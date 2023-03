Una de las periodistas históricas de Telenoche se jubila y se despide de Canal 4

Uno de los nombres históricos de la pantalla de Canal 4, más precisamente de Telenoche, dejará de formar parte de esa señal en el futuro próximo.

Según confirmó El Observador, la periodista Adriana del Capellán, que se desempeñó durante años como presentadora la edición matutina del noticiero de Canal 4 y que desde hace algún tiempo trabaja detrás de cámaras como productora periodística, se jubilará y terminará su vínculo con la empresa.

Del Capellán se despidió este miércoles de la redacción del noticiero y en los próximos días tendrá una despedida oficial al aire.

Canal 4 Adriana del Capellán

Del Capellán fue parte de Canal 4 durante varias décadas, y según contó en 2020 en entrevista con El País, decidió pasar a la producción para darle espacio a las generaciones más jóvenes.

"En televisión sigo estando, no mostrando la cara pero mi carrera en televisión sigue estando. Trabajo en la parte de producción y más que nada enfocado en el panorama internacional. (...) En realidad nunca me fui de la televisión, me fui de la conducción. Fueron 18 años, que fueron maravillosos", había dicho en aquel momento.

La periodista también trabaja en Torre Ejecutiva desde 2009, donde, sobre todo a partir de las frecuentes conferencias que se dieron en épocas de pandemia, su voz se convirtió en una característica identificable y recurrente de esas instancias.