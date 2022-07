Uruguayos en alerta: violentas manifestaciones contra las misiones de paz en el Congo

“Se ha complicado la situación en el último año”, valoró el coronel Gerardo Dattele, jefe del contingente uruguayo, días atrás en comunicación con El Observador.

"Protesta 'pacífica' de los congoleños contra la misión de la ONU en Goma", escribió un usuario en Twitter. "Los congoleños se están despertando finalmente, la misión ha estado en el Congo, no para cumplir con su mandato (desmantelar los grupos terroristas armados ilegalmente, las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, y otros), sino para proteger los intereses de individuos y estados extranjeros", señaló y compartió cuatro imágenes de las protestas.

"Peaceful" protest of congolese against @MONUSCO in #Goma #Congolese are finally waking up, MONUSCO has been in #DRC to serve not its mandate (dismantling the illegal armed terrorist groups, #FDLR, and others) but to protect the interests of foreign individuals and States. pic.twitter.com/nD13cfnDwg