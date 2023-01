Tras la pandemia, los argentinos volvieron a Punta del Este y su llegada superó las expectativas de operadores turísticos

Entre semana, sobre las 23 horas —cuando se supone que la hora pico ya pasó— en los bares de Manantiales la espera mínima es de media hora para cenar. En esa media hora, un uruguayo curioso —o metido— puede escuchar de costado decenas de conversaciones. Pero en todas algo en común: un acento. La letra 's' más marcada, y modismos, como la muletilla man. Entre los jóvenes de Buenos Aires que esperan en el bar de Manantiales, las conversaciones incluyen, con naturalidad, referencias a aviones y barcos de los que son dueños sus familiares.

Esas charlas se repiten horas antes entre mujeres de mediana edad en algún café de moda en La Barra o en algún almuerzo familiar en un restaurante caro de José Ignacio. Pero el tema no solo queda en el aire, en una charla liviana de vacaciones. Para los operadores turísticos de Maldonado queda marcado a fuego en las cifras. Hubo récord de ingreso de aviones y avionetas privadas a Laguna del Sauce y en el Puerto de Punta del Este hay una larga lista de espera como no se veía hace mucho tiempo, dijo a El Observador el director de Turismo de Maldonado, Martín Laventure.

Si bien inauguraban la temporada con la ilusión del retorno de una gran porción de argentinos que habían dejado de venir con la pandemia, la realidad superó las expectativas. Al menos en este comienzo. Así lo señaló el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, quien dijo que es el mejor comienzo de temporada que ha visto en los últimos 40 años. Los argentinos —el 65% de los turistas que ingresaron— tienen mucho que ver con eso.

El argentino copó Punta del Este en los primeros días del verano pese a la crisis económica y un cambio que no los favorece. Como lo hace desde hace años en Miami y como lo hizo en Qatar. "Somos muchos, 47 millones. La situación de la moneda no es buena y eso no coincide con que fuimos de los países que más llevamos gente a Qatar o que somos la tercer ciudadanía que más va a vacacionar a Miami. De 47 millones, hay 100 mil o 200 mil que pueden hacer que se cope un lugar. Así pasó en Qatar, Punta del Este y Miami", dijo Alfredo Giarelli, de la Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay (APAU) a El Observador.

Sin embargo, más allá de la cantidad, hay otras diferencias respecto del turista argentino prepandémico. En 2020 y 2021 (año récord) se triplicaron y sextuplicaron la cantidad de residencias otorgadas a argentinos y —tal y como informó El Observador— eso convirtió a Punta del Este en una ciudad de todo el año. "Eso hace que partas de un piso más alto", contó el director de Turismo de Maldonado. Así, los argentinos residentes aprovecharon estas fechas para mostrarle a sus amigos, conocidos, y visitantes, las bondades que tiene el lugar que eligieron para vivir. O del que eligen ir y volver, porque tal y como dice Laventure, hay un porcentaje de argentinos que divide su vida entre los dos lugares.

Pero estos días, algunas de las bondades que tiene Punta del Este pueden verse disipadas por la gran cantidad de gente que la visitó. Mientras que en agosto es una ciudad calma en la que es fácil acceder a los servicios y todo queda relativamente cerca, este enero hay fila para prácticamente cualquier actividad y el tránsito saturado. Recorridos de 15 minutos pueden transformarse en 45 después del mediodía.

La segunda particularidad es que si bien vino una porción muy significativa de argentinos con altísimo poder adquisitivo, también vino un porcentaje de clase media alta que con la pandemia no había venido. "Ha vuelto una clase media alta que estos últimos años, no había venido tanto. A lo mejor también cambió un poco la mentalidad y con respecto a la pandemia, más ganas de disfrutar y Punta del Este bueno es un lugar precioso que invita a poder disfrutar", expresó Giarelli. A su vez, en 2020 y 2021 los hisopados encarecían los presupuestos familiares y la incertidumbre del posible contagio que obligaba a extender la estadía.

En el balneario esteño, los argentinos han dejado huella. Las pizarras de los bares, además del menú, tienen escrito a tiza la cotización del dólar. En todas las fiestas —la oferta nocturna aumentó mucho— sonaba por lo menos en una oportunidad la versión de Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar de La Mosca Tsé - Tsé y eran cientos los jóvenes argentinos que alzaban sus brazos y coreaban la canción que fue el himno de los argentinos durante el Mundial de Qatar 2022 en el que se coronaron campeones. Era la inmensa mayoría, tanta, que si se relatara la escena en otro contexto, perfectamente podría tratarse de un momento vivido en una fiesta en un campo en las afueras de Buenos Aires.

Los argentinos no solo llenaron las fiestas bailables que hubo todas las noches, si no que también organizaron las propias. El boliche Jet de Buenos Aires realizó una fiesta de Año Nuevo y varios eventos más a lo largo de esta primera semana, donde la presencia de los jóvenes porteños fue casi total.

Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, entre el 22 de diciembre y el 8 de enero ingresaron a Uruguay unos 173.490 argentinos. En la última temporada prepandemia, en 2020, fueron 309.112 argentinos durante todo enero y 290.405 en febrero. El año pasado, con fronteras nuevamente abiertas tras la pandemia pero con restricciones, Uruguay recibió 235.964 argentinos en todo el primer trimestre, de acuerdo a información del Ministerio de Turismo.

El ministro de Turismo, Tabaré Viera, informó este lunes que entre el 22 de diciembre y el 8 de enero entraron 460 mil visitantes (uruguayos incluidos), lo que representa casi 40 mil más que en el mismo período del verano 2020. También destacó el récord de cruceros (212) que llegaron a los puertos uruguayos. Otro de los puntos a tener en cuenta para evaluar una temporada es el gasto que hacen los turistas que llegan al país. Sobre este punto aun no hay datos.

Una quincena que se acorta, la esperanza en el teletrabajo y el foco en el tránsito

Las temporadas en Punta del Este duraban todo un mes. Y después duraron 15 días. Hoy parece optimista pensar que durará tanto y habrá que analizar qué tanto baja la ocupación a partir del 10 de enero. "Estadísticamente hace un tiempo largo que ha empezado a cambiar la forma de vacacionar. Es algo que pasa en el mundo. Son períodos más cortos a lo largo de todo el año. Por eso hay que tener una oferta turística que sea más que sol y playa, así podemos atraer más público en las distintas épocas del año. La duda que hay ahora es ver si el mundo pospandemia, que trajo el teletrabajo, incide en la forma de vacacionar", comentó Laventure. La ocupación hotelera —la única medible, pero también de oferta más acotada— es casi 100%. Los alquileres —expresó el director— "ojalá que nunca estén al 100% en el mismo período de tiempo porque realmente sería tremendamente complicado". Aunque dijo que hay "muy buena ocupación". La principal preocupación es la saturación del tránsito, que ha traído varios dolores de cabeza a los jerarcas y a los turistas. "Hay que crecer, pero ordenadamente", resumió. Giarelli destacó que es importante empezar a motivar la extensión de la temporada. "Una temporada más larga le hace mejor a todos, a los comerciantes y a los que invierten", valoró.

Los dos Puntas del Este

En invierno, José Ignacio es tierra desierta. Su ubicación aislada y el frío húmedo y ventoso que vence a cualquier abrigo lo vuelven un lugar inhóspito para pasar la estación. En verano, lo segundo ya no existe y lo primero lo convierte en el lugar más buscado. Así, José Ignacio no es el lugar que los argentinos eligieron para vivir, pero sí para hacer turismo. Las playas están colmadas —pese a su amplia arena, las sombrillas aún estaban cerca una de la otra—, los restaurantes todos a capacidad total y las exclusivas marcas que se instalaron allí están teniendo buenas ventas. Los precios son más caros y por eso es sitio del turista más exclusivo.

Sin embargo, la oferta en la Península puntaesteña se mantiene y también vio la calle Gorlero colmada y los locales sobre ella con buenas ventas. "Hay ofertas para todos los bolsillos, partiendo de la base del que puede vacacionar. Hay una clase media y media alta que puede vacacionar y tiene posibilidad de hacerlo en Punta del Este", explicó Laventure. De todas formas, el presupuesto para vacacionar una semana en Punta del Este para una familia tipo —una pareja y dos hijos— no baja de los 2 mil dólares.

El argentino residente —destacó el jerarca municipal— tiende a instalarse principalmente en edificios de lujo sobre la Playa Mansa, pero también sobre la Playa Brava. Su cercanía a los principales servicios del departamento lo vuelven un lugar tentador para vivir todo el año.

Las proyecciones

El Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) había proyectado previo al inicio de la temporada que entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 la cantidad de visitantes argentinos que llegarán al país se situaría en alrededor de 890 mil personas, y la cantidad de brasileños estaría levemente por debajo de 200 mil en ese período. Estas proyecciones apuntan a que todavía no se recuperarían completamente las cifras previas a la pandemia. En el caso de Argentina los datos arrojarían un 1% menos que la temporada del verano 2019-2020, el último sin pandemia, y el flujo de turistas brasileros podría ubicarse en niveles similares a esa temporada, explicó.

Ninguna de las proyecciones establece números similares a los de 2017, sobre todo respecto al ingreso de argentinos, que fue una temporada récord en cuanto a la llegada de visitantes.