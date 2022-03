Valverde: “Soy hincha de Peñarol, es mi pasión, pero Real Madrid es el mejor equipo del mundo”

El volante uruguayo de Real Madrid, Federico Valverde, habló de fútbol y de su vida en España, en una entrevista realizada en la previa del clásico ante Barcelona del próximo domingo (17:00) por LaLiga, también con los partidos de la selección uruguaya en el horizonte y tras el histórico triunfo ante PSG por Liga de Campeones.

El jugador de la selección fue consultado por varios aspectos y respondió de buen humor al programa El Larguero de Cadena Ser.

Una de las cosas que dejó en claro Valverde es que es hincha de Peñarol, pero sabe que Real Madrid es el mejor equipo del mundo.

Con la aurinegra

“A mí el Real Madrid me ha cambiado la vida. Yo soy hincha de Peñarol, siempre lo digo. Para mí es mi pasión, es lo mejor del mundo. Pero desde el primer día que me puse la camiseta supe que Real Madrid es el mejor equipo del mundo”, señaló.

Sobre la selección, se refirió al próximo partido ante Perú que es “muy importante”. “Ganando damos un paso muy importante. Estamos enfocados en ese partido por el apoyo de nuestra gente al jugar de locales. Y tenemos muchas ganas”, señaló.

Ahí le preguntaron qué prefería, si la Champions con el Real Madrid o Mundial con Uruguay.

Valverde en la selección

“Buah, es complicado, se ha cortado la señal (risas). Las dos. Es muy jodida. La Champions, a nivel de clubes, es lo máximo. Ganar un Mundial con mi país… No sé, creo que si gano las dos… igual hasta me retiro (risas)”, comentó.

Valverde también habló sobre las características de los jugadores uruguayos. “Creo que tenemos esas ganas de luchar”, señaló. “Nos criamos peleando, mirando a nuestros papás pelear por un plato de comida y creo que eso se refleja en nuestro fútbol. Cuando estás jugando, te vienen esos momentos de tu mamá o tu papá sin comer un día, trabajando más de 12 horas… Tienes que salir al campo y romperte el alma por ellos, por tu familia en casa”.

La vida en Madrid y la familia

El uruguayo también se refirió a su vida en Madrid y dijo que la ciudad significa “mucho” para él. “Desde el día que llegué cada persona que me he cruzado, madridista o no, me ha recibido bien. En cada sitio me han tratado bien. A mí y a mi familia, mi hijo, mis padres… Le debo mucho a Madrid. Cada vez que yo pueda ayudar, lo haré”, dijo.

“Hay muchas cosas que puedo hacer aquí y que no puedo hacer en Uruguay. Todo lo que se haga es bienvenido”, agregó.

Valverde y su familia

Con respecto a su familia, dijo que ser padre es más mucho difícil que ser futbolista. “Desde el día que nació te mueve sentimientos que no te mueve nada ni nadie. Es un amor único. Aprendo cada día, lo veo crecer cada día, hacer cosas nuevas… y eso a mí me llena el alma”, dijo sobre su hijo Benicio, quien es hincha de varios equipos. “Del Real Madrid, de Peñarol, de River Plate, de la selección de Uruguay… de todos”, señaló.

Partido histórico con PSG y el clásico

Valverde vivió la semana pasada un partido “histórico” al remontarle la serie a PSG por la Liga de Campeones.

“Fue un partido único. No he jugado miles, pero sí he jugado bastantes importantes, pero como el de París no he jugado ni dos. Son partidos que se te van a quedar para toda la vida”, comentó.

Con Ancelotti, su DT en Real Madrid

Con respecto al clásico con Barcelona, reconoció que ya no tiene la atracción de cuando estaban Ronaldo y Messi, pero sigue llegando a todo el mundo.

“Yo que vengo de Sudamérica es un partido que se disfruta como si fuera el último de la vida y que se juega como el primero. Yo, siendo de Sudamérica, lo disfruto al máximo, intento disfrutar con mis amigos, con mi familia, de cada momento. Para mí es único”, indicó.

También señaló que no sabe si será titular el domingo y que no tendría problema en jugar en el lateral.

Valverde ante Mbappé

Sobre su carrera, señaló que sigue “aprendiendo y mejorando”. “El techo lo pongo yo. Si digo que puedo dar más, daré más. El día que diga que estoy satisfecho, me quedaré estancado. Mi cabeza tiene que pensar en seguir mejorando, aprendiendo y ganando títulos. Eso me ayudará a seguir crecimiento como futbolista y como personas”.

Así los ve Valverde:

¿Qué ha aprendido de…

Luka Modric: “Las ganas de ganar. De haber logrado muchas cosas y seguir teniendo ese ímpetu de seguir logrando cosas y objetivos. Ganas de que cada partido, sea Champions, Liga o Copa del Rey, querer jugarlo y querer ganar. Siempre es ambición”.

Tony Kroos: “La tranquilidad que tiene en cada partido. Es alemán para todo. Yo disfruto del fútbol, lo vivo con mucha pasión. Pero es que los partidos grandes y de Champions se viven con un poco de nervio y él parece que va a jugar en el patio con unos amigos o con los hijos”.

Casemiro: “Todo. La agresividad... me lleva a ese reflejo de los que venimos de Sudamérica de luchar y pelear cada balón como si fuera el último. Para nosotros el fútbol y cada partido es lo último. Es la pasión. De cada uno saco un poco y eso completa un futbolista increíble”.

¿Ronaldo Nazario o Mbappé? “A Ronaldo lo he visto jugar muy poco, solo por vídeos y redes sociales. Ha marcado goles increíbles y es una figura mundial. Tuve de rival a Mbappé y para mí es un grandísimo jugador. Es un espectáculo. Es joven pero a la vez muestra una experiencia como si fuera muy mayor. Tiene unas características que son únicas. Es un gran jugador y un rival insoportable”.