeón de la Copa Libertadores de 2023 y la Recopa Sudamericana de 2024, el atacante Jhon Arias puede tener los días contados con el tricolor carioca.

Primera fecha

Internacional vs Bahía; Criciúma vs Juventude; Fluminense vs Bragantino; Sao Paulo vs Fortaleza; Vasco da Gama vs Gremio; Paranaense vs Cuaiabá; Atlético Goianiense vs Flamengo; Corinthians vs Atlético Mineiro; Cruzeiro vs Botafogo, y Vitória vs Palmeiras.