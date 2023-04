Con cita a Batlle y Ordóñez, Bordaberry criticó a colorados por impulsar la eutanasia y algunos dirigentes le respondieron

El exsenador y candidato a presidente de la República por el Partido Colorado, Pedro Bordaberry, criticó a dirigentes de su partido por impulsar la ley que legaliza la eutanasia y que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados. "Se lo presenta como batllista y progresista. En realidad es un avance del egoísmo y el interés personal sobre la vida de los más débiles. En el caso del aborto, del niño concebido. En el de la eutanasia del anciano o del enfermo terminal", señaló Bordaberry en su columna de domingo publicada en El País.

Bordaberry recordó que José Batlle y Ordoñez fue "defensor de la vida" y que bajo argumentos batllistas ningún colorado votó la ley del aborto en 2012. "La sorpresa puede venir por el lado de los que hoy se dicen batllistas pero olvidan que don Pepe fue un gran defensor de la vida", señaló y agregó: "La orientación debe ser la de Batlle y Ordoñez y la de Tabaré Vázquez: a favor de la vida, no en su contra".

Esta columna no pasó desapercibida para dirigentes colorados. El diputado Ope Pasquet, que es el principal impulsor de la ley que regula la eutanasia, dio su opinión en su cuenta de Twitter acerca de las citas de Bordaberry a Batlle y Ordoñez. "Batlle y Ordóñez nunca opinó sobre el aborto, ni a favor ni en contra. No cabe adjudicarle ninguna posición en este asunto, porque él no la expresó. Luchó sí, toda su vida, por los derechos de la mujer y del niño, y el batllismo hizo suya esa lucha", señaló.

En su columna de El País de hoy @PedroBordaberry se despacha una vez más contra el aborto y la eutanasia. Con relación al aborto invoca la presunta opinión de Batlle y Ordóñez (así como la del Dr. Tabaré Vázquez). Corresponde formular algunas puntualizaciones sobre ambos temas.🧵 — Ope Pasquet (@opepasquet) April 2, 2023

"Con respecto a la eutanasia, se insiste con que no es un problema de libertad porque la tentativa de suicidio no es delito. Me pregunto qué libertad tiene para poner fin a su vida un enfermo de ELA, que ni siquiera puede sostener un vaso de agua, si no es con ayuda de terceros", agregó.

"Batlle y Ordóñez nunca opinó sobre este tema, así que yo no invocaré una opinión que él no expresó. Pero digo sí que el batllismo, como yo lo siento, no es paternalismo autoritario sino liberalismo humanista. Por ese camino vamos nosotros", finalizó Pasquet.

Por su parte, el director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, fue más duro. "¿Un Bordaberry hablando de Batllismo? No comparto la visión conservadora contra el aborto, y la eutanasia. El Batllismo es popular. ¡Querer sacar derechos es en esencia antibatllista!. Bordaberry no puede inferir qué postura tendría el Pepe Batlle hoy porque este no es su tiempo y además porque nunca fue un batllista", señaló en su cuenta de Facebook.

Ante las respuestas a su columna, Bordaberry se expresó en su cuenta de Twitter. "Se enojan con una columna de hoy en El País en la que cité a Batlle cuando dijo que había que 'proteger al niño que perece en las entrañas de su madre' por decisión de esta; como dice un amigo, hay que leer más a Batlle y Ordóñez y no a los que se dicen batllistas", sentenció.

Por su parte, el senador German Coutinho trató de recomponer la situación. "Qué necesidad las descalificaciones de colorados contra colorados. Vamos a ser más buenos con nosotros o salir con la misma fuerza cuando es con el adversario. ¡Respetemos las opiniones de todos en un Partido de hombres libres!", afirmó en Twitter.