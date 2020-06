Bancada de diputados del FA pidió a Lema rever y rectificar su actitud con Mato

La bancada del Frente Amplio (FA) en la Cámara de Diputados emitió este lunes una declaración en la que pide al nacionalista Martín Lema rever y rectificar su actitud, luego de protagonizar un intercambio con la legisladora Verónica Mato la semana pasada.

Lema, presidente de la Cámara de Representantes, interrumpió el pasado 2 de junio a Mato, mientras exponía sobre la violencia de género. "Exprésese con total libertad, pero evite cualquier tipo de expresión hiriente", pidió el presidente de la cámara, con lo que despertó el reclamo de la bancada frenteamplista.

En la segunda interrupción a Mato, Lema pidió detener el tiempo de exposición y leer el artículo 73 del reglamento, que establece la posibilidad de llamar al orden a los legisladores siempre que se falte "al orden, incurriendo en personalismos, expresiones hirientes o indecorosas".

Declaración de la bancada de diputados y diputadas del FA, sobre las interrupciones del presidente de la Cámara, Martin Lema, en el uso de la palabra de las compañeras @Veronica_Mato y @SPereyra609 pic.twitter.com/IjKUPSjmXH — Gerardo Nuñez (@gera_nunez1001) June 8, 2020

La bancada de legisladores del FA pidió "extremar la atención para no caer en conductas que legitimen este flagelo", en relación a la violencia de género.

"El Frente Amplio no aceptará que estos hechos se reiteren y bregará por el fortalecimiento de la democracia y por el trato igualitario a quienes integramos la cámara, con independencia del partido que representamos, el sexo o cualquier otra condición", agrega el escrito.

La bancada de legisladores de la oposición consideró "menester" aclarar que Mato "fue cortada en el uso de la palabra sin que hubiese utilizado en ningún momento expresiones hirientes, sino que por el contrario se encontraba denunciando una situación grave del país en su calidad de representante nacional".

La exposición de Mato

"Las mujeres hemos trabajado mucho para que cese esta ancestral violencia sobre nosotras. ¿Y ustedes varones qué hacen? ¿Cómo se sienten cuando saben que varones como ustedes ejercen violencia física y sexual? Son sus pares de género que cometen estos abusos", estaba diciendo Mato cuando Lema pidió leer el artículo del reglamento y cortarle el uso de la palabra.

La legisladora luego señaló en entrevista con Doble Click que como parlamentaria siente que las palabras de las mujeres no son "tenidas en cuenta". "Siempre cuando habla una mujer, que además somos menos que los varones y hablamos menos, hay ruidos. Siempre hay que pedir el amparo de la palabra, que fue lo que me sucedió cuando empecé a hablar", dijo sobre ese día. El intercambio con Lema tuvo lugar en la media hora previa, antes de discutir la interpelación a cuatro ministros de la coalición de gobierno por la firma del contrato entre el Estado y la finlandesa UPM.

"No me estaban respetando en ese momento", consideró Mato.

Lema, por su parte, afirmó que como presidente de la Cámara de Representantes consideró que no podía avalar ese tipo de expresiones. "No es una expresión que corresponda institucionalmente", apuntó sobre el hecho de que se dijera que "no se escucha a una mujer por ser mujer".

"En la media hora previa, los legisladores que hacen uso de la palabra tienen que evitar las referencias personales (a otro legislador) y las expresiones hirientes. Cuando ella (Mato), dice que no se siente escuchada en cámara, otros legisladores se pueden sentir aludidos", expresó Lema en el programa Algo que decir.