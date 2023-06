"Usted me cagó la adolescencia": la anécdota de Kily González sobre Marcelo Bielsa, el técnico de Uruguay

El exfutbolista argentino Cristian "Kily" González, identificado con Rosario Central, fue dirigido por Marcelo Bielsa en la selección argentina que participó en el Mundial de Corea y Japón 2022.

Este lunes, Kily fue entrevistado en el programa 90 minutos de fútbol de ESPN y le consultaron sobre el entrenador que ahora dirige a la selección uruguaya.

El exfutbolista destacó lo que le enseñó Bielsa: "Honestidad, lealtad, cómo tenés que manejarte en el fútbol, de tratar a todo el mundo por igual, de que nadie es más importante que el otro. Los valores que los padres te enseñan. Si no tenés humildad, no sos nada.

Además, recordó que en esa época el preparador físico Luis María Bonini era el encargado de hablar con los jugadores y de gestionar sus egos.

Exfutbolista Cristian Kily González

"Marcelo se dedicaba exclusivamente a lo futbolístico. Vos no lo veías a Marcelo, lo veíamos solamente cuando entrenábamos o compartíamos una cena", agregó.

Y señaló: "¿Dónde genera el vínculo con Marcelo, en el mano a mano. Cuando te muestra un video, te pregunta cómo estás. Es una persona tan honesta que no le podés fallar".

Luego recordó un chiste que le hizo Bielsa cuando lo convocó por primera vez: "Él me hizo una muy fuerte cuando llegué. Newells le había ganado 4-0 a Central y llegó a la concentración, pasó y se me paró enfrente y me dice: 'disculpe, ¿usted sabe como salieron Newell's y Central?'".

Bielsa es reconocido hincha de Newell's Old Boys: "Le dije que no sabía y me contestó que había ganado Newell's 4-0. Se dio vuelta y se fue".

"Mis compañeros me empezaron a dar manija, que no me podía hacer eso. Lo dejo ir y le grito: Marcelo, usted me cagó la adolescencia", refiriéndose a los primeros años de Bielsa como técnico de Newell's.

"Me miró y me dijo, 'disculpeme'. Se dio vuelta y se fue", contó González.