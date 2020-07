Peñarol no se rinde por Urreta porque "hay un 80 o 90% que pueda rescindir con Monterrey"; el United insiste por Pellistri

Peñarol no se da por vencido con quedarse sin su principal fichaje del período pasado, Jonathan Urretaviscaya, a quien se le vencieron los seis meses de préstamo el pasado 30 de junio. El presidente Jorge Barrera y el vicepresidente, Rodolfo Catino, han mantenido diferentes conversaciones con el futbolista para expresarle su deseo de que pueda firmar un nuevo contrato con la institución carbonera.

Claro que para eso dependerán de que Urretaviscaya pueda llegar a un acuerdo con Monterrey de México, el club dueño de su ficha y con el cual el media punta tiene un año más de vínculo.

Según informó una fuente cercana al jugador a Referí, “hay un 80 o 90% de posibilidades de que pueda rescindir. Seguramente en pocos días habrá novedades al respecto”.

Aquella posibilidad que se veía como “muy difícil” en su momento por parte de los propios directivos del club, parece haber cambiado radicalmente, entre otras cosas, por el propio interés que tiene el media punta en poder firmar otro contrato con los mirasoles.

El primero que debe dar el paso –y lo está haciendo– es el futbolista, quien ya ha mantenido conversaciones telefónicas con dirigentes de la institución mexicana para tratar de poder continuar en Peñarol.

“Vengo hablando con Urreta desde hace tiempo y le pedí a Jorge (Barrera) que también colaborara con el tema. Hemos hablado los dos con él”, explicó Catino a Referí.

Y añadió: “Urreta está negociando su salida con Monterrey y eso es lo primero. Si él logra eso, después es un tema para hablar con él”.

Catino mantuvo “varias reuniones con él y su representante y Jorge (Barrera) ya ha hablado con él personalmente”.

Según pudo saber Referí, en caso de que Urretaviscaya llegue a una rescisión de su contrato con Monterrey –club que no lo va a tener en cuenta para la temporada que ya comenzó–, no tendrá problemas reglamentarios con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para firmar un nuevo vínculo con Peñarol que ya no será un préstamo como el que se firmó en enero pasado.

Es que el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) se encuentra en Uruguay debido a aquel pase realizado a principios de año.

Ya hubo contactos entre el entorno del jugador y los abogados de la AUF y no hay inconveniente alguno desde el punto de vista reglamentario para que Urretaviscaya pueda volver a firmar con los aurinegros.

“Sería como una ampliación del contrato que tenía, por más que se firmaría uno nuevo”, explicó la fuente consultada.

Asimismo, Catino dijo a Referí que la dilucidación de este tema “no va a demorar mucho en definirse. No hay que tener ansiedad”.

“Una vez que él defina su situación, ahí recién nosotros podemos ver si hay alguna chance de que se quede. Le hemos transmitido nuestra voluntad de que se quede, pero dependemos de él”, indicó el vicepresidente mirasol.

A cinco meses de la lesión

El futbolista se lesionó los ligamentos cruzados de su rodilla derecha el pasado 8 de febrero en el último amistoso previo al Torneo Apertura cuando Peñarol enfrentó a Deportivo Maldonado en el Estadio Domingo Burgueño, por lo que este miércoles se cumplen cinco meses.

Este tipo de recuperaciones llevan de seis a ocho meses y el jugador aún no tiene el alta, ya que le falta un tramo de la rehabilitación de su rodilla. “Entre un mes y medio o dos meses”, dijo una fuente a Referí.

Debido a esta lesión, Urretaviscaya no ha podido jugar ni siquiera un minuto de manera oficial en estos seis meses de contrato que estuvo en Peñarol, en el que el club disputó cinco compromisos, tres por el Apertura y dos por la Copa Libertadores.

El parate por la pandemia mundial por el coronavirus de alguna manera ayudó a que se acompasara su recuperación sin perderse más encuentros.

Gabriel Rojas no vuelve

Otro de los que se le venció el préstamo el pasado 30 de junio fue al lateral argentino Gabriel Rojas, cuyo pase pertenece a San Lorenzo.

Según confió Catino a Referí, “Rojas no volverá. Ya es un tema laudado. ¿Si contrataremos a alguien? Todavía no hay período de pases aprobado. Si se abre una ventana, allí veremos”.

El United insiste por Pellistri

El pasado 22 de mayo, Referí informó que un dirigente aurinegro admitió que Manchester United de Inglaterra estaba detrás de Facundo Pellistri, la gran figura a futuro que tiene Peñarol y cuya cláusula de rescisión firmada en febrero pasado cuando renovó su contrato hasta 2022, es de US$ 10.000.000.

Este sábado, los diarios británicos The Sun y Metro, en base a la página web deportiva The Athletic, informaron que “Manchester United quiere que (el técnico) Ole Gunnar Solskjaer le pida a Diego Forlán un consejo por la transferencia de la gran estrella de Peñarol”.

Ambos medios indican que “Manchester United apunta a la estrella sudamericana en ascenso Facundo Pellistri. El joven de 18 años es un talento emergente en su país natal, Uruguay, y es entrenado por Diego Forlán en Peñarol. Forlán es un excompañero de equipo de Ole Gunnar Solskjaer –actual entrenador de los red devils– y conoce bien al joven extremo. The Athletic afirma que United está dispuesto a fichar a Pellistri, pero Solskjaer buscará el consejo de Forlan sobre la posible transferencia”.

Asimismo, explican que Manchester United tendrá competencia con Real Madrid y Manchester City, como también informó Referí en su momento.

Y añaden: “Pellistri habla inglés y tiene pasaporte español. Está contento en Peñarol, pero a Peñarol le resultaría difícil rechazar una gran oferta y United está ansioso por atraer jóvenes talentos”.