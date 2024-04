En los zapatos de un inversor: ¿cuánto dinero hay que tener para ser uno de ellos?

La cantidad de dinero invertido en Venture Capital (VC)—o capital de riesgo— en la región se ha ido duplicando año a año desde 2016 hasta el comienzo de la pandemia cuando se paralizó. En 2021 y 2022 hubo una explosión de VC y luego cayó pero manteniéndose en niveles "pre- auge" lo que es visto con muy buenos ojos por los inversores, ya que si se sacan de la ecuación el 2021 y 2022, el 2023 fue el año con más contratos alcanzados en América Latina. En definitiva, aunque el valor de las inversiones haya sido menor, muchas más empresas recibieron capital.

Cabe recordar que se trata de inversiones de alto riesgo que van atadas a los resultados de la empresa en la que se invierte, a mayor crecimiento, más ganacia, y viceversa.



En este contexto el Venture Capital resulta cada vez más atractivo para inversores históricos y también para quienes quieren probarse en ese terreno. Se trata de una inversión con propósito, que resuelve un problema, y eso es fundamental para que los inversores se inclinen por invertir en una empresa y no en bonos, por ejemplo. Pero, ¿cuánto dinero hay que poner para invertir en una startup?



Según lo que compartieron con El Observador distintos administradores de fondos de inversión en South Summit, es posible entrar como inversor ángel, por ejemplo, teniendo como retorno acciones de la startup (equity) y puede haber tickets tan bajos como de US$ 5.000 hasta US$ 25.000. De la misma forma hay inversores ángeles que dan tickets de US$ 200.000.



En los fondos institucionales que tienen que levantar, por ejemplo US$ 50 millones, los tickets mínimos son de entre US$ 500.000 y un millón de dólares.



"No obstante siempre vamos a buscar que los inversores agreguen valor al portfolio, por eso nos focalizamos en deportistas, fundadores de unicornios o family offices que están muy relacionadas a las industrias de cada país", remarcó Sacha Spitz, co-fundador del fondo Newtopia VC.



Este fondo se involucra en etapas tempranas de los emprendedores. "El primer cheque que podemos invertir en las compañías es de hasta US$ 500.000”, dijo el director de Newtopia y apuntó que en su caso se puede hacer otro para seguir apoyando a la empresa por el mismo monto e incluso un tercer ticket de hasta US$ 1.500.000 por compañía.



"Buscamos fundadores latinoamericanos que resuelvan problemáticas regionales o globales", señaló Spitz. Newtopia, cuyo primer fondo de inversión es de US$ 50 millones, tiene la particularidad de contar con una comunidad de inversores dentro del fondo que son emprendedores ya exitosos como el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, o el de Globant, Martín Migoya, además de deportistas y atletas de élite como el basquetbolista Emanuel Ginóbili. "Ponemos toda esta comunidad a disposición de las startups para que las puedan ayudar", destacó el director que también recibe la inversión de Mubadala, uno de los fondos privados más grandes del mundo originario de Abu Dhabi.

¿En qué se fijan los inversores para elegir a quién apoyar?

En todos los casos consultados la clave para invertir está en los fundadores. Además de la propuesta de la empresa en sí, la idoneidad del equipo fundador es el que termina definiendo si se invierte o no se invierte.

Así lo dijo a El Observador, Sara Goldberg, directora ejecutiva de Urucap, la asociación uruguaya de capital de riesgo que nuclea a los inversores: “Buscan emprendimientos en los que haya un equipo que conozca del problema y del dolor que están solucionando”, indicó y afirmó que es clave que el problema se resuelva de forma innovadora. “Por supuesto que sea escalable que pueda crecer vendiendo su producto o servicio a nivel global, porque eso va a hacer que sea más rentable y que haya un retorno a la inversión”.