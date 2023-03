¿Vas al Lollapalooza 2023?: la grilla, cómo llegar, accesos y qué hay que saber antes del ir al festival

A un día del comienzo del Lollapalooza Argentina 2023, los organizadores confirmaron los horarios para el festival que se realizará el 17, 18 y 19 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

Entre los artistas más esperados estarán Drake, Rosalia, Twenty One Pilots, Billie Eilish y Tame Impala.

Lollapalooza Argentina 2023: ¿cómo llegar al Hipódromo de San Isidro?

En auto o taxi:

Desde Capital, se puede llegar por tres vías importantes

A través de la Autopista Panamericana con salida en Avenida Márquez-San Isidro.

con salida en Avenida Márquez-San Isidro. A través de A venida Libertador hasta llegar a la calle Leandro N. Alem.

hasta llegar a la calle Leandro N. Alem. A través de Avenida Cabildo-Maipú-Centenario.

En tren:

Se podrá acceder tomando la línea Mitre, que trabajará con extensión horaria de 00:00 a 03:00.

En Colectivo

Las líneas cercanas al Hipódromo de San Isidro son: 60, 168, 203, 333, 338, 343, 365, 371, 407, 437 y 707.

Lollapalooza Argentina 2023: ¿a qué hora empieza el festival?

Se podrá ingresar al predio a partir de las 11:30 horas de cada jornada.

La entrada para personas con discapacidad será por Av. Marquez 800, donde habrá tarimas disponibles.

Lollapalooza Argentina 2023: Lineup

Viernes 17

DRAKE / ROSALÍA / ARMIN VAN BUUREN / TRUENO / ALISON WONDERLAND /CHANO / AURORA/ TOVE LO / MARILINA BERTOLDI / DANNY OCEAN/ THE ROSE / WILLOW / CIGARETTES AFTER SEX / ALVARO DIAZ / JOHN SUMMIT/ DANTE SPINETTA / VILLANO ANTILLANO / YOUNG MIKO / SUKI WATERHOUSE/ GUITARRICADELAFUENTE / OSCU / SILVESTRE Y LA NARANJA / THE CHANGE /FLACA / PLASTILINA / AN ESPIL / PAZ CARRARA / PANTHER/ GUILLERMO BERESÑAK / NANI

Sábado 18

TWENTY ONE PILOTS / TAME IMPALA / JANE´S ADDICTION / THE 1975 / JAMIE XX / FRED AGAIN / MELANIE MARTINEZ / USTED SEÑALEMELO / MORA / BRESH / WALLOWS / CATUPECU MACHU / SOFI TUKKER / YUNGBLUD / PURPLE DISCO MACHINE / RYAN CASTRO / NAFTA / NORA EN PURE / ELSA Y ELMAR / PAPICHAMP / RUSOWSKY / RALPHIE CHOO / 1915 / KCHIPORROS / BROKE CARREY / DELFINA CAMPOS / MELANIE WILLIAMS & EL CABLOIDE / FLORIAN / ANGELA TORRES / SASSYGGIRL / FRIOLENTO

Domingo 19

BILLIE EILISH / LIL NAS X / MARIA BECERRA / CLAPTONE / KALI UCHIS / DIEGO TORRES / CONAN GRAY / RISE AGAINST / DOMINIC FIKE / POLO & PAN / GORGON CITY / TOKISCHA / CAMI / GERA MX / CALLEJERO FINO / MODEST MOUSE / REI / ROJUU / HOT MILK / MUEREJOVEN / GAUCHITO CLUB / ODD MAMI / JUDELINE / CONNIE ISLA / OH!DULCEARI / LEÓN CORDERO / CAMILÚ / MIA ZETA / SOUI UNO / MORA NAVARRO. Invitado Especial: SKRILLEX

Horarios Lollapalooza Argentina 2023

Viernes 17

Escenario Flow

NANI | 12.15 a 12.45

AN ESPIL | 13.15 a 13.45

SILVESTRE Y LA NARANJA | 14.30 a 15.15

WILLOW | 16.00 a 17.00 h

TOVE LO | 18.00 a 19.00 h

CHANO | 20.00 a 21.00 h

DRAKE | 22.15 a 23.45 h

Escenario Samsung

PLATILINA | 12.45 a 13.15

THE CHANGE | 13.45 a 14.30

SUKI WATERHOUSE | 15.15 a 16.00

AURORA | 17.00 a 18.00

TRUENO| 19.00 a 20.00

ROSALIA | 21.00 a 22.15

ARMIN VAN BUUREN | 23.45 a 01.00

Escenario Alternative

GUILLERMO BERESÑAK| 12.15 a 12.45

PAZ CARRARA | 13.15 a 13.45

GUITARRICADELAFUENTE | 14.30 a 15.15

DANTE ESPINETTA | 16.00 a 17.00

THE ROSE | 18.00 a 19.00

MARILINA BERTOLDI | 20.00 a 21.00

CIGARETTES AFTER SEX | 22.15 a 23.15

Escenario Perry's

PANTHER | 13.15 a 14.00

FLACA | 14.15 a 15.00

OSCU | 15.30 a 16.15

VILLANO ANTILLANO | 16.30 a 17.15

YOUNG MIKO | 17.30 a 18.15

ALVARO DIAZ | 18.45 a 19.15

DANNY OCEAN | 20.00 a 20.45

JOHN SUMMIT | 21.00 a 22.15

ALISON WONDERLAND| 22.30 a 23.30

Sábado 18:

Escenario Flow

FLORIAN | 13.00 a 13.30

1915 | 14.15 a 15.00

YUNGBLUD | 15.45 a 16.45

USTED SEÑALEMELO | 17.45 a 18.45

THE 1975 | 19.45 a 20.45

TWENTY ONE PILTOS | 22.15 a 23.45

Escenario Samsung

MELANIE WILLIAMS | 12.3O a 13.00

FRIOLENTO | 13.30 a 14.15

NAFTA | 15.00 a 15.45

WALLOWS | 16.45 a 17.45

JANE´S ADDICTION | 18.45 a 19.45

TAME IMPALA | 20.45 a 22.15

JAMIE XX | 23.45 a 01.00

Escenario Alternative

DELFINA CAMPOS | 13.00 a 13.30

KCHIPORROS | 14.15 a 15.00

ELSA Y ELMAR | 16.00 a 16.45

SOFI TUKKER | 17.45 a 18.45

CATUPECU MACHU | 19.45 a 20.45

MELANIE MARTINEZ | 22.15 a 23.15

Escenario Perry's

SASSYGIRL | 12.30 a 13.00

BROLE CARREY | 13.15 a 13.45

PAPICHAMP | 14.00 a 14.45

RYAN CASTR0 | 15.00 a 15.45

RUSOWSKY, RAPLHIE CHOO | 16.00 a 17.00

NORA EN PURE | 17.15 a 18.15

MORA |18.30 a 19.30

FRED AGAIN.. |19.45 a 20.45

PURPLE DISCO MACHINE | 21.00 a 22.00

BRESH | 22.15 a 22.45

Domingo 19

Escenario Flow

MORA NAVARRO | 12.00 a 12.30

ODD MAMI | 13.00 a 13.30

GAUCHITO CLUB | 14.15 a 15.00

CAMI | 15.45 a 16.45

DIEGO TORRES | 17.45 a 18.45

MARIA BECERRA |19.45 a 21.00

BILLIE EILISH |22.00 a 23.30

Escenario Samsung

CAMILÚ | 12.30 a 13.00

LEON CORDERO | 13.30 a 14.15

MOTHER MOTHER | 15.00 a 15.45

CONAN GRAY | 16.45 a 17.45

KALI UCHIS | 18.45 a 19.45

LIL NAS X | 21.00 a 22.00

SKRILLEX | 23.30 a 00.45

Escenario Alternative

MIA ZETA | 12.00 a 12.30

CONNIE ISLA | 13.00 a 13.30

JUDELINE | 14.15 a 15.00

HOT MILK | 15.45 a 16.45

MODEST MOUSE | 17.45 a 18.45

POLO & PAN | 19.45 a 21.00

RISE AGAINST | 22.00 a 23.00

Escenario Perry´s

SOUI UNO |12.45 a 13.30

OH!DULCEARi | 13.45 a 14.30

MUEREJOVEN | 14.45 a 15.30

ROJUU | 15.45 a 16.30

REI | 16.45 a 17.30

CALLEJERO FINO | 18.45 a 19.45

TOCKISCHA | 20.00 a 21.00

GORGON CITY | 21.15 a 22.15

CLAPTONE | 22.30 a 23.30 h

Lollapalooza Argentina 2023: ¿cómo cargar las pulseras?

El lollacashless es el único medio de pago habilitado dentro del predio. Se recomienda cargar dinero antes de ir al festival ingresando al siguiente link: All Access

Lollapalooza Argentina 2023: ¿cuáles son los objetos prohibidos?

La organización compartió una lista de elementos que no podrán ingresar al predio del festival.

Armas de fuego o explosivos, elementos punzantes. líquidos o gases inflamables, mochilas grandes, aerosoles, selfie stick, paraguas, animales o mascotas, handys, alimentos y bebidas, drones, sustancias ilegales, punteros laser, bicicletas o vehículos de cualquier tipo, carpas o sillas, cadenas largas y con picos, instrumentos musicales, bocinas de aire comprimido, mate y termos con líquido caliente, peluches, equipo profesional de foto, bebidas alcohólicas o energéticas, computadoras, banderas con palos.

