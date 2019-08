Venezuela, la "plena" que "baila" el gobierno y la infinidad de cancilleres

La oposición quiso nuevamente que el Senado repudiara una “dictadura” en Venezuela, pero fracasó en su intento. Por iniciativa del senador blanco Javier García, senadores blancos, colorados y del Partido Independiente impulsaron una moción de repudio al gobierno liderado por Nicolás Maduro y lo que obtuvieron fue el “no” rotundo del oficialismo y un nuevo debate parlamentario sobre la relevancia de la palabra “dictadura”, la postura del gobierno uruguayo respecto al tema y si se trató o no de una movida con fines electorales en un año de elecciones nacionales.

"En estos años, por complicidades políticas, ideológicas, económicas y comerciales desde el oficialismo se calló, se hizo silencio, cuando en Venezuela el gobierno de Maduro se asesinaba, se torturaba, se violaban los derechos humanos, se encarcelaba a periodistas, opositores, censuraban a medios de prensa y violaban mujeres. Y las complicidades hacían que aquí se mirara para el costado", comenzó diciendo García.

La senadora oficialista Constanza Moreira había dejado claro minutos antes que el Frente Amplio no “rehuía” la discusión sobre Venezuela sino que, por el contrario, estaba afín a darla. “Queremos además que se haga un debate público en este Parlamento y en este Senado, más allá de los trascendidos de prensa de otros políticos", agregó.

La moción firmada por la oposición, pedía que el Senado condenara “a la dictadura de Nicolás Maduro" y que manifestara “su solidaridad con el pueblo de Venezuela víctima de la represión y la violencia ejercida por su gobierno". A su vez, “exigía” el “cese inmediato" de esa situación, en nombre del Senado uruguayo. Luego de más de dos tres horas de debate, cuando se iba a votar la moción, el senador García propuso que se hiciera punto por punto. Ese primer punto obtuvo solo 14 votos –los de la oposición- y no fue aprobado.

En el segundo punto de la declaración -que tampoco obtuvo los votos suficientes- se consideró que "la solución a los problemas que pasan los venezolanos no puede ser dada mediante el uso de la fuerza o intervenciones armadas". Según lo expresado, se debe recurrir "a los instrumentos que da el Derecho Internacional para encontrar una solución pacífica a esta verdadera tragedia humana".

El tercer punto, tampoco aprobado, indicaba que se debe apoyar "el camino iniciado por varios Estados para que la Corte Penal Internacional investigue los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro, y así poder proceder en consecuencia".

Otra moción propuesta por algunos legisladores del Frente Amplio, entre ellos Constanza Moreira y Juan Castillo, tampoco obtuvo los votos necesarios. En esa declaración se respaldaban los "esfuerzos realizados por el grupo de contacto" que integra Uruguay y expresaba "preocupación por la vulneración de poderes del Estado, y el grave deterioro de derechos humanos" en Venezuela.

Si bien el punto central del debate era apoyar o no una declaración que mencionaba a Venezuela como una dictadura, por momentos la discusión estuvo teñida de críticas de un lado y el otro por una especie de oportunismo en un año electoral. La oposición criticó que algunos referentes del Frente Amplio hayan reconocido hace pocas semanas que el gobierno de Maduro es dictatorial. “Obvio que Venezuela es dictadura pero no ahora, a tres meses de las elecciones; desde hace años", dijo, por ejemplo, el senador y candidato a la Presidencia por el Partido Independiente, Pablo Mieres.

Algo similar transmitió el senador colorado Pedro Bordaberry, que enumeró las veces que el presidente Tabaré Vázquez o algún integrante del gobierno mencionó la situación de Venezuela, y cómo lo hizo. “En 2016 seguían afirmando que era una democracia. Qué concepto bien débil de lo que es una democracia”, dijo. “Dijeron que no había democracia plena. Plena es la cumbia que bailan a cada rato”, ironizó luego.

Tanto el ministro de Economía, Danilo Astori, el candidato oficialista, Daniel Martínez, y el expresidente José Mujica se expresaron entre el viernes 26 de julio y el domingo 28 y mencionaron la palabra “dictadura” para definir a Venezuela.

Consultado al respecto este martes, el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, dijo esta mañana en diálogo con Así Nos Va de Radio Carve que sus definiciones no afectan a la Cancillería. "Los partidos oficialistas pueden ir un paso por delante del gobierno. No cambia absolutamente el vínculo (con Venezuela), nosotros tenemos un vínculo colaborativo para tratar de solucionar un problema que todos vemos y para lo cual hay una sola respuesta: el diálogo y el entendimiento entre las partes", sostuvo.

Senadores del oficialismo, en tanto, consideraron que el llamado a votar una declaración de repudio a Maduro no respondía a otra cosa que a una estrategia para captar votos. “Se ha colocado un tema en el debate que, aunque mucho se aclare y muchos quieran decir que no está directamente ligado a la campaña electoral, se parece bastante. Hay una intencionalidad de querer discutir sobre la problemática de otro país con una caja de resonancia en nuestro pueblo”, dijo el senador comunista Juan Castillo.

A su turno, el senador Ruben Martínez Huelmo hizo una comparación entre el fútbol y las políticas exteriores: “Las cancillerías no están para dar opinión sobre los regímenes de otros Estados. Quien conduce la política exterior es el Poder Ejecutivo, por medio de Cancillería. Pero como en el fútbol tenemos infinidad de técnicos, acá tenemos infinidad de cancilleres”. dijo.

Las dos mociones presentadas, una por el oficialismo y otra por la oposición, fracasaron. Pero, una vez más, los legisladores de la oposición quisieron dejar claro que no condenar “una dictadura” es avalarla y los del oficialismo que pronunciar o no una palabra no cambia la realidad política de un país.