Valverde y varios uruguayos en acción este lunes en España, Italia y en la MLS

Varios futbolistas uruguayos jugarán este lunes en las distintas ligas que están activas, con el destaque de Federico Valverde y su Real Madrid que visitará a Girona para mantener la diferencia en la cima de la clasificación y acercarse al título.

Los merengues jugarán el primero de sus últimos tres partidos de la definición en la que están enfrentados con Barcelona.

Real Madrid (80 puntos) cuenta provisionalmente con un punto de ventaja sobre el segundo, FC Barcelona, vencedor el sábado en Valladolid (1-0).

Los blancos deben lograr dos triunfos en los tres últimos partidos de La Liga, que termina el 19 de julio, para ganar el título.

EFE/Alberto Estévez

El equipo de Valverde lleva ocho victorias en otros tantos partidos desde la reanudación tras la crisis del coronavirus, aunque algunas críticas cuestionan la calidad en el juego.

"No hay más estrés de lo habitual. El estrés es natural, pero también obligatorio. No pienso que haya un estrés particular. Es la última semana, nos quedan tres partidos y toda nuestra energía debe girar simplemente hacia el partido de mañana (lunes)" contra Granada, aseguró el técnico francés de Real Madrid, Zinedine Zidane, el domingo en rueda de prensa.

El entrenador merengue ha confiado en Valverde, uno de los cinco volantes que más ha utilizado en los ocho partidos desde la vuelta del fútbol español tras el coronavirus.

Así lo destaca este lunes el diario deportivo Marca, que señala que Pajarito “ha sido capital” en todos los encuentros y en cinco de ellos ha sido titular.

Más uruguayos

También por La Liga de España, Getafe, de Mauro Armabarri, Mathías Olivera, Damián Suárez y Erick Cabaco, juega este lunes ante Alavés.

EFE/JuanJo Martín

El equipo de los uruguayos se ubica sexto en la tabla, en zona de copas europeas, y debe sumar para intentar asegurarse ese lugar.

En España, pero por la Segunda división, Almería, de Darwin Núñez, enfrenta a Rayo Vallecano, de Emiliano Velázquez, en la 40ª fecha.

Su equipo se ubica en la cuarta posición de la tabla, con 60 unidades. De ganar, pasará al tercer lugar y quedará a una unidad de Huesca, que está en la segunda ubicación, la que da el segundo ascenso a La Liga, a la que este domingo subió Cádiz de Alfonso Espino.

@U_D_Almeria

El tercer ascenso se define con un playoff con los equipos desde el tercer a sexto lugar de la tabla.

En Italia también habrá fútbol este lunes con el partido entre Inter de Milán, donde se anuncia que Diego Godín irá al banco de suplentes, y Torino. El conjunto de Antonio Conte debe ganar para llegar a 68 puntos e igualar a Lazio en la segunda división de la Serie A, donde Juventus lidera con 76 a falta de seis fechas.

Miguel Medina / AFP

En la otra liga donde habrá presencia de uruguayos este lunes es en la MLS de Estados Unidos, donde Los Ángeles FC, de Diego Rossi, Brian Rodríguez y Francisco Ginella, debutará en el nuevo torneo frente a Houston Dynamo.

Partidos televisados de este lunes

La Liga de España

14:30 Villarreal - Real Sociedad / DirecTV Sports

14:30 Alavés – Getafe / ESPN 2

17:00 Granada - Real Madrid / DirecTV Sports

Segunda división de España

14:30 Almería - Rayo Vallecano / ESPN Play

14:30 Sporting Gijón – Málaga / ESPN Play

16:45 Elche – Albacete / ESPN Play

16:45 Alcorcón – Tenerife / DirecTV Sports

Premier League de Inglaterra

16:00 Manchester United - Southampton / ESPN

Serie A de Italia

16:45 Inter de Milán - Torino / ESPN 2

MLS de Estados Unidos

21:00 Los Angeles FC - Houston Dynamo / ESPN Play

23:30 LA Galaxy - Portland Timbers / ESPN Play