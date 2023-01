El paso a paso de la renuncia de Peña: las charlas con Lacalle, el llamado a Sanguinetti y la vuelta al Senado tras recibirse

Con la decisión tomada, pero a la espera de conversar con sus compañeros de sector, Adrián Peña llegó sobre las 15.30 de este lunes al Parlamento, directo de San Bautista sin haber pasado por el Ministerio de Ambiente.

Se trató de una señal que pudo pasar desapercibida, pero que en este caso excedió lo simbólico porque más de tres horas después, tras haberse emocionado hasta las lágrimas dialogando con los diputados y senadores de Ciudadanos, anunció su renuncia por haber mentido –el verbo que usó– durante algunos años con que era licenciado en Administración de Empresas, un título que aún no consiguió ya que le falta un seminario de seis días para obtenerlo.

La decisión, según contó puertas adentro, la había comenzado a tomar una vez que el semanario Búsqueda supo de la situación, el miércoles, y fue “madurada” en diferentes conversaciones en los siguientes días con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. “Desde el viernes a la mañana he mirado en perspectiva y cada vez lo veía más claro”, expresó en la reunión.

Foto: Leonardo Carreño.

Lacalle Pou valoró la gestión de Peña

“Es una decisión que valoro, entiendo y comparto. (Peña) entiende que el gobierno no se puede ver perjudicado con estas situaciones”, dijo el mandatario en San Gregorio de Polanco, algunos minutos después que el líder de Ciudadanos anunciara la decisión.

La renuncia descomprimió una situación “delicada” que estaba “complicando” al sector, dados los postulados que han pregonado y la severidad con que habían actuado en el caso de Carolina Ache, un suceso que algunos dirigentes mencionan –con una mirada política pero sin pruebas– como el “origen” de esta situación.

Pese a esto, tampoco había unanimidad, ya que otros dirigentes dijeron en la reunión que “aceptaban” la renuncia pero que no la compartían porque era un “evento menor” que no tenía que ver con la gestión y que en realidad obedecía al “ruido” de las redes sociales.

En acuerdo con Lacalle Pou, Ciudadanos definió que el actual vicepresidente de Antel, Robert Bouvier, sea el nuevo ministro de Ambiente. Aún no está definido quién lo suplirá en ese cargo.

Peña prevé hacer el seminario que le queda en marzo y luego volver al Senado, cuya banca está siendo ocupada actualmente por Pablo Lanz.

Así como pasan raya y dan por laudado el tema, en el sector entienden que más allá de las turbulencias coyunturales, saldrán fortalecidos con el retorno de su líder político al Senado –algo que le venían reclamando– de cara a la campaña electoral.

El exministro será recibido este martes por la Comisión Asesora de Ética y Conducta Política del Partido Colorado, dado que pidió ser recibido, algo que también habían solicitado otras dos agrupaciones.

Antes de reunirse con Ciudadanos, llamó por teléfono y le comunicó la decisión al secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti. Una vez que terminó la reunión con la bancada habló, una vez más, con Lacalle Pou. El presidente –que estaba inaugurando obras en el interior– esperó a que lo anunciara para dar una rueda de prensa.

I. Guimaraens

Peña llegó a la reunión con Ciudadanos con la decisión tomada

Desde el entorno de Peña aseguran que el exministro supo el viernes que le faltaba ese curso breve para poder recibirse y mencionan que el jueves, cuando fue a la Universidad Católica a buscar la escolaridad que luego exhibió, nadie le dijo que no estaba en condiciones de tramitar el título. Por eso, señalan que dijo lo que dijo en la rueda de prensa en la Torre Ejecutiva, aunque ya pensaba que lo mejor era dar el paso al costado.

La “vara alta”

En la conferencia, el líder de Ciudadanos buscó diferenciarse del exvicepresidente Raúl Sendic señalando que tenía la escolaridad, las materias aprobadas y la tesis.

“La falta existe, no la justifico, por eso pido las disculpas, pero las situaciones son distintas, yo hice la carrera, estudié las 50 materias, hice la tesis y la aprobé”, señaló.

Luego relató su origen humilde, que hizo la carrera trabajando y el orgullo que suponía transformarse en el “primer profesional” de su familia.

También aseguró que no obedecía a razones de gestión, algo que también fue destacado por Lacalle Pou, y que renunciaba porque era necesario mantener la “vara alta” de la ética, algo que no coincidía con este hecho, y es un leitmotiv de Ciudadanos. “Me siento cómodo honrando esos principios y valores que siempre defendí”.

“Tenemos que honrar. Esto lo hablé con el presidente y como no es una decisión de hoy le hemos propuesto un nombre que ha aceptado. Me equivoqué, asumí el error y hoy lo pago con lo más alto. No me pesa porque no estoy aferrado al cargo. Me pesa por las ganas de hacer cosas”, agregó y agradeció el respaldo del presidente.

Por último, señaló que se presentaba solo porque era un error suyo que no lo podía pagar ni el gobierno ni la bancada de Ciudadanos y que estaba renunciando porque siempre había dicho que los políticos debían decir la verdad cuando se equivocan, algo que –aseguró– estaba haciendo. “Debo ser el primer político del Uruguay que renuncia por un error de este tipo”, sentenció provocando el aplauso de todos sus compañeros que lo escuchaban en la sala.