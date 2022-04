Urudata recibió reconocimiento de Hewlett Packard Enterprise (HPE)

El ser partner de HPE desde hace más de 20 años –y así convertirse en su principal socio en Uruguay–, le ha valido a Urudata un nuevo reconocimiento: ser, en el último año, el que más comercializó su tecnología. Es decir, el haber vendido el equipamiento tecnológico de HPE que permite a las organizaciones soportar todos sus procesos de negocio.

Para Urudata –líder en el mercado de los integradores de soluciones de TI–, HPE está entre los socios más importantes de la firma y con mayor presencia en el país. Si se habla de HPE en Uruguay, se piensa en Urudata, una firma que cuenta con importantes clientes, tanto en el mercado privado como en el sector público.

El reconocimiento que recibió por parte de HPE refiere a que, en el último año fiscal –comprendido entre noviembre de 2020 y octubre de 2021–, Urudata fue el partner que comercializó la mayor cantidad de sus productos, gracias a las certificaciones que lo habilita a vender, implementar y soportar las soluciones de HPE en el país.

“Nosotros en Urudata somos integradores de soluciones; por un lado, ofrecemos servicios que desarrollamos con nuestro propio staff técnico, un equipo altamente capacitado y con una vocación de servicio que es reconocida y destacada por nuestros clientes. Y por otro lado ofrecemos soluciones que nosotros obviamente no fabricamos, por eso es que somos integradores, porque integramos diferentes soluciones de terceros y aportamos con nuestro valor agregado a la hora de hacerlo”, comenzó contando Andrés Galiana, ingeniero y gerente de Procesos Comerciales de Urudata.

En ese sentido, cuentan con “distintos partners” y uno de ellos es, justamente, Hewlett Packard, “uno de los caballitos de batalla” dentro de los aproximadamente 40 socios de Urudata. “Integramos soluciones, vendemos esas soluciones, las implementamos y después las soportamos”, insistió.

Camila Casas

Reconocimiento recibido por Urudata.

A modo de precisión, Galiana hizo referencia a las diferencias entre las dos HP. “Desde hace unos años HP se abrió en dos empresas distintas: HPE y HP inc. Esta última tiene el foco puesto en los usuarios, comercializando computadoras de escritorio, impresoras, teclados y monitores, entre otros. Y HPE se especializa en soluciones empresariales, de infraestructua, como ser los servidores, equipos de almacenamiento, networking”, dijo.

El gerente de Procesos Comerciales de Urudata mencionó que resultan “clave” las alianzas como esta que mantiene con la compañía estadounidense, que les permite comprar directo y luego “revender acá”, sin tener que pasar por varios intermediarios. Por supuesto, “esto es un gran diferencial que nos permite ser competitivos, pero también implica una fuerte inversión ya sea en tiempo y capacidades que hay que generar y certificar para poder representar a las marcas de la forma profesional que el mercado exige”, resaltó.

La relación de Urudata con HPE lleva más de dos décadas, tiempo en el cual la empresa uruguaya ha recibido más de un reconocimiento de su socio. “Históricamente es algo que se ha venido sosteniendo; no es algo puntual. Lo puntual es que nos entregaron este premio”, afirmó Galiana. Aunque, claro está, “siempre está bueno el reconocimiento de los partners; dentro de nuestros objetivos anuales tenemos metas que tienen que ver con el posicionamiento de las marcas. Y esto es una forma de validar eso”.

Urudata es una de las empresas de TI “más sólidas” a nivel nacional y que goza de la confianza de sus clientes. El ingeniero subrayó que dentro de los diferenciales con la competencia se encuentra que Urudata ha ido acumulando “ciertas certificaciones” requeridas por HPE y por los principales fabricantes de tecnología más reconocidos en esta región.

“En Uruguay somos el integrador con mayores niveles de certificación validados por la marca, y el que cuenta con el staff técnico mejor preparado, con una experiencia que se ha construido con años de trabajo mutuo con el fabricante. Eso es un valor agregado, que nos permite vender casi toda la línea de solución de HPE, y luego soportarla con los niveles de servicio que el mercado demanda”.

A su vez, Urudata sostiene un stock de partes, de repuestos, el más grande de HPE en Uruguay. “Esto nos permite poder ofrecer y cumplir con niveles de servicio muy exigentes, como ser el tener que reparar o remplazar una parte en menos de dos horas. Nos permite dar un servicio acorde a lo que se necesita, considerando que hablamos de los equipos en donde corren las cargas de trabajo críticas de las empresas”, agregó.

Los dos gustos

De su lado, Mariano Bakovich, gerente de Territorio de HPE para Uruguay y Paraguay –y con el que Urudata mantiene un diálogo permanente–, enfatizó que la empresa uruguaya se llevó el reconocimiento porque fue la que “más vendió” las “soluciones de negocios” de HPE en Uruguay.

“Le dimos esa mención al ser el número uno en Uruguay en vender servicios nuestros; aunque Urudata también es un partner que hace delivery de servicios. Porque nosotros no existimos en Uruguay. Tenemos varios socios allí, pero ellos tienen –digamos– los dos gustos: además de revender productos y soluciones, pueden hacer delivery o entregar servicio en nuestro nombre. Que es un contrato aparte”, explicó.

Todo lo que sea “trabajo de campo”, HPE lo confía en Urudata. “También lo hacemos con otros, pero Urudata es el que rinde más, y tiene más años y más presencia en ciertas cuentas, tanto en cuentas gubernamentales como privadas”, argumentó Bakovich.

Urudata funciona como socio de negocios, con el que HPE ha vendido “proyectos complejos”. “Estamos en el corazón del negocio de nuestros clientes. Si me refiero a negocios tiene que ver no solo como algo lucrativo, sino lo que hace vivir esas organizaciones que dependen mucho de la tecnología para que puedan salir adelante, y llevar el día a día. Esa es una particularidad que tenemos con ellos, no solo revenden un servidor, sino que entregamos soluciones muy complejas al cliente final”.

Bakovich ponderó la eficacia y “la calidad” de Urudata para que las “cosas funcionen”. “Me hacen quedar bien”, dijo este argentino que visita con regularidad nuestro país. “Los socios son fundamentales”, tanto en los momentos en que “somos los campeones”, como en las “malas”. “Urudata es un socio de negocios de este calibre. Nosotros crecemos con Urudata y Urudata crece con nosotros; es una relación simbiótica, algo que no es menor. Parece una pavada, un cliché, pero es así, simbiótica. De ida y vuelta”, añadió.

“Se lleva el premio porque además de facturar hay cosas más complejas. La relación de negocios no pasa por si me vendiste un poquito más barato este servidor, se trata de una relación más intrínseca. Además, cumplen las reglas, con todos los cursos. La del manual y los cursos extras. Eso para mi compañía es un plus, no es menor”, concluyó Bakovich.