Uruguay-Venezuela: una responsabilidad histórica y una deuda con el hincha y con Tabárez

La selección uruguaya está tan cerca de la clasificación directa la Mundial que, primero, las dudas que planteó el comité ejecutivo sobre la capacidad de Tabárez para afrontar el cierre de las Eliminatorias, y luego, el cambio de entrenador, ensombrecieron un escenario para el cierre que se presentaba favorable para los celestes, incluso cuando la tabla devolvía un desalentaron séptimo puesto.

Ese séptimo lugar en la tabla, en noviembre, tenía una lectura engañosa. Uruguay estaba a un punto del cuarto y ya había limpiado el camino más difícil, luego de jugar dos veces ante Argentina, dos con Brasil y con Bolivia en La Paz -que resultaron un combo letal para Tabárez-, y solo quedaban rivales que estaban en la línea de los celestes o para abajo de las posiciones.

Uruguay no jugaba bien, es cierto. Uruguay arrastraba una racha adversa y no encontraba el gol, también es cierto. Pero por delante tenía un camino sin obstáculos y dependiendo de sí mismo para clasificar al Mundial, que es lo que está ocurriendo por estas horas.

Diego Alonso no está consiguiendo ningún milagro. Los jugadores respondieron el jueves en la medida que su categoría les exigía, y que con Tabárez no estaban dando la talla, o les faltaba la cuota de fortuna que les acompañó otras veces, como en los partidos ante Argentina y Colombia, en los que Suárez tuvo seis situaciones de gol y las falló todas. En Asunción, con Alonso y con menos posibilidades frente al arco, convirtió el gol del triunfo.

La victoria ante Paraguay volvió a poner a Uruguay quinto (se mantiene a un punto del cuarto) y dependiendo de sí mismo para llegar al Mundial porque enfrenta a Perú y Chile, rivales directos para conseguir la clasificación.

En unas Eliminatorias para Catar 2022 pautadas por la irregularidad y por la escasa efectividad de ocho de las 10 selecciones y del cuarto para abajo lograron menos del 50% de los puntos, plantearon un clasificatorio cerrado, parejo y que para los celestes se resuelve en los tres partidos que restan. En en dos.

Si Uruguay le gana este martes a Venezuela en el Estadio Centenario y a Perú en la penúltima fecha, también de local, podrá llegar a la última jornada clasificado en forma directa. Ese no es un detalle menor.

La tabla de posiciones está así:

País PTS PJ G E P GF GC Brasil* 36 14 11 3 0 28 5 Argentina* 32 14 9 5 0 22 7 Ecuador 24 15 7 3 5 24 14 Perú 20 15 6 2 7 16 20 5 Uruguay 19 15 5 4 6 15 21 Colombia 17 15 3 8 4 16 18 Chile 16 15 4 4 7 16 18 Bolivia 15 15 4 3 8 21 32 Paraguay 13 15 2 7 7 9 19 Venezuela 10 15 3 1 11 13 26

Con los seis puntos en las siguientes dos fechas, que son los que debería conseguir al jugar como local, Uruguay le sacará al menos dos al que actualmente está cuarto.

A falta de tres fechas para el final, matemáticamente, hasta Venezuela que está último tiene posibilidades de acceder al repechaje. La vinotinto tiene 10 puntos y el quinto, Uruguay, 19, cuando quedan nueve por jugar.

En un escenario más razonable y teniendo en cuenta lo difícil que fue lograr puntos en el clasificatorio, Venezuela (10 puntos) y Paraguay (13) aparecen fuera de carrera, pero Bolivia con 15, Chile 16, Colombia 17, Uruguay 19 y Perú con 20 pelean por dos lugares, el cuarto y el quinto. Ecuador, con 24, tiene más chances de asegurar un lugar, pero corre riesgo de caer a zona de repechaje si no consigue tres puntos de los nueve ante Perú, Paraguay y Argentina.

En este escenario, la paridad premia a los que ganan de a tres puntos.

Venezuela en el Estadio Centenario fue históricamente una presa fácil para Uruguay, pero tras el revolcón de 2004 ante la selección de Juan Ramón Carrasco se planteó un nuevo escenario y en las últimas tres Eliminatorias, ganó uno y empató dos de local. Ahora necesita ganar sí o sí.

Diego Alonso, el nuevo entrenador de Uruguay, volvió a trabajar encerrado entre las lonas que cubren el Complejo de la AUF.

No permitió observar ninguno de los trabajos y la escasa información que tienen los jugadores el entrenador la tiene bajo control.

El DT eligió utilizar el factor sorpresa como aliado. Lo utilizó en Asunción y le salió bien, pero no por el hecho en sí mismo, sino porque Paraguay no tuvo la capacidad de aprovechar las tres situaciones en las que Uruguay se ahogó en sus propias limitaciones para salir jugando en el primer cuarto de hora, y porque Suárez anotó el gol que no había conquistado en los anteriores 14 partidos. Había convertido de penal o de pelota quieta.

En su estreno, el entrenador de Uruguay le dio a su equipo cuatro elementos claves, que la celeste había perdido en 2020: 1) las pelotas quietas, que fueron las que generaron las acciones de peligro en el arco rival, 2) la presión alta, con robo y situaciones de riesgo (algo que había ensayado muy bien en octubre y noviembre, pero no transformó en gol), 3) el gol de Suárez y 4) el carácter de los históricos y la capacidad de los jóvenes.

Su pecado fue la labor defensiva y su aspiración de salir jugando, en un movimiento de alto riesgo por las limitaciones que mostró el equipo.

Venezuela viene con el impulso del 4-1 ante Bolivia y con el aire que le dio la llegada de Pekerman, como entrenador. Sin embargo, está último en la tabla.

¿Qué equipo puede utilizar Alonso? El entrenador de Uruguay comenzó a mostrar lo que busca con este plantel. Quiere jugadores veloces por afuera. Con ese perfil tiene opciones reducidas en la selección. Pellistri, con el que sorprendió el jueves, Canobbio, Torres y Nicolás López. Puede recurrir a la opción de De Arrascaeta, en un rol diferente.

El DT debe resolver si mantiene a tres grandes en la defensa para aprovechar en las pelotas quietas (Araújo, Giménez y Coates), y sacrifica las proyecciones del lateral derecho porque no es un perfil que tenga desarrollado el de Barcelona, o si apuesta por Damián Suárez.

En el lateral izquierdo encontró un buen rendimiento de Mathías Olivera. Viña mostró con Tabárez que también es una buena opción en ese lugar y mantiene un rendimiento regular en el fútbol italiano.

Finalmente tiene que realizar un cambio obligado por la salida de Vecino por acumulación de dos tarjetas amarillas. Para ese lugar sus opciones son Arambarri o Gorriarán.

Este martes a la hora 20 ante un Estadio Centenario colmado, Uruguay buscará un triunfo ante Venezuela (sin importar demasiado las formas futbolísticas (aunque podrán embellecer la producción de los celestes), y los jugadores intentarán mostrar su vigencia para llevar a la selección al Mundial, para cumplir con una responsabilidad histórica en este clasificatorio para Catar 2022, y saldar una deuda con el hincha (que vuelve al Centenario con 100% de aforo) y con Tabárez, aunque ya no esté.

Los detalles de Uruguay-Venezuela

Cancha: Estadio Centenario

Hora: 20

Jueces: Bruno Arleu, Kleber Gil y Rafael Alves. Cuarto árbitro: Edina Alves. Rafael Traci y Pericles Bassols (Brasil)

Entradas: Olímpica y América están agotadas, solo quedan Ámsterdam y Colombes con BROU Recompensa $ 390 y generales $ 490. Están a la venta en Abitab y a través de su web: www.abitab.com.uy.

El resto de la fecha del martes

Bolivia-Chile

Lugar: La Paz. Hora: 17:00. Jueces: Alexis Herrera, Tulio Moreno y Lubin Torrealba. Cuarto árbitro: José Argote (Venezuela). VAR: Germán Delfino y Fernando Espinoza (Argentina)

Argentina-Colombia

Lugar: Buenos Aires. Hora: 20:30. Jueces: Raphael Claus, Bruno Pires y Danilo Manis. Cuarto árbitro: Wagner Magalhaes. VAR: Wagner Reway y Rodrigo Dalonso (Brasil)

Brasil-Paraguay

Lugar: Belo Horizonte. Hora: 21:30. Jueces: Facundo Tello, Ezequiel Brailovsky y Maximiliano Del Yesso. Cuarto árbitro: Andrés Merlos (Argentina) VAR: Patricio Loustau (Argentina) y Gery Vargas (Bolivia)

Perú-Ecuador

Lugar: Lima. Hora: 23:00. Jueces: Wilton Sampaio, Marcelo Van Gasse, y Bruno Boschilia. Cuarto árbitro: Luiz Flavio De Oliveira (Brasil). VAR: Juan Soto (Venezuela) y Rodrigo Correa (Brasil)