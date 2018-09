Uruguay produce la mitad de la fruta y verdura recomendada para una alimentación saludable

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) considera que la alimentación saludable de cualquier país debe incluir como mínimo 400 gramos de frutas y verduras al día. Pero Uruguay está muy lejos de llegar a esa marca: para consumo interno produce la mitad de esa cantidad. Y los números siguen siendo rojos si se suma, además, lo que el país importa desde el exterior. En ese caso se llegaría únicamente al 65% de lo que recomienda el organismo mundial.

“No podemos ignorar que esta recomendación representa un mínimo, no es ni un promedio ni el ideal, es la cifra menor que sugiere la FAO y Uruguay produce la mitad de ese monto”, puntualizó el ingeniero agrónomo Alberto Gómez, representante del Colectivo Tá, un núcleo interdisciplinario de la Universidad de la República dedicado a estudiar el impacto de los alimentos transgénicos y la búsqueda de alternativas agroecológicas, en el seminario de sistemas alimentarios sostenibles para una alimentación saludable, que organizó este martes la Institución Nacional de Alimentación (Inda) junto con la Universidad y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Pero el problema no termina ahí. Gómez explicó que los productores nacionales tampoco podrían asumir el 50% restante de frutas y verduras que le falta a Uruguay para acercarse al mínimo de la FAO. Primero por una eventual falta de capacidad y de recursos para elaborar el doble de lo que hoy alcanzan, y segundo por el riesgo que implica producir para que después nadie lo compre.

“Este problema no es de la producción en sí, sino del sistema alimentario en general. Es necesario plantearse estas discusiones y tener como meta las sugerencias internacionales, pero acompañarlas también con políticas públicas porque es un tema de salud”, declaró el ingeniero.

En este sentido Gómez puso sobre la mesa los conceptos vinculados a la agroecología, una ciencia que reúne los aportes de distintas disciplinas científicas, ecológicas y sociales y se presenta como un modelo alternativo al sistema alimentario industrializado. Desde ese lugar el agrónomo sugirió un paquete de políticas públicas que permitan revertir el esquema general de la alimentación de los uruguayos.

En primer lugar se refirió a implementar el etiquetado de alimentos transgénicos a nivel nacional. Continuó con la ley sobre el derecho a la alimentación, que se presentó en 2015 en el Parlamento pero todavía no ha tenido avances y, por último, a la reglamentación del Plan Nacional de Agroecología, que ya lleva dos años encajonado en el Palacio Legislativo, y sobre el cual Gómez mantiene la esperanza de ver aprobado antes de que acabe la actual administración.

Dos sistemas alimentarios incompatibles

Actualmente la agricultura industrial ocupa el 80% de la tierra cultivable del planeta, utiliza el 70% del agua del riego y consume el 80% del combustible. Con esos números produce el 30% de los alimentos, según informó en el seminario el productor agroecológico Mauricio Vives, fundador de la empresa autosustentable Graneco.

“La agricultura campesina y familiar, en cambio, tiene el 20% de la tierra, maneja el 30% del agua, contiene el 20% del combustible y logra producir el 70% de los alimentos de todo el planeta. ¿Qué es lo que tenemos que seguir debatiendo?”, comparó y se preguntó cuál es el objetivo real que debe perseguir un sistema de alimentación saludable.

“En todo sistema existe un objetivo coherente y todo se organiza para alcanzarlo. El sistema industrial tiene como principal fin generar dinero y no alimentar. El alimento para ellos es secundario, es menor”, aseguró Vives y explicó que eso trae como consecuencia que lo que se consume no sea, necesariamente, un alimento en sí mismo. “Hay que saber distinguir la comida del alimento. Las instituciones y los gobiernos deben diferenciarlo”, aseguró.

El sistema industrial no es una opción viable, dijo el productor, y sugirió que “en lugar de dedicar tanto esfuerzo, energía y tiempo para demostrar que el veneno es veneno”, se destinen esas mismas ganas a profundizar el sistema que persiga la alimentación saludable.

Vives contó en la conferencia que con la experiencia agroecológica que desarrolló pudo cosechar varias semillas sin necesidad de acudir ni al glifosato ni a los fungicidas. Dos de los agrotóxicos que muchos expertos le advirtieron que si no utilizaba estaría perdido. “Me dijeron de todo pero no sucedió nada de eso”, dijo el productor y relató que recurrió a otros mecanismos naturales para controlar las malezas que fueron surgiendo. “En toda esta experiencia agronómica hubo una sola contaminación que no hemos podido vencer: la de nuestros maíces criollos contaminados por el maíz transgénico”, afirmó.

Año tras año, dijo Vives, cantidad de productores pierden sus cosechas por este motivo. El polen del alimento modificado genéticamente viaja por el aire y se instala en los cultivos ecológicos y nadie lo puede controlar. “Este año muchas familias perderán sus cosechas por esto. Se lo hemos reclamado a las autoridades y nunca nos han dado una respuesta”, dijo Vives y explicó que en poco tiempo ya no existirán más los cultivos libre de la modificación genética. Por eso animó a tomar consciencia sobre el tema.

“Podremos ofrecer un umbral menor a un porcentaje determinado pero no va a ser libre de...”, detalló y continuó: “Al comité de bioseguridad, que es el responsable de aprobar eventos transgénicos en Uruguay, hay que decirles que paren la mano. Ya está. Está más que demostrado que la coexistencia de los dos sistemas no es posible. Y alguien tiene que defender los derechos de la población que no quiere comer más basura. Háganse cargo”, concluyó, y fue ovacionado por prolongados aplausos.