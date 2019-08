Viatri, el futbolista que hace goles y docencia en Peñarol

Lucas Viatri se adapta a todo. Se cae y se levanta. Tropieza y sigue. Se sigue haciendo notar en este Peñarol escribiendo su prosa sin ser Mario Benedetti, pero demostrando que sabe de todos los “géneros literarios” que se le pueden presentar dentro de una cancha.

El 21 de julio se cumplió un año desde su regreso al fútbol después de permanecer siete meses inactivo por aquel petardo que le explotó en la cara en plena Nochebuena de 2017 y que, incluso, dejó en duda su continuidad en el deporte por las lesiones que recibió.

En todo este tiempo demostró que sin ser un artillero nato, es un futbolista completo, que domina los espacios en el área –eso sí–, pero que no vive del gol. Jugó con varios delanteros haciendo doble punta de lanza desde que arribó a Peñarol y se supo adaptar a cada uno de ellos, de la misma forma que logró que esos compañeros se adaptaran a él.

Carlos Pazos

La movilidad constante en un delantero es fundamental. Saber jugar de espaldas al arco que va a tratar de perforar, también. Hacer la diagonal, desmarcarse, ordenar al equipo, son otras de sus virtudes, y tácticamente tiene un valor agregado porque ayuda en la marca.

No obstante, lo que más resalta es su juego aéreo. El domingo lo sufrió Defensor Sporting cuando anotó un golazo al ángulo del arquero Sebastián Fuentes.

Pero también sabe cabecear muy bien sin saltar. Como cuando empató el clásico del Clausura a falta de 9 minutos y se llevó los tapones de Jorge Fucile marcados en su cara. Esa igualdad le dio a los aurinegros la posibilidad de que ganando consiguieran aquel título.

Desde que llegó a Montevideo jugó adelante con Cristian Palacios, Maximiliano Rodríguez, Diego Rossi, Fabián Estoyanoff, Cristian Rodríguez y recientemente con Gastón Rodríguez –también en su etapa anterior–, Gabriel “Toro” Fernández y Luis Acevedo.

El domingo, Acevedo jugó con él en el Franzini ante Defensor Sporting. Consultado por Referí así definió al goleador argentino: “Es un jugador muy completo, gana por arriba, por abajo. También si tiene que hacer la función de bajar y recuperar pelotas, lo hace. A mí me sirve mucho porque es el futbolista que siempre gana la primera pelota y me queda a mí la segunda. La peina, o la baja. A mí me gusta mucho un 9 así porque soy más de ir a la segunda pelota”.

Carlos Pazos

El delantero agregó que “siempre te indica, te habla y eso es muy importante. Porque a veces vos te le cruzás o algo, y él siempre te está indicando lo que es mejor, y eso sirve para estar ordenados en la cancha. Lleva su experiencia al campo de juego y da buenos consejos”.

Ese oficio se aprende jugando y con los años. Viatri tiene 32 y se ve muy bien físicamente, cuando llegó a los 15 goles con la camiseta de Peñarol el domingo en el Franzini, nueve de ellos, de cabeza.

“A mí me enseñó bastante. A veces me le crucé –como pasó el domingo– y me dijo: ‘No, quedate más acá’. Siempre te está aconsejando y a uno que recién está arrancando le sirve para seguir ganando experiencia”, explicó Acevedo.

Para el joven delantero aurinegro, su compañero de ataque “arrastra marcas, como un ‘9’ grande corpulento. A veces hasta lo marcan de a dos y siempre genera ese espacio para las descargas y la segunda pelota”.

Jugó con todos los delanteros que hubo en estos dos años y así opina Acevedo: “Se siente cómodo con todos. Hace el juego sucio para que el otro punta esté siempre atento. Por eso es que siempre nos habla para decirnos que estemos atentos a la segunda pelota que él puede peinar. Creo que también le sirve porque se siente cómodo. Puede jugar con cualquiera de nosotros. Es completo y se adapta a cualquier situación, a cualquier tipo de juego”.

Respecto al gol que le hizo Viatri a Defensor, Acevedo opinó: “Fue un golazo. Fue impresionante. La mayoría de los goles los hizo de cabeza. Cuando va arriba tiene una potencia que es notable y tiene un promedio espectacular. Sabemos cómo cabecea y por eso tratamos de buscarlo siempre por arriba”.

El técnico Diego López habló el lunes en el programa A Fondo y así lo definió: “Si a Lucas (Viatri) le ponés a Darwin (Núñez) se encuentra bien; le ponés a (Luis) Acevedo o a (Gastón) Rodríguez y es lo mismo. Es el jugador que hace la diferencia”.

El goleador sigue marcando la diferencia y haciendo escuela en el fútbol uruguayo.