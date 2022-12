Vendedores ambulantes cortaron la calle y quemaron cubiertas en 8 de octubre luego de que la Intendencia no los autorizara a vender

Vendedores ambulantes cortaron la avenida 8 de Octubre este martes luego de que la Intendencia de Montevideo llegara al lugar para pedirles que frenaran la venta y se retiraran. Eso generó quema de cubiertas por parte de los vendedores y la intervención de la policía para evitar el conflicto.

Uno de los vendedores ambulantes, Marcelo Fernández, dijo que estaba arreglado que a partir del 19 de diciembre estaban autorizados a vender en la calle. "Vinimos el lunes, no hubo ningún problema, la Intendencia no apareció. Supuestamente habíamos arreglado después del 19 para vender, que nos dejaban. Hoy vinimos de vuelta. Armamos todo sin problema, la Intendencia apareció a las 11 de la mañana, diciéndonos que nos teníamos que ir, que no habíamos hablado con el que mandaba los inspectores", dijo en entrevista a Subrayado (canal 10).

El clásico de todos los años: vendedores ambulantes cortan la calle porque la IM no les autoriza trabajar @imtransito @mvdtransporte pic.twitter.com/gNQ0FdSbLY — ComoMeMuevo.uy (@ComoMeMuevoUy) December 20, 2022

"Queremos que nos escuchen porque en todos lados ya están vendiendo hace rato. Siempre es con 8 de Octubre que tenemos que llegar a esto. Cuándo hacemos estos problemas, vienen y después nos dejan vender. ¿Para qué llegar a esto, entonces?", se preguntó.

Por su parte, la gerenta del Centro de Comerciantes, Nelly Silva, dijo a Subrayado que “todos los años surge un hecho de que los vendedores informales hacen un atropello a nuestra avenida comercial y los comercios”. "Hay empresarios que vienen con tremendas camionetas, mucho dinero invertido en mercadería, se instalan sobre la avenida comercial, y les pagan a personas para que trabajen y al final del día vienen a recoger el dinero, que esa pobre gente por cuatro pesos está trabajando”, afirmó.