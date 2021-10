Uruguay retornó a lista gris de paraísos fiscales de la UE y vuelve a estar “bajo la lupa”

La Unión Europea (UE) sumó este martes a Uruguay a su lista gris de paraísos fiscales. Esta nómina incluye a países que aún no cumplen todas las normas fiscales sobre criterios de transparencia e intercambio de información del Foro Global de la OCDE, pero se han comprometido a aplicar los principios de buena gobernanza fiscal, según explicó un comunicado oficial.

En diálogo con El Observador, el especialista tributario Fabián Birnbaum dijo que a partir de esta decisión Uruguay “está de vuelta bajo la lupa”, pero aclaró que la UE no habla de una sanción directa. “Ellos dicen que el objetivo no es nombrarte para avergonzarte sino dar un listado para iniciar cierta cooperación”.

Para el experto, el hecho de que los cambios en la lista se hayan realizado este martes es consecuencia directa del impacto que ha generado la investigación conocida como Papeles de Pandora realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y no tiene que ver directamente con modificaciones tributarias en Uruguay.

“Los Pandora Papers van a poner mucha presión de vuelta. Es un mensaje diciendo que van a hacer foco en algunas cuestiones de algunos países que a criterio de la UE no conviven bien con el sistema tributario global”, dijo Birnbaum.

“Y también es un mensaje hacia Uruguay que es más de lo mismo. Uruguay ha hecho una infinidad de cambios en los últimos años. De nuevo le recuerdan que seguramente la fiscalidad internacional le va a exigir aggiornar su legislación para poder convivir normalmente”, añadió.

Por otro lado, el experto agregó que Uruguay no ha hecho cambios tributarios relevantes que ameriten estar o no en la lista. “Uruguay mantuvo su legislación, sí pudo haberla modificado en el tema de la residencia fiscal, pero no hubo un gran cambio. Algunos quizás lo que están discutiendo es que Uruguay dio mayores beneficios para obtener la residencia fiscal y exonerar las rentas del exterior. De cualquier manera son beneficios que datan de 2011. No creo que la flexibilidad para poder acceder a estos sea el disparador de la inclusión”, señaló.

Dos veces al año se revisa la lista de países y territorios no cooperadores y un documento de acompañamiento sobre la situación actual. En la lista gris también fueron incluidos en esta oportunidad Costa Rica, Hong Kong, Macedonia del Norte, Malasia y Catar. El país había estado anteriormente en la zona gris y había salido en 2019.

Esta práctica se estableció en 2017 para promover la buena gobernanza mundial en el ámbito fiscal e informar a los estados miembros sobre qué países y territorios no pertenecientes a la UE incurren en prácticas fiscales abusivas. De este modo pueden adoptar medidas de defensa para proteger sus ingresos fiscales y combatir el fraude, la evasión y los abusos fiscales.

Los criterios para la inclusión en la lista están en consonancia con las normas fiscales internacionales y se centran en la transparencia fiscal, la equidad fiscal y la prevención de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. El Consejo de UE dialoga con los países que no cumplen estos criterios, supervisa sus progresos y revisa y actualiza periódicamente esta lista.