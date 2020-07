Faltan pequeños detalles para que Urreta vuelva a ser de Peñarol

Jonathan Urretaviscaya volverá a ser futbolista de Peñarol según lo que informaron este domingo a Referí dos fuentes que se encuentran en plena negociación de la rescisión de su contrato con Monterrey de México.

Tal como se informó el pasado lunes, había un “80 o 90% de posibilidades” de que el media punta volviera a vestir la casaca mirasol luego de que el pasado 30 de junio se venciera su contrato firmado a principios de año.

No obstante, el miércoles de la semana pasada y pese a todas las tratativas que se llevaban a cabo, la situación se enfrió debido a que el futbolista no se había podido poner de acuerdo en algunas cifras, por lo que todo se trabo.

Tanto fue así que “ese día pensábamos que no se iba a poder llegar a un acuerdo”, agregó uno de los consultados.

Los negocios que se realizan normalmente con los clubes mexicanos, siempre son problemáticos. Ya sea para pedir el transfer de cualquier jugador, un dinero adeudado o, como en este caso una rescisión.

Monterrey le avisó hace 10 días a Urretaviscaya que no entra en la consideración del club para la temporada que ya comenzó luego de la cancelación que sufrió la anterior por la pandemia mundial por el coronavirus. Cabe recordar que la Liga MX no terminó y no hubo campeón.

De todas maneras y aunque no lo va a tener en cuenta, las idas y vueltas son para llegar a un acuerdo económico por esa rescisión.

No hay que olvidar que Urretaviscaya tiene aún un año más de contrato con los mexicanos. No obstante, hasta ahora no le han hecho sencillas las tratativas.

Según pudo saber Referí, Monterrey ha pedido “confidencialidad total” sobre este tema, ya que entiende que ha tomado trascendencia.

De todas formas, “el tema viene bien”, informó uno de los consultados.

Cabe recordar que Urretaviscaya –quien había realizado muy bien toda la pretemporada con el club en Los Ángeles en enero pasado– se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha el pasado 8 de febrero en el Estadio Domingo Burgueño ante Deportivo Maldonado, en el último de los amistosos previo a la competencia oficial, por lo que lleva cinco meses de trabajo tras su intervención quirúrgica, en una lesión que normalmente necesita entre seis y ocho meses de recuperación, dependiendo del caso.

Debido a ello, justamente es que no pudo disputar ningún encuentro de ese estilo con los aurinegros en esta que fue su cuarta vuelta.

Además, si bien está en plena recuperación y su rodilla se encuentra en buenas condiciones, todos los días concurre a una clínica en la que le aplican fisioterapia.

“Todavía tiene para un mes o un mes y medio”, indicó un allegado al futbolista a Referí.

A su vez, el vicepresidente de Peñarol, Rodolfo Catino, dijo la semana pasada a Referí que una vez que el jugador rescinda su vínculo con Monterrey, allí se sentarán a hablar a futuro y se le hará un nuevo contrato.

En ese contexto, el media punta no tendrá inconvenientes de poder defender a los aurinegros debido a que el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) permaneció durante estos últimos seis meses en Uruguay y sus representantes se informaron en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que está en regla.

Estos días serán determinantes para poder arreglar esos detalles que restan y para que Urretaviscaya finalmente firme su quinto contrato con Peñarol.

Volvieron al Campeón del Siglo

Este sábado pasado se cumplieron cuatro meses del último partido que disputó Peñarol antes de que llegara el primer caso de coronavirus a Uruguay.

Fue el 11 de marzo contra Jorge Wilstermann por la Copa Libertadores de América con triunfo aurinegro por 1-0 mediante un gol en contra tras gran jugada (y partido) de Giovanni González por la derecha.

Justamente en esa jornada sabatina y luego de todo ese tiempo, el plantel principal y el cuerpo técnico retornaron al Estadio Campeón del Siglo para realizar su primer entrenamiento desde que volvió la actividad en conjunto el 15 de junio.

Hasta ese día, los mirasoles habían utilizado su concentración de Los Aromos y el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Solymar para llevar a cabo sus prácticas.

Los amistosos previstos

Peñarol comenzará la ronda de amistosos el próximo sábado 18 ante Cerro en el Estadio Campeón del Siglo desde la hora 9.30.

El miércoles 22 será oportunidad de recibir en el mismo campo aurinegro a Cerro Largo, en tanto que el sábado 25, los dirigidos por Diego Forlán enfrentarán a Danubio.

El último de los amistosos que se iba a jugar ante Wanderers, finalmente se disputará contra Liverpool el martes 28 de este mes.