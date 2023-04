"Un refugio" para profesionales europeos: el elogio de un medio Español a Punta del Este

Un extenso informe publicado en la revista Actualidad Económica del periódico español El Mundo da cuenta de la transformación que atraviesa Punta del Este —de balneario top a ciudad para todo el año—, y de la influencia que los extranjeros ejercen en este proceso.

"Lejos de las crisis y junto al mar, hay una ciudad en el extremo sur de Sudamérica que se postula como oasis, como refugio para un mundo complejo y global", comienza la nota.

En el artículo, la abogada experta en residencia e inmigración de la consultora Andersen, Francesca Magno, da cuenta de este cambio: “Nuestra oficina en Punta del Este nace por la gran cantidad de clientes extranjeros que se están instalando. En Uruguay hay seguridad jurídica, algo que a nosotros, los abogados, nos da mucho orgullo. Somos un país con algo muy envidiable en la región: un refugio seguro. De los que vienen, no son muchos los que se vuelven a sus países”.

También utilizan el International College como un termómetro de la llegada de extranjeros a Punta del Este. Así lo cuenta, Marcia Alves, jefa de admisiones del International College: “Desde que llegué hace 10 años hay un cambio muy grande. El colegio surgió por las familias que se instalan. Hoy tenemos estudiantes de 23 países. Muchos argentinos, pero cada vez más europeos. Tenemos familias rusas, alemanas, polacas que se sienten muy cómodas, saben que alguien les hablará en inglés. Me llegan familias rusas y bielorrusas que no hablan una palabra de castellano. Buscan estabilidad económica y social. Mucha gente no quiere vivir en Estados Unidos, muchos alemanes quieren salir de Europa. Buscan una vida más sencilla con tranquilidad y calidad”.

Según explica Magno en el medio español algunos migran incluso para escapar de la guerra y de nuevos conflictos que pudieran surgir en Europa.

En otro pasaje, la publicación señala que “Uruguay fue por años sinónimo de paraíso fiscal, pero el país ha ido adaptando estándares que le permitieron quitarse esta etiqueta”.

Sebastián Fest, el autor, afirma que el clima de negocios en Uruguay es bueno: “el gobierno del social-liberal Luis Lacalle Pou insiste en una palabra, libertad”, apunta.

Al respecto opina también el gerente general del Enjoy Punta del Este, Ignacio Sarmiento: “Veo un clima de negocios excepcional en Punta del Este. Vino mucha gente que es muy inquieta naturalmente. Se va a convertir en una ciudad de negocios. Ojalá que no sea Miami: Punta del Este es Punta del Este”.

La publicación reconoce que hay dos perfiles claros de personas que se instalan en Punta del Este. El primero son aquellos que ya tienen la vida resuelta y llegan para disfrutar de su dinero “en un entorno sofisticado”, el segundo son jóvenes profesionales que eligen cambiar de entorno.

Actualidad Económica también destaca el Centro de Convenciones y algunos proyectos inmobiliarios destacados como es el caso de la Torre Trump.

“Dejamos de ser la ciudad de los herederos y los jubilados para pasar a ser otra cosa. El futuro de Punta del Este es vivir y trabajar desde aquí para el mundo”, reconoce a la publicación española el intendente de Maldonado, Enrique Antía.

“La miamización no va a suceder, pero veo esa ambición”, admite la argentina Analía Suárez, dueña del restaurante Imarangatú y de un hotel boutique, el Awa. “Este es hoy el mejor lugar del mundo”, dice y concluye: “Y no me olvido más de lo que me dijo un francés que se alojó en mi hotel: ‘Europa está ahora aquí’. Y tiene razón”.