Uri Levine, fundador de Waze: “Necesitamos un mejor transporte público para que las personas lo prefieran”

A 17 años de haber creado Waze el fundador de la revolucionaria startup para manejarse en el tránsito considera que su trabajo no está completo a causa del gran volumen de tráfico que aún colapsa las calles de las distintas ciudades del mundo.

Levine, que vendió la famosa plataforma Waze a Google en 2013, sigue dándole vueltas al tema de la movilidad y asegura que es clave mejorar el transporte público para atacar ese problema.

En el marco de South Summit Brazil, el mayor evento de emprendedurismo de la región, co-organizado por IE University, Levine conversó con El Observador acerca de los autos autónomos, la inteligencia artificial y afirmó que trabaja en una nueva startup para mejorar la difícil tarea de encontrar lugar para estacionar. A continuación, un resumen de la entrevista.

¿Cómo ve el ecosistema emprendedor de Latinoamérica?

Puedes no verlo porque vives aquí y no ves el progreso, porque toma tiempo. Pero para mí, que vengo aquí de visita es absolutamente increíble.

Cuando lancé Waze en Latinoamérica en 2010 en toda la región había un gran unicornio que era Mercado Libre. Hoy hay, quizás, 50 de ellos.

Hace 10 años, cuando venías a South Summit (en su edición española) había quizás 3.000 personas, hoy hay 24.000 personas. Así que es una evolución absolutamente increíble del ecosistema que se está convirtiendo en mucho más maduro. No solo Brasil, sino también Colombia, Chile, Uruguay, México y todos los países. Está convirtiéndose en más amigable para los emprendedores. Y el ecosistema está evolucionando. A fin de cuentas, necesitamos a esas empresas para hacer el cambio.

Hubo un enlentecimiento en las inversiones durante el año pasado. ¿Es posible que las startups puedan retomar el ritmo vertiginoso que tenían antes?

En todos los lugares fue más difícil levantar capital. Creo que estamos empezando a ver una recuperación. Hoy es un poco más fácil que en el año 2022. Aun así, levantar el capital es difícil. A fin de cuentas, es un proceso largo y necesita mucho esfuerzo, y aún así, siempre vamos a ver lo mismo: es difícil.

Las empresas están luchando duro para levantar el capital. Si tienen la propuesta correcta, creo que van a lograrlo.

¿Qué rol tiene la inteligencia artificial en las empresas? ¿Qué va a pasar si no se incorpora?

Creo que cada empresa que he visto en los últimos años está hablando de la IA, siempre hay AI. Incluso si no lo hay. Pero, al final del día, la tecnología puede hacer un montón de cosas, pero todavía necesita un gran valor. La tecnología en sí no genera valor, es el caso de uso que genera el valor.

Hay muchos casos en los que podemos decir: si construyo mi organización, doy apoyo a mis clientes basado en la AI, posiblemente sea más eficiente; la productividad aumentará. Pero estamos hablando de un problema específico.

Siempre tendremos que ver los diferentes casos y pensar:¿dónde está el valor que generamos? cuando lo haya será absolutamente increíble y en casos en los que no haya valor, eso va a morir.

Si estamos aquí dentro de 10 años hablaremos acerca de los autos autónomos que, por cierto, generan un gran valor; ahorran tiempo, dinero y vidas. Eventualmente vamos a ver vehículos autónomos más que otros casos de inteligencia artificial.

¿En qué le hubiera gustado emprender y no lo hizo?

Las personas a veces me preguntan cuál es mi peor error y aún no ha llegado. Para mí, el futuro tendrá más éxito, más fallos, más desafíos, más de todo. Yo soy una persona que busca el futuro. Y si hay cosas de las que me arrepiento, a veces, cuando tomo una decisión, cuando miro adelante, sé que no puedo cambiar eso. No podemos cambiar el pasado. Y si hay una máquina de tiempo que nos permite ir a cualquier lugar, entonces prefiero ir al futuro.

¿Entonces nunca se arrepintió de vender las empresas que fundó?

Algunas de ellas fueron fracasos. En algunas de ellas empecé con mucha pasión y gasté mi propio dinero. Gasté dinero basado en otras empresas y, finalmente, fallamos. Y cuando miras eso, te preguntas, ¿qué es lo que hice mal? Y aprendes y te mejoras para la siguiente. Si sabes lo que no sabías antes, puedes hacer una diferencia en el futuro.

¿Qué consejo le daría a una persona que quiere iniciar un negocio?

Simplemente empezar. Imagina que este es un viaje en el que tienes que subir una montaña. Y en la primera parte del viaje es que te subes en una fila, y luego puedes ver más, y luego te subes en la siguiente fila, que es más grande, y luego puedes ver aún más. Y entonces tienes que empezar, porque hay tantas cosas que no sabes de afuera, y solo las conoces cuando empiezas.

Waze y Moovit, las plataformas que fundó, han tenido gran impacto en la movilidad. ¿Qué problemas encuentra por resolver en esa área?

Cuando empezamos Waze en 2007 pensamos que íbamos a ayudar a los conductores a evitar el tráfico. Hoy hay más tránsito que en 2007, obviamente mi trabajo no está hecho. Por cierto, una de mis nuevas startups está relacionada con el parking que es un gran problema en la movilidad.

En algunas ciudades hay muchos problemas en la movilidad. Si piensas en todo en nuestra vida, la movilidad es una de las áreas que hoy no es mejor que hace 10 años atrás. La comunicación es mejor, la logística es mejor, las transacciones son mejores, el comercio es mejor, casi todo es mejor. Y si no solucionamos eso, al final del día, necesitamos regulación para cambiar.

Cuando piensas en una carretera en una línea de un kilómetro hay 40 vehículos y en esos 40 vehículos, hay 50 personas, solo 50; no tenemos suficientes rutas. Y la única forma de cambiar eso es cambiar el ratio entre el número de personas y el número de vehículos y el transporte público es el que hace eso.

Así que eventualmente necesitamos un mejor transporte público para que las personas lo prefieran. ¿Estamos en ese momento ahora? No, de ninguna manera. Hay pocos cambios que necesitamos hacer en el transporte público para que las personas lo prefieran. Cuando necesitan elegir la movilidad, los principales criterios son conveniencia, velocidad y costo. Pero antes de eso, se trata sobre seguridad; si no te sientes seguro en el transporte público, no vas a viajar ahí. Si presionamos para eso podremos estar en un lugar diferente.

¿Los gobiernos deben mejorar su participación en la inversión de las startups?

Sí. Hay cuatro cuartos del ecosistema. El primero son los emprendedores y le tienen miedo a fracasar. Si las personas tienen miedo a fracasar, no van a intentar hacerlo.

Si bajamos el miedo al fallo, tendremos más personas que se convertirán en emprendedores. Este es el rol de los medios, en gran medida, necesitamos ayudar a las empresas como si fueran héroes, porque eso es lo que va a cambiar el mundo. Y cuanto más decimos eso, bajaremos el miedo al fracaso y tendremos a más personas que se convertirán en emprendedores.

El segundo cuarto es la inversión, necesitamos más inversores y es el papel del gobierno motivarlos a través de las regulaciones, asegurándoles que no van a tener que pagar impuestos por eso.

En China, por ejemplo, hay un fondo de gobierno que co-invierte con otros inversores para alentarlos a invertir. Porque si el gobierno va a poner un dólar por cada dólar que pone el inversor, entonces para el inversor es un mejor trato porque pone un dólar y recibe el doble de resultado. No necesariamente para siempre, pero por un tiempo es necesario.

El tercer elemento son los ingenieros. No hay suficientes ingenieros en América Latina, tenemos que motivar a la gente para que estudie ingeniería, ese es el rol de la educación, de los padres, de los medios y del gobierno.

Si estuviera en el gobierno alentaría a estudiar ingeniería, eso es fácil, disminuyes los impuestos durante 10 años si estudian ingeniería y, de repente, cambias de comportamiento a través de eso.

El cuarto elemento es la experiencia. Lo que queremos es que los emprendedores de Latinoamérica, en lugar de ir a los Estados Unidos, ayuden, mentoreen e impulsen a otros emprendedores. Por cierto, lo que estoy intentando hacer con mi libro "enamorate del problema, no de la solución" es compartir experiencia. Esto es algo que escribí para hacer a los emprendedores más exitosos e imagino que puede tener un gran impacto en América Latina.

¿En qué está trabajando ahora?

Tengo ocho startups diferentes en distintas etapas. Cada uno de ellos tiene un problema específico. Una que se propone solucionar el problema del estacionamiento, otra muy existosa en América Latina es SeeTree (una iniciativa de agro-tecnología enfocada en monitorear plantaciones por medio de inteligencia artificial). En todas ellas lo más importante es crear valor.