Uriarte le planteó a la ARU "reinventar" instituciones del agro que tienen más de 50 años

Tras el tradicional almuerzo en la sede de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) en la Expo Prado, el ministro Carlos María Uriarte dijo que discutió la realidad del sector con los representantes de la gremial y que pusieron énfasis en la institucionalidad.

"Hablamos acerca del momento que está viviendo la institucionalidad y si no sería oportuno repensarla", dijo y agregó: "Hay instituciones que tienen más de 50 años, hablamos de si no deberíamos repensarlas y tratar de adaptarlas a los momentos actuales".

Para repensar la institucionalidad, dijo, tendrán que reevaluar el fin de cada una de las instituciones, qué objetivos persiguen, qué tan eficientes están siendo en cumplirlos y qué necesidades tienen para adaptarse a las nuevas circunstancias.

"Hay algunas instituciones que tienen más de 50 años y que necesitan reformas para hacerlas más adaptables. Hay países como Nueva Zelanda y Australia que viven reformando sus instituciones y nosotros somos bastante más conservadores al respecto y hay que tener coraje para inventarse y reinventarse", comentó Uriarte.

Sobre la reunión agregó que le transmitió a los representantes de la ARU la realidad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y que los puso al tanto "de la situación que se encontró" y de lo que piensa hacer.

En ese sentido, consideró que fue un encuentro muy ameno porque "son personas con las que habla el mismo idioma". Además de la institucionalidad, otros temas que se tocaron en el encuentro tienen que ver con las principales preocupaciones de los miembros del sector: situación de cada rubro, daños ocasionados por jaurías de perros, abigeato y competitividad.

"Hubo un reconocimiento, que no es menor, a que en esta ley de Presupuesto no se establecen aumentos de impuestos y no se recarga al ciudadano con las medidas sino que hay una visión introspectiva del gobierno para ver dónde puede ser más eficiente", destacó el ministro.

El caso Chiesa

Consultado por la prensa acerca de la denuncia penal presentada contra el director de La Granja, Nicolás Chiesa y una posible interpelación de la bancada de senadores frenteamplistas que lo interpelaría en octubre, Uriarte opinó que "en Uruguay todos estamos libres de hacer ese tipo de procedimientos y los respetamos". Sobre si sigue respaldando políticamente a Chiesa declaró: "Nosotros en base a los argumentos que han surgido hemos actuado al respecto. Sigue siendo el director de La Granja".

La gobernanza de la Unidad Agroalimentaria se está discutiendo y Uriarte consideró que lo que está en la ley de Presupuesto "es una propuesta que está a consideración del Parlamento y vamos a acatar lo que se resuelva".

Dijo que personalmente comparte con el Presidente de la República Luis Lacalle Pou la idea de que parece lógico que la Intendencia participe en la gobernanza de la Unidad y enfatizó: "Esto es una propuesta, no era un mandato. Se ponía a consideración del Parlamento y por lo tanto está sujeto a las propuestas que surjan. Creo que el espíritu que tiene ese artículo es que la gobernanza quede en manos del ministerio o del Ejecutivo, para que el interés general se acentúe. Lo que no quiere decir que no haya participación".