Verónica Mato a Martín Lema: "Me hiciste sentir en carne propia lo que es la violencia política"

La diputada del Frente Amplio, Verónica Mato, despidió este lunes al presidente de la Cámara de Representantes, el nacionalista Martín Lema, quien pasará a ser sustituido por Alfredo Fratti, del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Mato felicitó y agradeció a Lema por su trabajo, pero dijo que sería una "hipócrita" si no manifestara su sentir respecto al año en el que presidió la cámara.

"La verdad que sería una hipócrita, y no lo soy, si no le diría que me demostró lo solas que estamos las mujeres políticas en esta cámara. Y me hiciste sentir en carne propia lo que es la violencia política. Lo que es ir a un lugar, al otro y que te reconozcan porque un señor te hizo callar", le dijo al legislador blanco, que ahora volverá a ocupar su banca en el pleno de la cámara y participar en los debates.

Lema y Mato protagonizaron un episodio que tuvo lugar en junio de este año, cuando el legislador blanco interrumpió a la diputada frenteamplista durante una exposición sobre la violencia hacia las mujeres.

"En este corto tiempo que llevo como legisladora he tenido que presenciar cómo la voz de nosotras, las mujeres parlamentarias, no es escuchada en este recinto. A las pruebas de hoy me remito. Muchas veces hemos tenido que hacer uso del amparo de la palabra", señaló Mato en su intervención.

En ese momento fue interrumpida por Lema, quien le pidió "cuidar las formas" y evitar hacer "referencias" que, según su parecer, no tenían lugar. "Exprésese con total libertad, pero evite cualquier tipo de expresión hiriente", pidió el nacionalista, con lo que despertó el reclamo de la bancada frenteamplista.

Como la diputada siguió haciendo uso de la palabra y en el mismo tono, Lema aplicó el artículo 73 del reglamento de la cámara, dispuesto para "llamar al orden" a los legisladores.

Después del intercambio, Lema dijo en junio, en una rueda de prensa, que había aplicado ese artículo del reglamento porque entendía que, de otra manera, estaba avalando que en la cámara no se escucha a las legisladoras por "ser mujer". "Si yo considerara como presidente o diputado que a una legisladora no se la escucha por el hecho de ser mujer, para mí la gravedad que debería tener ese tema es mucho mayor. Si yo convalido esa expresión estoy dando por cierto que en ese recinto y por el hecho de ser mujer hay legisladoras a las que no se las está escuchando", afirmó el legislador.

Este lunes, cuando Mato recordó el episodio, dijo que "lamentablemente el machismo es una realidad en este país". "Espero que en esta presidencia, del 'canario' Fratti (por Alfredo Fratti, el sucesor de Lema), luchemos también para que el micromachismo se vaya de esta cámara", agregó.