Apenas llegado a VTV, Humberto de Vargas suma otro programa y vuelve a las noticias

Humberto de Vargas volvió a la televisión y asume nuevas responsabilidades en la pantalla de VTV. Además de la conducción del semanario de noticias VTV al día y su columna Memorias en el magazine vespertino Día a día, el comunicador asumirá el próximo miércoles la conducción de la edición de mediodía del informativo.

Según informó TV Show y confirmó El Observador con fuentes del canal, De Vargas hará el pase a VTV Noticias después de la salida del periodista Nicolás González Blanc, que el pasado sábado asumió la conducción de Telenoche los sábados junto a Camila Pírez.

De Vargas compartirá la mesa de noticias junto a Natalia Gemelli en un rol nuevo para él, aunque ya había estado en contacto con la información de noticias en el matutino de Canal 10, Arriba gente.

El comunicador se estrenó en VTV en febrero después de 40 años en Canal 10, de donde fue desvinculado después del episodio de la madrugada del 11 de julio de 2022 que desató un escándalo público. "La decisión empresarial fue esa, y a uno no le queda más que respetarla y tratar de demostrarme a mí mismo y también a la empresa que pudo haberse equivocado y quizás tendría que haber esperado un tiempo más a que ciertas situaciones personales me permitieran tener un "alta emocional", llamémosle", dijo De Vargas en una entrevista reciente con El Observador.

"No pude despedirme de mis compañeros. Simplemente dos funcionarios me pusieron un papel con una frase, que decía que se me despedía. Acusé recibo, firmé y les dije si tenían algo más que decirme, porque a partir de ese momento solamente estaba apurado por irme de Lorenzo Carnelli 1234 para tratar a la brevedad, y estas fueron mis palabras textuales, "de hacer el mayor daño posible" desde la vereda de enfrente. Siempre tomándolo desde un punto de vista competitivo", sostuvo..

Ahora volvió a la televisión como un jugador multifuncional para el canal de cable. Además de la conducción de VTV al día y VTV Noticias, está previsto que también conduzca el programa Mano a mano con De Vargas; un ciclo de entrevistas en profundidad con personalidades de larga trayectoria, en las que se repasarán sus vidas y sus historias.