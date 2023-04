Una vía rápida para la ruta Interbalnearia: la idea que maneja el ministro Falero

“Queremos revisar en profundidad el acceso a Montevideo por la ruta Interbalnearia que tiene un conflicto, sin duda, desde hace muchos años. Hablamos y hablamos y no ha habido acciones concretas”, afirmó este martes el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, durante el almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing.

El ministro expresó que quizás antes de fin de año se presente un proyecto concreto “para mejorar la movilidad en esa zona”.

Falero dijo que una alternativa que está sobre la mesa es construir una vía rápida.

Según el ministro, esa vía rápida podría destinarse al tránsito que viaja a los balnearios esteños ubicados más allá del arroyo Solís. En tanto, el resto del tránsito que circula hacia balnearios de la Costa de Oro seguiría usando la ruta actual, pero “con una presión menor”, en la medida que el tráfico se redistribuya.

“Me atrevería a decir que es lo que más me gusta (por la vía rápida). Quizás nos pueda dar una mayor seguridad y no seguir insistiendo sobre una ruta nacional que está en una trama urbana, que es lo que nunca debió pasar en Uruguay. (…) Vemos una oportunidad no muy costosa”, aseguró.

Falero prefirió no dar más detalles sobre esta alternativa, que según dijo, es una iniciativa compartida entre el ministerio y el concesionario de la ruta Interbalnearia.

A la salida del almuerzo y consultado en rueda de prensa afirmó: “Se está buscando un trazado nuevo en zonas rurales, que no tenga interferencias con lo urbano”.

-¿Una nueva carretera entre la Interbalnearia y la ruta 8?, le consultaron.

-Puede ser, quizás alguna parte de la ruta 34 puede tocar. Es algo todavía muy incipiente. En 15 días me traerán alguna propuesta, respondió.

El ministro añadió que el primer objetivo es tener proyectos elaborados y técnicamente discutidos, para que la nueva administración pueda ejecutarlos en el futuro.