"Doble amarilla es roja": referentes de Ciudadanos valoraron "actitud política" de Peña al renunciar

Los dirigentes de Ciudadanos e integrantes de la Cámara de Diputados Ope Pasquet y Felipe Schipani valoraron la "actitud política" y de "caballero" que tuvo el hoy exministro de Ambiente, Adrián Peña, al renunciar este lunes a su cargo por mentir con que tenía un título de licenciado en Administración de Empresas y luego decir que podía tramitarlo sin tener la carrera completa.

"Adrián hizo lo que correspondía, admitió su error, mentir a propósito de ese título, asumió la responsabilidad", dijo Pasquet en entrevista con Doble Click (Del Sol) y agregó que con esta postura demostró que "actúa de acuerdo" a la "prédica" de Ciudadanos.

"No es común que los dirigentes políticos asuman sus errores", expresó por su parte Schipani en declaraciones a Desayunos Informales (Canal 12). El diputado cree que la "actitud política" de Peña al renunciar "demuestra que no hay nadie que tenga coronita".

Ambos legisladores detallaron que el exministro se tomará una licencia y buscará terminar su carrera universitaria en la Universidad Católica, para la que le falta un seminario de seis días. "Seguramente después vuelva al Senado para retomar su vida política, y también recomponer su vida personal. No es una situación fácil", afirmó Schipani. El dirigente tomará la banca de Pablo Lanz, quien oficiaba como su suplente en el Parlamento.

Para Pasquet el referente de Ciudadanos cometió un "error infantil" al apresurarse a decir que era licenciado en Administración de Empresas, y sostuvo que "le faltaba información precisa y acabada sobre su carrera". También aseguró que Peña desconocía sobre ese curso cuando le dijo al presidente Luis Lacalle Pou y al Partido Colorado que solo le faltaba la tesis.

Sin embargo, remarcó que "la comparación con el caso (Raúl) Sendic no corresponde", en referencia a la mentira del exvicepresidente sobre su Licenciatura en Genética Humana, porque "Sendic inventó". "Adrián no inventa, la carrera está. Le faltaba ese último tramo y ahí estuvo su error. No es un invento, no es una fantasía, es apresurarse. El seminario que le falta lo va a dar en marzo", enfatizó el presidente de la Cámara de Diputados.

Schipani contó que cuando Peña se presentó ante la bancada por esta situación "llegó con una hoja de ruta" en la que "puso en la mesa" su renuncia. Pasquet dijo que cuando el dirigente mostró esa postura le dijeron que era "la decisión correcta" y el "paso que había que dar".

Para el presidente de los Representantes la renuncia era adecuada por una "acumulación de faltas" en la que se dio un "error encima de otro". "La segunda amarilla es roja", declaró.

Pasquet apuntó contra Ache y Bordaberry

Pasquet lamentó las declaraciones del exministro de Ganadería Carlos María Uriarte y la exvicecanciller Carolina Ache, ambos de Ciudadanos, en contra de Peña y de la "vara" del sector ante los pedidos de renuncia respectivamente.

Un día después de que Uriarte expresara que Peña lo "traicionó" y que en Ciudadanos existe una "lista negra" de personas que fueron a buscar al excanciller Ernesto Talvi cuando se alejó de la política, Pasquet aseguró que el exministro continúa "resollando la herida" de haber sido desplazado de Ganadería. "Él ha quedado afectado por ese episodio", criticó, y luego agregó que lo de la lista negra es "una fantasía".

Por otra parte, Ache publicó dos tuits en medio de la polémica por el título de Peña en las que criticó a Ciudadanos, luego de renunciar a su cargo en Cancillería tras no haber comunicado a su cúpula que conocía la situación del narcotraficante Sebastián Marset antes de que accediera a un pasaporte uruguayo. "Levantaron tanto la vara ética, que pasan por abajo", y "duros con los de abajo, tibios con el de arriba", fueron sus declaraciones.

Levantaron tanto la vara ética, que pasan por abajo. — Carolina Ache Batlle (@CarolinaAche) January 26, 2023

Duros con los de abajo, tibios con el de arriba. — Carolina Ache Batlle (@CarolinaAche) January 26, 2023

Pasquet preguntó "quiénes son los de abajo" y soslayó que Ache "está fuera de lugar". "Nosotros medimos con nuestra vara a la persona de nuestro sector. No le aplicamos la vara de Ciudadanos a los que no están en Ciudadanos", aseguró sobre el otro tuit de la dirigente de Ciudadanos.

Ambas frases de Ache hacen referencia a declaraciones del excandidato a presidente de los colorados, Pedro Bordaberry, quien apuntó contra el canciller Francisco Bustillo en el caso Marset y afirmó que "levantaron tanto esa vara que el Canciller pasó por debajo y no dicen nada. Calladitos miran para otro lado. Duros con la de abajo, tibios con el de arriba", en una columna de opinión que publicó El País.

Para el referente de Ciudadanos los "reproches" de Bordaberry fueron "injustos" y cree que el exdirigente político también "está totalmente fuera de lugar".

Además, el legislador calificó como "absurdo" el "maximalismo ético" que entiende que "toda mentira por sí sola merece las máximas sanciones", y volvió a criticar a Ache: "Si Peña renuncia al Ministerio, ¿por qué no renuncia a la banca en Senado? Lo dice Carolina Ache, que no renunció a su condición de suplente en el Senado por Ciudadanos, y que tampoco renunció a su lugar en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Haz lo que yo digo pero no haz lo que yo hago".

"¿Y por qué no quieren que también que se le prohíba también toda forma de actividad pública hasta que se muera? O no quieren también desterrarlo y que se vaya del país? Tiene que haber un límite entre la sanción y la falta", sentenció Pasquet.