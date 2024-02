Urudata revoluciona el soporte técnico de la mano de la inteligencia artificial con Tu Neural

Tu Neural es una aplicación innovadora que se encamina a transformar la asistencia técnica al integrar tecnología de inteligencia artificial. Su capacidad para procesar de manera integral los manuales de operaciones de los clientes y los contextos de alertas en tiempo real proporciona a los técnicos informáticos las herramientas para ofrecer soluciones rápidas y precisas.



Desarrollado por el equipo de Urudata, Tu Neural surgió como una combinación entre una necesidad de la empresa y el impulso generado desde el Comité de Innovación que integran el Gerente General, Fernando Martínez, Rodrigo Quintana como líder del área de I+D, y el consultor en innovación, Pablo García.

El Observador participó de la presentación de Tu Neural y este es el resumen de una parte de la charla con los principales protagonistas.

Urudata cuenta, al día de hoy, con unos 220 colaboradores, está dedicada a la infraestructura informática y su principal foco está en la innovación, manteniendo al cliente como centro y buscando permanentemente mecanismos innovadores que contribuyan a la mejora contínua, según afirmó Fernando Martínez.



En ese marco, el gerente explicó los entretelones detrás del proyecto Tu Neural: "Se inicia en un análisis que hacemos en el Comité de Innovación donde repasamos cuáles son las tecnologías emergentes, las herramientas que están viniendo, los caminos que deberíamos ir recorriendo y por otro lado, las necesidades del mercado, y las necesidades de la organización”.

Y el proyecto “tiene como origen una necesidad con una clara oportunidad de mejora que teníamos en la organización porque a partir de las dificultades que había en las mesas de atención de servicios fuera de horario de oficina y fin de semana, encontramos una buena oportunidad para aplicar alguna de estas nuevas herramientas”.

Inés Guimaraens

Equipo de Urudata en plena tarea

Es que las mesas de servicios operan 24/7 los 365 días del año y en ese tiempo se atienden operaciones muy diferentes en términos de complejidad tecnológica y con escenarios bastante heterogéneos, por la diversidad de las empresas a las que se le brindan los servicios: “te podés encontrar con una empresa de industria forestal muy grande, podés estar trabajando con una financiera, podés darle servicios a una empresa tecnológica India; atendemos industria hotelera de Italia, agroindustria de Estados Unidos, etc”, comenta Fernando Martínez.

Fuera del horario de oficina, un equipo de 10 personas queda dedicada a la tarea y allí “lo que se detectó es que la curva de aprendizaje de los profesionales que tienen que operar en esos horarios, lleva varios meses, porque hay que conocer cada una de las operaciones al detalle”. Eso implica estudiar de forma minuciosa los procesos y conocer la documentación, por lo que la formación de esos equipos estaba llevando mucho tiempo.

“Entonces lo que decidimos fue empezar con esa experiencia en lo que tiene que ver con los servicios internos de la empresa y la realidad nos va mostrando que esos procesos de entrenamiento que podían llevar meses se están reduciendo a términos de semanas, porque hoy por hoy los agentes de mesa pueden acceder a información sin tener que pasar por la lectura detallada de esos manuales que se van actualizando”, narró el ejecutivo.

Es que ahora, el asistente inteligente con el que cuentan para desarrollar su trabajo, además de brindar confianza, les permite mirar un índice, contextualizar y después responder a un cliente, en 15 ó 20 segundos, un proceso que antes de implementar Tu Neural podía implicar más de 10 minutos.

El entusiasmo en Urudata con este proyecto se transmite desde que empiezan a contarlo y la idea es que para fines del 2024 Tu Neural “no solo sea utilizada por las áreas de servicio, sino que el 40% de todas las áreas de la empresa ya estén trabajando en el marco de estas herramientas apoyadas en inteligencia artificial y que para fines del 2025 el 100% de la organización ya haya adoptado este tipo de herramientas para su uso cotidiano”.

Inés Guimaraens

Equipo Tu Neural: Sebastián Bessio, Ingeniero área de Innovación. Micaela Avarez, service Desk Manager., Gala Cousiño, técnica Senior área de Innovación., Sara Alizo, técnica Jr. área de Innovación.

“Los resultados en términos de eficiencia y de seguridad han demostrado que podemos ir perfectamente por ese camino y que tenemos unos beneficios enormes de hacerlo”, sentenció Martínez.

La preocupación de quienes gerencian las empresas en términos de productividad, de calidad de servicio, es que los empleados tengan apoyo para poder realizar bien su trabajo, que se sientan cómodos. En esta línea el gerente general proyecta que cualquier organización en cualquier lugar de cualquier rubro que tengan un centro de atención de usuarios, un call center, una mesa de servicios o cualquier entidad dentro de esa organización que requiera brindar información de forma intensiva y que implique una respuesta rápida, puede adoptar este servicio "y le va a dar unos enormes resultados”, agregó el gerente general.

Según la explicación de quienes participaron del proyecto, lo más importante es que lo que se considera “la fuente de información”, es decir los manuales y documentos que va a tener como insumo la herramienta, estén todos actualizados: “Porque si esto está actualizado, la herramienta hace muy bien su trabajo y muchas de esas interacciones que hoy pasan por gente que tiene que estar averiguando para poder responder y demás, se van a ver abreviados”, remarcó el gerente.

En ese aspecto, Rodrigo Quintana, jefe de Operaciones de Urudata apuntó: “El propósito de la herramienta no es ser más eficiente para tener menos gente, sino hacer que la gente sea más eficiente. Es un apoyo para que el tiempo de las personas esté dedicado en donde las personas hacen la diferencia, que no es buscando información en un manual”.

Con más innovación

Pablo García consultor en Innovación de Urudata, describió a El Observador cómo se fue procesando la idea: “Una preocupación del Comité de Innovación es conocer que hay disruptores, hay tecnologías nuevas y tenemos que ver cómo podemos atender mejor a nuestros clientes con esos disruptores, ¿La inteligencia artificial nos permite atender mejor a nuestros clientes? Esa fue una pregunta que nos hicimos y desde allí intentamos resolver los problemas que planteaba el equipo que hacía soporte en la noche. Ese es un poco el origen, tratar de atender mejor al cliente y de dar un mejor entorno de trabajo a los colaboradores”.

“El mundo moderno es de experimentación cada vez más rápida. Entonces empezamos conectando un montón de piezas y partes que ya existen, después le agregamos experiencia de la empresa y le dimos forma. Elegimos la plataforma de Amazon y la de Open AI, las combinamos a las dos, las complementamos y usamos un montón de piezas que están listas”, enfatizó García.

Y ese resumen es lo que refleja la idea de Tu Neural: “En realidad se inspira en la capacidad de aprender y procesar información como sistema justamente neural y que además trabaje para vos”, indicó el consultor en Innovación.

Con respecto a la seguridad, Quintana hizo hincapié en que la información de la plataforma no se comparte. "Es un espacio privado, en el cual vos manejás la información de tu organización, igual que cualquier otro servicio de nube privada y no sale de allí. Pero está personalizado y optimizado para leer tu información, no te va a contestar sobre el clima en Tailandia, te va a contestar sobre la información que vos le des para aprender”,remarcó.

Tu Neural en la práctica

En este contexto, Sebastián Bessio, Ingeniero área de Innovación contó su experiencia antes y después de Tu Neural: “Haciendo guardia me pasó que llamaran a las tres de la mañana y yo estuviera una hora buscando la información, para conectarme al equipo para después resolver el problema en cinco minutos. Además, los fines de semana, en horarios fuera de oficina que no estamos con todas las personas disponibles, también tenés que contactar a alguna persona en particular y muchas veces no tenés la información o demorás. Por ejemplo el chatbot de dice a quién llamar y te pasa el contacto. Con todo eso más el uso del lenguaje coloquial hace que uno se sienta acompañado y con mucho menos presión”.

“Por ejemplo para comercial, te podrías generar una plantilla de cómo brindar rápidamente una oferta con las distintas características y con toda la experiencia de todas las ofertas que se mandaron previamente”, agregó oportunamente Valeria Díaz Tognola, Jefa de Marketing de Urudata.

Inés Guimaraens

Fernando Martínez, Gerente General, Rodrigo Quintana, Jefe de Operaciones, Valeria Díaz Tognola, Jefa de Marketing

Fernando Martínez insiste en que cualquiera puede usar la herramienta lo que es fundamental es que “tiene que tener muy bien documentado el proceso, el plan de acción, la información que vos le tenés que brindar al usuario. Esto tiene que estar y tiene que estar actualizado. Si eso está, funciona muy bien. Hay que actualizar la información, ese es uno de los puntos más importantes de todo esto. El uso para la red interna lo pusimos en práctica hace dos semanas y lo que antes demoraba varios minutos en dar una respuesta al cliente, hoy se hace en términos de segundos”, indicó orgulloso.

Consultado sobre cuánto puede demorar un usuario fuera de Urudata en tener todo el sistema funcionado, Pablo García respondió que esto depende del cliente y su contexto. "Si estamos hablando de clientes actuales de Urudata que ya están conectados y con los manuales hechos, de un día para el otro lo podemos habilitar. No tiene ningún misterio, es subir los manuales y comenzar a redirigir las alertas entre sistemas. Si estamos hablando de un contexto totalmente distinto aparece el tiempo del proyecto y tenemos que ver cuál es la experiencia de la persona que va a estar atendiendo; porque de repente una persona de recursos humanos no está atendiendo llamadas, está trabajando y necesita la inteligencia en contexto. Allí rescatamos la parte de la inteligencia y el contexto puede arrancar de cero y nos puede llevar algunas semanas hacer la implementación”, puntualizó.

El uso del asistente es totalmente intuitivo, con un lenguaje claro y muy fácil de usar: “Hay que pensar que de acá al futuro, la interfaz de todas las aplicaciones va a ser un chat, los botones son de otra época, tienden a desparecer, todo se puede hacer con la voz. Ese el camino”, auguró García.

Decisiones con valor

El clima en Urudata con esta presentación es de alegría y compromiso: “Eso es un desafío permanente. Implica un esfuerzo importante y el orgullo que tenemos de trabajar con gente buena y con buena gente. Es algo de lo que los urudatianos nos sentimos orgullosos”, subrayó Martínez.

“Cuando vemos esto sentimos un profundo orgullo, porque no solo es que esto va a ayudar a la gente a que desarrolle mejor su trabajo, sino que tiene una potencialidad enorme, porque esto puede ayudar a muchas empresas y a los clientes de esas empresas y a los usuarios de esas empresas”, finalizó.

“Se agrega valor justamente en la toma de decisiones, cuanto más tiempo le des para tomar una decisión mejor pensada va a ser esa decisión. Cuanto más tiempo pierda buscando datos a partir de los cuales tiene que tomar la decisión se le achica el tiempo disponible para usar sus herramientas para tomar buenas decisiones”, le sumó Quintana a las conclusiones y agregó: “Esa es la síntesis de Tu Neural para cualquiera que lo use:Si el manual está con la última versión de actualización y la información es correcta, esto va a dar lo que tenés que hacer”.