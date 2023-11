Valverde habla sobre el cruce con Baena: "No me arrepiento de nada"

Federico Valverde habló por primera vez luego de episodio que vivió en abril con el futbolista Alex Baena, en el duelo entre el Real Madrid y el Villarreal, cuando el uruguayo lo agredió en el parking del estadio Santiago Bernabéu porque, según la versión del charrúa, en el primer partido que se enfrentaron en la temporada pasada, el español le dijo "llora ahora que tu hijo no va a nacer".

Posteriormente se supo que Mina Bonino, pareja de Fede, atravesaba un embarazo de riesgo que finalmente acabó con el nacimiento de Bautista, su segundo hijo. De esta manera, el jugador del Real Madrid habló sobre el tema en una carta publicada en The Players Tribune y hace referencia a lo mal que la pasó cuando se enteró de que el embarazo podría salir mal, a los dichos de Baena y su accionar, aunque el uruguayo afirma que "no me arrepiento de nada".

💥 Fede Valverde rompe su silencio sobre su incidente con Baena, en @PlayersTribune



❌ "No me arrepiento de nada"



😤 "Me dolió ver que los medios me describieran como un tipo violento"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/0VoDMgN2he — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 14, 2023

"En abril, después de un partido contra el Villarreal, todo se fue a pique. Todo el mundo leyó los titulares. Todos saben los dos lados de 'la historia'. No quiero volver a traer a la luz estas cosas horribles otra vez. Todo lo que quiero decir es… En una cancha de fútbol, podés decirme lo que quieras, y no me va a molestar. Soy uruguayo, por Dios. Pero hay ciertas líneas que no hay que cruzar. No como futbolista, sino como ser humano", narró Valverde.

"Habló sobre mi familia, y esto ya no es más fútbol. Ese día se cruzó una línea. ¿Debería haber reaccionado? Quizás no. Quizás tendría que haber vuelto a casa a compartir una hamburguesa con mi hijo, a comerme unos nuggets y a mirar dibujitos. Pero soy un ser humano, y a veces tenés que saber plantarte por vos mismo y por tu familia" añadió el mediocampista.

🗣️Fede Valverde, sobre el puñetazo a Baena:



👉"Me dolió ver que los medios me describían como un tipo violento, se dijeron muchas mentiras".



Vía The Player's Tribune pic.twitter.com/MXfVK16yEa — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 14, 2023

"Me dolió ver que los medios me describieran como un tipo violento, se dijeron muchas mentiras que luego se probaron que no eran verdad. Pero honestamente puedo decir que no me arrepiento de nada, porque me hizo crecer todavía más como persona, e hizo que nuestra familia estuviera más unida que nunca" destacó.